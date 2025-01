La reacción conservadora avanza

Por Javier Boher

El liberalismo y el comunismo en su piel marxista se enfrentaron desde mediados del siglo XIX, cada uno haciendo foco en distintas dimensiones, para ver quién es el verdadero heredero de la Revolución Francesa. Si los partidarios del primero creen que la libertad lo es todo, los del segundo grupo creen que la igualdad es lo más importante.

A los que les gusta leer contratapas -pero evitan los libros- les resulta muy sencillo definir qué es para ellos tal o cual doctrina, dejando fuera matices o definiciones importantes al corazón mismo de su filosofía. Por ejemplo, para el liberalismo el capitalismo es un resultado de las decisiones que toman las personas en pleno ejercicio de su libertad, a la inversa de lo que dicen muchos liberales criollos (que hace falta liberar la economía para que aprendamos a ser libres). Los marxistas, por su parte, se concentran en la igualdad impuesta desde el Estado, que sin embargo asegura y perpetúa otro tipo de desigualdades respecto a los burócratas.

La cosa está en algún punto al medio entre los dos. La libertad es fundamental para que cada uno pueda vivir su vida sin ser molestado, pero hace falta un poco más que igualdad ante la ley para poder ejercer efectivamente esa libertad. Sin caer en las políticas woke o de diversidad, equidad e inclusión (DEI), el Estado toma decisiones y regula las relaciones entre las personas a los fines de que todos puedan disfrutar de los beneficios de la libertad. Prohibir el trabajo infantil y hacer obligatorias las vacunas o la escolarización hace que los niños sean más libres, no menos libres. El legislador entiende que hay una desigualdad de poder entre adultos y niños que debe ser subsanada legalmente para igualar a todos en sus derechos. Seguramente habrá algún padre ofendido porque no lo dejan usar libremente a su hijo como mano de obra en la fábrica o en el campo, y ahí estará confundiendo los tantos respecto a la libertad, la igualdad y el rol de Estado.

Eso (que es tan evidente en el caso de los niños) parece no estar tan claro cuando se habla de mujeres o minorías sexuales, por eso en la última semana el presidente se subió a la olita conservadora que se cree tsunami. Como es fácil confundir el todo por las partes, mucha gente cree que el apoyo a ciertas políticas impulsadas por el presidente le garantizan el apoyo para todas las otras.

A partir de esto es que Milei ha decidido acelerar en su batalla cultural contra una serie de cambios legales y sociales que algunos personajes creen que es una amenaza al ideario de occidente. Si la cultura woke y las políticas de DEI empujaron los límites de la racionalidad, caricaturizando procesos sociales reales al llevar sus causas hasta extremos ridículos (por ejemplo, con mujeres transgénero compitiendo contra mujeres biológicas), eso no significa que una persona trans no pueda vivir su vida como quiere, disfrutando de la misma libertad e igualdad que el resto de la gente. Si los cupos laborales trans son una exageración, las leyes de protección personal ante la discriminación no lo son.

Hace unos años, para el mundial de Rusia, cancelaron una publicidad de TyC Sports en la que tomaban la homofobia extrema de Rusia para hacer reír con las supuestas conductas homosexuales de los hombres heterosexuales cuando se trata del fútbol. Lo que para algunos de nosotros era una exageración, para otros no lo era tanto: ser gay no se vive de la misma forma en un barrio urbano marginal que en un barrio de clase alta, como tampoco es lo mismo en una zona rural del interior profundo respecto a una ciudad grande como Córdoba, Rosario o Buenos Aires. Medir desde la propia vara algunas veces sale muy mal.

La misma explicación vale también para la idea que ya anda dando vueltas para eliminar la figura del femicidio. Es cierto que todos los homicidios quitan vidas, pero no todos se dan en las mismas condiciones. Las situaciones de violencia de género que se viven en algunas parejas o entre algunas personas genera las condiciones de una asimetría según la cual la mujer tiene menos posibilidades de defenderse. Agregar un elemento disuasorio para el ejercicio de violencia del hombre a la mujer no está mal, aunque a partir de ello luego se haya pretendido dar una batalla cultural que les terminó saliendo mal. El hombre no es necesariamente malo, como pretendieron imponer algunas feministas extremas que generaron las condiciones para que la reacción sea tan fuerte.

Nunca me gustó la idea de que las mujeres necesiten tantas protecciones legales extra, ya que la mayoría de las veces bastaría con aplicar las leyes previas, pero son las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres las que obligan a establecer esas leyes específicas que generen un cambio en la visión machista de las cosas (que existe en la sociedad más allá de nuestros casos particulares).

Ahora bien, los problemas de la Argentina no tienen absolutamente nada que ver con todas estas cosas contra las que se quiere lanzar el presidente. En todo caso, la relación es al revés: el éxito económico generaría las condiciones para que toda la agenda cultural pueda venderse con más fuerza. Contra todo lo que quieren vender los libertarios, no se trata solamente de que las sociedades más prósperas son también aquellas en las que hay mayor grado de libertad, sino de que eso además se refuerza con una altísima igualdad ante la ley, donde cada uno es libre de vivir su vida como quiere y donde los que atentan contra ese principio sufren las consecuencias.