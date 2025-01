Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

¿Habrá una tercera “mudanza”?

La periodista recibía un mensaje del informante de la Capital, quien le preguntó sobre un “run run” en relación al futuro de Juan Manuel Llamosas. Según publicó La Voz, habría posibilidades de que el ex intendente de Río Cuarto ocupe la presidencia provisoria en la Legislatura. Siempre y cuando haya movimientos en la conformación de listas que así lo ameriten (por ejemplo, una participación de la vicegobernadora Myrian Prunotto).

Informante: Sé que está muy verde todo como para darlo por cierto pero, si el río suena, seguramente agua trae. ¿Escuchó lo de Llamosas y la posibilidad de que vaya a la Legislatura?

Periodista: Si termina siendo así, nos deja mucho para analizar. Especialmente porque el rol que ocupa actualmente en el directorio del Banco de Córdoba es leído como una señal de exclusión de su nombre en las elecciones de este año. Ojo, quizás el ex intendente quería bajar un poco el perfil. Lo cierto es que esa no es la lectura que prima.

I: Lo que más se escucha es que se le bajó el precio. Porque todos sabemos que quiso ser vicegobernador y Llaryora se inclinó por una radical. Pero después ponderaron su lugar como cabeza de la lista de legisladores y como tercera autoridad de la Provincia. Bueno, pasar de eso a asesor de los departamentos del Sur y después al Banco de Córdoba claramente no pasa inadvertido.

P: Si Llaryora lo requiere en la Legislatura, justamente va a ser un mensaje que tratará de romper con estas lecturas y tratará de “elevarlo”. Como dicen, todo dependerá de qué movimientos se generan a partir del armado de listas.

I: Y si es así, pobre Llamosas. Su trayecto político dará un salto pero se habría “mudado” de cargo unas tres veces en menos de un año. Pasó de ser intendente, a asesor del sur con rango ministerial y ahora vicepresidente del Banco de Córdoba.

Otra vieja propuesta polémica

La cronista recibía un mensaje del militante libertario, quien procuraba marcar distancia de la propuesta de “Votante Limpio” que presentó el concejal del Partido Libertario, Mario Lamberghini.

Militante libertario: No estoy diciendo nada que no haya dicho la mayoría de las personas con sentido común pero me despego totalmente de la propuesta de “voto calificado” que presentó Lamberghini. Un papelón por donde se lo mire pero no me sorprende para nada.

Periodista: Es conocida esa “enemistad” que tienen los libertarios orgánicos con el edil (risas).

M L: Uff, pero no es solo por esto. Ni tampoco por el hecho de que haya utilizado la simbología de La Libertad Avanza aún sin haber sido candidato por ese sello. No, esto es otra cosa. Quizás muchos no lo sepan pero, si mi memoria no me falla, había otras propuestas polémicas en su plataforma de campaña ¿Le suena algo vinculado a los vecinos de las costas del río? No es muy alejado del espíritu de “votante limpio”. Básicamente planteaba que la gente de esa zona, que muchos viven en viviendas precarias y atraviesan una situación económica muy compleja, trabajen en el mantenimiento de las costas del río. ¿En algún momento mencionó a los vecinos, por ejemplo, del Riverside para que colaboren con el mantenimiento del lugar? Por eso le digo. Nada nuevo bajo el sol.