Las provincias se recuperarán este año, aunque en forma diversa

El año que terminó comenzó con un importante shock. Cambió la dirección de la política económica, con ajustes dado el notorio desequilibrio en las cuentas fiscales nacionales. En cambio, 2025 sería la continuación de la actual política económica y, si no hay shocks negativos (ni internos ni externos), es esperable que la recuperación económica continúe, en forma heterogénea. Más complicados estarían aquellos sectores con desventajas con respecto al mundo (los sustitutos de importación). Obviamente, la actividad privada de las provincias dependerá, en gran medida de los motores que dominan.

El economista Jorge Day del Ieral de la Fundación Mediterránea señala un interrogante pasa por la evolución de los factores distintivos de las regiones. En el caso de las exportadoras, para este 2025 se espera un leve incremento a nivel global, y se debe considerar dos puntos clave.

Por un lado, continuaría el impulso en ciertos sectores con mucho potencial (petróleo en Vaca Muerta, energía, minería), que además contarán con los beneficios del RIGI. En el caso de la región pampeana, la cosecha no volvería a aumentar, lo esperable que sea similar, aunque con menor rentabilidad, dados los menores precios y un dólar más barato.

Por otro lado, está el planteo de si el país está caro en los productos exportables. La devaluación de fin de 2023 redujo los costos laborales en dólares, lo cual favoreció inicialmente a las economías regionales, intensivas en trabajo. Luego, con el dólar retrasándose con respecto a la inflación, ha cambiado la ecuación. Algunos sectores exportadores regionales comienzan a tener problemas de competitividad, y posiblemente esto impacte en sus exportaciones para 2025.

El de los fondos nacionales será un punto político para el actual gobierno. “Usualmente, al ser un año electoral, se tiende a incrementar el gasto público, parte del cual se destina a las provincias. Es posible que el gobierno nacional no siga ese comportamiento, pero las presiones serán mayores”, sostiene el economista.

Respecto de la política fiscal, sostiene que es posible que sea diferente a 2024. Hay dos fuerzas que van en sentido contrario. Por un lado, es posible esperar una recuperación en ingresos, al menos en impuestos provinciales, y por el otro lado, con menor inflación (y menor licuación) y con elecciones legislativas, estará la presión para mayores gastos. Agrega: “La impresión es que este último punto tendrá más peso en las decisiones, que se traducirá en una reducción de los superávits fiscales provinciales, pero un impulso a la actividad económica regional”.

En base a eso, entiende que “la mejoría en la economía nacional se trasladará a las provincias, y posiblemente tendrán un impulso fiscal. La principal diferencia vendría por el lado de las exportaciones. Se verían más favorecidas las provincias con recursos como petróleo, minería y energía”.

Por otra parte, aunque no se espera un incremento en las transferencias discrecionales, éstas no pueden volver a disminuir ya que han llegado a un mínimo, por lo cual no espera que haya otro golpe negativo para las jurisdicciones más dependientes de los fondos nacionales.

El 2024, considera Day, fue “atípico”, comenzando con una fuerte caída de ventas, debido a la merma en el poder de compra luego de la devaluación, continuando posteriormente con una gradual recuperación económica, que se puede observar utilizando datos desestacionalizados. Algo similar ocurrió en la mayoría de las provincias, con sus diferencias.

Teniendo en cuenta sus estructuras productivas y su localización, al menos hay tres factores claves que determinan esas diferencias regionales. Dos están vinculados a fondos que son externos a cada jurisdicción. Frente a ese panorama en “un mal año” Neuquén junto con Río Negro presentaron mejores indicadores de actividad. Mientras, que no fue tan malo para las provincias grandes, y sí le fue peor a la mayoría de las norteñas.