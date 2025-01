Por: Francisco López Giorcelli

El titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo le reclamó a Javier Milei una oferta salarial que no solo le gane a la inflación sino que recupere "todo lo perdido en el 2024. Quizás en el mes de febrero, marzo, el Gobierno pueda tener una propuesta salarial que haga que no empiece el año 2025 de manera tortuosa" en las universidades públicas.

Moriñigo, también rector de la Universidad de San Luis, reconoció, en una entrevista para Radio Rivadavia, que el diálogo entre los representantes de las altas casas de estudio y el Poder Ejecutivo está abierto, incluso reconoció que se llevan mejor en privado que en público y planteó la necesidad de alcanzar un acuerdo paritario en una mesa de negociación.

"Me parece que todo esto empieza a solucionarse cuando entre Capital Humano y Economía pongan sobre la mesa una oferta salarial entre febrero y marzo que sea al menos de tres o cuatro meses y que vaya recuperando, aunque estén en cuotas, todo lo perdido en el 2024", aseguró.

El referente de los rectores universitarios alertó que luego de haber perdido el 30% del poder de compra en un año, los docentes universitarios e investigadores eligen cambiar de trabajos o ejercer en otros países.

"Va a ser muy difícil, por ejemplo, abrir distintas sedes áulicas que las universidades grandes tenían en otros lugares y se están replegando a tenerlas solo en sus sedes centrales", alertó el titular del CIN.

Comentó que hay docentes e investigadores que "empiezan a aplicar para sistemas científicos tecnológicos de Chile o de Brasil, donde ahí la diferencia es abismal con el salario y ganan dos o tres veces lo que ganan aquí en Argentina".

"Las universidades privadas pueden hacer algo que nosotros no, que es ofrecer un contrato mucho más oneroso porque se pueden salir del nomenclador, por eso las universidades privadas se vuelven atractivas porque al ver un buen elemento le ofertan por arriba de la media" sentenció Moriñigo.

Además, el Rector de la Universidad Nacional de San Luis, hizo referencia a su gestión dentro del CIN y como se vivió el conflicto con el Gobierno Nacional, incluso se animó a dar expectativas para los primeros meses del 2025.

“Tenemos fechas del Plenario del CIN, que serán los días 3 y 4 de abril en la UNSL, donde se elegirán las nuevas autoridades. Ha sido una tarea de muchísimas responsabilidad, un lugar donde generalmente no pasaban muchas cosas, pero terminó siendo un año en el que sí pasaron.” dijo Moriñigo.

“No ha sido fácil ser noticia en los prime time todo el tiempo, no ha sido fácil representar a todas las universidades del país por su tamaño, por su escala, su idiosincrasia. Creo que lo hemos hecho de la mejor manera.”

Para las universidades los desafíos que tiene por delante generan mucha incertidumbre incluso para el inicio del cuatrimestre porque, según asegura el referente del CIN, “dependemos de que el Gobierno nacional acerque una oferta salarial en febrero/marzo que destrabe el inicio. Eso puede ser vital, porque si se destraba todo empieza a ser de otra manera y si no es así, iniciamos un año muy complicado. Eso no depende de nosotros, sino que el Gobierno acerque una oferta salarial de al menos tres (3) o cuatro (4) meses, que no solo supere la inflación del mes que estamos corriendo, sino de todo lo perdido en el 2024.” asegura el presidente del CIN.

“Si eso ocurre, creo que los empleados universitarios entenderán que empezamos a transitar una senda de recuperación, que será lenta, pero al menos lo será.” Se anima a pensar Moriñigo.

Pero si no sucede “me parece que será una ratificación que todo lo perdido está perdido y que en el 2025 seguiremos perdiendo. Toda la expectativa está en ver cómo salimos de ese nudo en febrero, por ello le hemos dicho al Gobierno que por favor haga esos esfuerzos” subrayó Moriñigo.

Pensando en el futuro cercano, Moriñigo se anima a decir que “la Universidad argentina ha tenido desaparición de docentes, estudiantes, hemos vivido épocas muy oscuras de la historia argentina. Esta será una época oscura desde la gestión presupuestaria y creo que la Universidad lo va a resistir, va a salir adelante, habrá Universidad siempre.”

Respecto a estudiantes y la nueva camada de ingresantes en todas las universidades nacionales dijo que “lo que debe saber la comunidad universitaria y quienes vayan a sumarse como ingresantes, es que aprovechen la enorme oportunidad de tener a la educación superior como un derecho, que la usen bien y que transiten por la Universidad de manera rápida. También que sean embajadores de defenderla, en cualquier situación social y familiar, que pongan en valor a la Universidad.”

Finalmente, y lanzando una polémica, dijo que “nosotros la defendemos porque sabemos que sirve para hacer un país mejor, incluso para el país que piensa el presidente Milei, la Universidad puede ponerse al servicio de esa forma de pensar la economía, que te puede gustar o no, pero es la que votaron la mayoría de los argentinos.”

Más allá del intento de Moriñigo en “bajar la espuma” con el gobierno de Javier Milei, lo cierto es que muy lejos esta la visión de país que se fomenta y construye en las Universidades Públicas respecto al modelo de país que impulsa el gobierno libertario, el cual ya parece poner en cuestionamiento la cantidad de trabajadores en las universidades, en un intento de contraofensiva contra este sector.