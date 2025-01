Por Carolina Biedermann

La reunión entre Guillermo Francos y los sectores dialoguistas encendió una nueva polémica en el radicalismo cordobés. Las declaraciones del diputado nacional Rodrigo De Loredo: "Estamos dispuestos a aprobar el Presupuesto a libro cerrado", levantó el polvo en el partido y hubo reacción del sector aliado en “Más Radicalismo”: “Rodrigo De Loredo, atribuyéndose una representación que no posee, ha hecho declaraciones en nombre del radicalismo, por lo que desconocemos su autoridad para emitirlas y denunciamos que, con ellas, está estafando al electorado”, expresaron.

El documento, en el que la alianza que encabezan los sectores de Ramón Mestre, Carlos Becerra y Fernándo Montoya; buscó en un escrito devolverle mística al partido, apuntando una vez más a enaltecer una lista pura radical para el 2025, frente a un panorama electoral difícil para los boina blanca. La avenida del medio dejó de ser ancha y es cada vez más estrecha.

El comunicado del sector firmante fue ignorado por los deloredistas, bajándole el precio a la expresión y al sector reclamante. “Son el radicalismo de los ‘80”, opinó un dirigente y cambió de tema.

La unidad del radicalismo no muestra signos de paz. El mestrismo niega que el ex intendente desee ser candidato a diputado nacional, pero dicen que si el partido los intenta llevar a una alianza con el PRO o con LLA, no descartan esa posibilidad. El comunicado es una clara expresión del desprendimiento.

Según expresaron desde el Congreso partidario cordobés, para los primeros días de marzo, se viene cocinando una convención del Comité Nacional para fijar una postura clara y vertical de la UCR, en la que buscarán rechazar cualquier tipo de alianza con La Libertad Avanza.

Panorama Nacional

Por fuera de las críticas de un sector de la UCR local, llama la atención de los correligionarios la reacción o falta de acción de Martín Lousteau como presidente del partido. Mientras fijó una posición firme de la UCR en contra del gobierno de Javier Milei, apoyó el desprendimiento de un puñado de radicales, opositores férreos al oficialismo libertario, a conformar un nuevo bloque en la Cámara de Diputados, y expulsó del partido a los radiales con peluca por pensar distinto, hace caso omiso al apoyo del bloque colorado al gobierno libertario.

En paralelo, los dichos de Javier Milei en el Foro de Davos, en Suiza, alejaron aún más a los radicales disidentes a pensar una alianza con La Libertad Avanza. “¿Estamos dispuestos como radicales a negociar y a acompañar a un partido que pone en alza las ideas expresadas por Milei en Davos?”.

A este capítulo si le puso un freno Lousteau. El radicalismo nacional difundió un duro comunicado en contra del Presidente: "Asistimos azorados a una nueva aberración del presidente Javier Milei y expresamos nuestra solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas despreciados y agredidos en su discurso ante el Foro de Davos. A inmigrantes, mujeres, miembros de la colectividad LGTB y militantes políticos, les acercamos nuestro abrazo fraterno", dijeron.

¿Quién es quién?

Más radicalismo desprecia retornar a una alianza con el PRO. “El PRO es socio de Llaryora”. Apuntan a la dirigencia del partido amarillo de los últimos tiempos como socios del peronismo cordobés. “En la legislatura de Córdoba son funcionales al oficialismo. Sobran los nombres de los dirigentes que se fueron al partido cordobés y Macri es amigo del ex gobernador Schiaretti”

En paralelo, los deloredistas dicen que Mestre y compañía son funcionales al peronismo de Córdoba, quien intenta meter la cola en la interna para seguir fragmentándolos.