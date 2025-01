Por Julieta Fernández

¿Nuevas caras en el Cívico?

La cronista dialogaba con el informante del oficialismo sobre posibles incorporaciones en la delegación local del Gobierno Provincial.

Informante: No lo voy a dar por sentado porque hasta que no salga en el Boletín Oficial no lo puedo aseverar. Pero me llegó el dato de algunas caritas nuevas que anduvieron por el Cívico. Bah, no exactamente nuevas pero bueno. (Julián) Oberti tendrá que empezar a poner la mesa (risas).

P: No sabe lo que me alegra tener algún dato sobre eso. Hace meses que esperaba alguna certeza.

I: Son los nombres que ya comentamos alguna vez: Manuel Betorz, Marcelo Bressán, Ricardo Rojas. Entiendo que también Gustavo y Mauricio Dova. Era una suerte de secreto a voces pero ahora estaría más cerca de efectivizarse.

P: ¿Y qué opina?

I: Bressán es un hombre del schiarettismo local. Iba a ser muy raro imaginarlo fuera del juego. En cuanto a Rojas y los Dova, me pasa lo mismo. Tarde o temprano iban a volver a la arena después de quedarse afuera del gabinete de De Rivas pero eran hombres de Llamosas. Eso nos decía que no se iban a quedar con las manos vacías. Y Betorz… bueno. Tampoco sorprende porque desde el 2023 nos veíamos venir esta alianza entre un sector del PRO y el PJ Río Cuarto. Y hace unos meses lo vimos en una reunión entre (Javier) Pretto y el intendente.

P: Bueno, a esperar el boletín entonces. Son nombres que mencionamos en alguna charla hace unos meses.

I: ¿Vio? Cuando el río suena, es porque agua trae…

“Silencio que aturde”

La periodista recibía un mensaje de la dirigente durante el fin de semana.

Dirigente: Me puse en modo “stalker” en todos estos días. El discurso homofóbico de Milei en Davos fue el jueves. El anuncio de la baja temporal de retenciones también fue ese día, si no me equivoco. Haciendo un recorrido por las redes de varios, vi mucha celebración por la baja de retenciones y poco y nada sobre el lamentable discurso del presidente. ¿Me sorprende? No. Pero hay que remarcar estas cosas. Hay un silencio que aturde.

Periodista: Sobre el discurso de Milei solo vi algo del área de Género de la Municipalidad y funcionarias o concejales/as que usualmente suelen pronunciarse por estos temas.

D: Lo que ocurre siempre, ¿no? Río Cuarto es chico y casi siempre son los mismos funcionarios/as o concejales/as quienes se pronuncian al respecto. Y que no se entienda que me opongo a que celebren la baja de las retenciones, pero terminan dándole la razón a la Sociedad Rural. Lo son cuando se golpean el pecho pidiendo la quita de las retenciones y también lo son cuando deciden no sentar postura ni decir nada sobre la atrocidad que planteó el presidente.

P: ¿Cree que si no estuviese el receso de verano actuarían distinto? Quizás con algún repudio en el Concejo…

D: Es posible. Pero insisto, usan las redes para celebrar la baja de las retenciones y no se toman dos minutos más para, en paralelo, rechazar la violencia del discurso de Milei. Al contrario, algunos hasta lo aplauden. Y no me refiero a Lamberghini porque él al menos se identifica como libertario y yo no le pido peras al olmo.

¿Quién salió a aplaudirlo? Me perdí eso.

D: La concejala de Primero Río Cuarto, Ana Vasquetto. Compartió un fragmento del discurso de Milei en Davos. La parte en la que el presidente consideró que no debiera existir la calificación de femicidio, ya que así supuestamente se estaría diciendo que “una vida vale más que la otra”. Incluso negando la brecha salarial y diciendo cosas irrisorias como que no nos quejamos de que “la mayoría de los presos son hombres” o “la mayoría de los plomeros son hombres”. Un disparate. Falta formación en la temática pero entiendo que este año debieran retomar las capacitaciones de la Ley Micaela en el ámbito municipal. Como sea, estamos retrocediendo muchísimo y muchos hacen la vista gorda.