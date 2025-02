Por Gabriel Silva

La agonía con la que se extiende la fructífera sociedad política que supieron construir en su momento el senador Luis Juez y el diputado nacional Rodrigo de Loredo escribió ayer un nuevo capítulo. Con el justo argumento de rechazar el impuestazo con el que arrancó el año la gestión provincial, el entorno de ambos amagó con la convocatoria a una conferencia de prensa para anunciar una serie de medidas que iban a impartir desde ambos bandos –UCR y Frente Cívico- para sostener el juego de tenazas sobre el llaryorismo en el arranque del 2025 legislativo.

Sin embargo, en horas de la siesta, desde la Legislatura confirmaron que la misma se reprogramaba para el viernes próximo en horario a definir. Como sea, el clima ya estaba enrarecido dentro la atmósfera de lo que todavía se trata de sostener bajo el paraguas de Juntos por el Cambio y, a pesar de las razones que adujeron de manera oficial, por lo bajo hubo un profundo malestar que tratarán de desactivar antes de lo que podría ser mañana la primera sesión ordinaria en el recinto de la Unicameral.

Enojo parlamentario

Tras lo que había sido un tenso reencuentro en Deán Funes entre los dos líderes de sendos espacios, en la calurosa jornada que incluyó además reuniones con la dirigencia por separado como lo anticipó Alfil la semana pasada, en la noche del domingo hubo una serie de conversaciones. Principalmente en el entorno de ambos para unificar posturas sobre el rechazo a la política impositiva del gobierno de Martín Llaryora.

Luego de esas conversaciones, pasadas las 11 de la noche del domingo, los legisladores empezaron a recibir mensajes en WhatsApp en los que se los convocaba para una conferencia de prensa con el objetivo de anunciar los proyectos, cruzar al Gobierno provincial y, fundamentalmente, mostrar a la oposición unida. Sin embargo, la manera en la que se convocó a legisladores que habían viajado y mucho el sábado a Deán Funes, como así también el rechazo de algunos que se sintieron nuevamente utilizados para una foto que iban a capitalizar Juez y De Loredo, motivó varios enojos.

“Viajé un montón de kilómetros el sábado a Deán Funes, ¡por qué no se hizo ahí la reunión!”, reconoció a este diario un parlamentario radical enojado y que, como gran parte de su bloque, estará en Córdoba recién hoy para el inicio de la actividad en las comisiones y de cara a las primeras sesiones.

Otros, por su parte, que se fueron enterando en la noche del domingo, reconocieron también que el proyecto que había anunciado De Loredo el mismo sábado en horas de la siesta desde su cuenta de ‘X’ no estaba listo. “Se apuró Rodrigo, que es lo que hace habitualmente, pero no se puede andar así todo el tiempo. Esto debe cambiar porque se nos viene un año bravo y si queremos recuperar la Provincia como decimos, estas no son las formas”, repasó otro.

En definitiva, a medida que observaron que eran muy pocos los legisladores radicales que iban a estar en la capital cordobesa en el arranque de la semana, que en el juecismo estaría el grueso de los parlamentarios, pero también podría haber algunos faltazos, desactivaron el encuentro y lo postergaron.

La frase que apuró una foto

“¿Si voy a tener algún gesto con él? Sí, cuando me convierta en gobernador de Córdoba lo voy a saludar”. Esa frase de Juez en la previa del discurso de Llaryora en Deán Funes no cayó para nada bien en el entorno de De Loredo. Que, horas antes, había estado encabezando un encuentro con radicales y casi empezando a activar un operativo clamor en un año clave para su continuidad en la Cámara baja.

Los radicales que apuestan a la figura del jefe de uno de los bloques de la UCR en Diputados no comulgan con el apuro que esgrimió Juez el año pasado cuando se lanzó para el 2027. Menos simpatizan con la manera en la que se despegó del PRO y la presidencia de esa bancada en el Senado para mostrar lealtad al presidente Javier Milei; mismo esfuerzo con el que se esmera también De Loredo.

Por lo tanto, aquellos conciliadores en ambos campamentos buscaron acercar posiciones para mantener a la oposición unida. Sin embargo, la manera no gustó y ahora siguen tratando de conciliar para bajar la espuma y mostrarse juntos el viernes.

Del otro lado, en el juecismo, ratifican hace rato lo que hizo público Juez este fin de semana en Voz y Voto (El Doce) cuando dijo que la continuidad de De Loredo en el Congreso es un problema del radicalismo.

“Ha sido un honor para mí acompañarlo y trabajar juntos para que sea diputado. Ahora, cómo llega nuevamente a esa banca y con qué escudería es un problema de él”, lanzó Juez en esa entrevista.

Saben, también aquellos radicales cercanos a Juez, que De Loredo maneja una porción de la UCR y no la totalidad. Y así como algunos se arrimaron al senador, otros presionan dentro del grupo de WhatsApp a la conducción del radicalismo pidiendo que se posicionen todo el tiempo, en busca de esmerilar –o condicionar- un acercamiento de De Loredo a los libertarios.

Reacción oficialista

Dentro de Hacemos, algunos se enteraron ayer por la siesta de la caída de la convocatoria. Aunque estaban aquellos que conocían detalles de cómo se habían pedido las salas desde el lunes bien temprano. Igual, en sus redes, tanto el jefe del bloque oficialista en la Unicameral, Miguel Siciliano; como el diputado nacional, el llaryorista Ignacio García Aresca, salieron a argumentar la suba de impuestos comparándolo con lo que percibe la Nación y contraponiendo con los servicios que el gobierno de Milei no presta. Lo mismo que hizo Llaryora el sábado.

Así arranca el primer round de la Legislatura en un año áspero.