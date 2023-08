Juez procrastina su preferencia entre Larreta y Bullrich

Escuchá el capitulo de Alfil Podcast de este articulo:

Por Gabriel Silva

La prematura definición del radical Rodrigo de Loredo para respaldar al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de cara a las Paso reordenó de manera rápida el mapa de los socios cordobeses de Juntos por el Cambio. Sobre todo, porque la oficialización de la libertad de acción que otorgó el radicalismo el jueves por la noche, sumado a la velocidad con la que salieron los dirigentes de la UCR a encolumnarse detrás de Larreta o de Patricia Bullrich, puso la pelota en el terreno del juecismo.

Donde también el líder del Frente Cívico, senador y reciente candidato a gobernador, Luis Juez, había otorgado libertad de acción con antelación y acomodaba, de manera muy inteligente, sus alfiles en ambas canastas.

Igual, lo que restaba, era la confirmación del propio Juez, uno de los dueños del doble comando opositor –el otro, por ahora es De Loredo- acerca del escenario nacional y lo hizo ayer por la mañana en Radio Mitre AM810. “No le debo nada a nadie, no le debo favores a nadie. Le debo a los 810 mil cordobeses que nos votaron y es una ventaja llegar a los 60 sin deber nada a nadie”, lanzó Juez en la primera mañana de la radio cordobesa.

Frase que de manera muy rápida se desparramó entre los aliancistas cordobeses, pero que también repercutió en los despachos porteños en los entornos de Larreta y de Bullrich. Ayer, en contacto con este diario, un dirigente de la mesa chica del alcalde porteño admitió que “Horacio no se va a enojar con Juez porque no salga a respaldarlo públicamente, no va a hacer lo que hizo Patricia con De Loredo de llamar para retarlo”, sintetizó.

En el bullrichismo, en tanto, desdramatizan el ingreso de Juez a ‘Corea del Centro’ en la interna amarilla. A la prescindencia del líder del Frente Cívico, los referentes de Bullrich responden con los dirigentes del juecismo que están trabajando para la expresidenta del PRO, el haber conseguido el respaldo orgánico de la UCR a través de la postura del presidente del centenario partido, Marcos Carasso; y dicen que todavía, la militancia del grueso de JpC cruza al alcalde porteño por el coqueteo con el gobernador Juan Schiaretti.

“Es sólo cuestión de repasar las redes sociales de los dirigentes que apoyaron a Larreta en el último tiempo y ver qué dicen los comentarios de los militantes”, dispararon ayer desde el arco de Bullrich a este diario.

Los juecistas de Horacio

Ratificando lo dicho por Juez, ayer sobre el final de la tarde hubo una reunión de casi un centenar de dirigentes respaldando la candidatura de Larreta. Convocatoria impulsada por Walter Nostrala y por Martín Juez y de la que, lógicamente, estuvo al tanto el líder del Frente Cívico. Por más que Juez haya vuelto a reconocer en la entrevista en Mitre que sigue “dolido” con el alcalde porteño por lo que fueron las últimas dos semanas de campaña.

En el razonamiento juecista, no entra la posibilidad de la épica que le dio el viaje a Buenos Aires para frenar el ingreso de Schiaretti a Juntos. Como tampoco compra que haya sido mayor el descalce de De Loredo al preferir pelear por la intendencia capitalina que ser su compañero de fórmula.

Versión, ésta última, en la que sí creen algunos juecistas paladar negro. “El pibe se equivocó. Hace un año Luis le dijo que lo mejor era la fórmula y él no la vio”, contó a este diario un juecista puro que, además, ratificó las dos conversaciones de la semana pasada entre ambos. La primera, telefónica el mismo lunes a horas de la elección –“para darle el pésame”, dijo- y la siguiente con un encuentro mano a mano en un bar del sur de la capital cordobesa.

Desde el entorno de ambos, aseguran que está todo saldado, pero el cortocircuito por lo bajo continúa.

Con quien también habló Juez en las últimas semanas fue también con el propio Larreta. A él en Buenos Aires le volvió a insistir con el enojo por lo sucedido previo a los comicios provinciales. A propósito de esto, ayer un larretista cordobés reconoció que “Juez tiene derecho a hacer lo que quiera”. En tanto, en la misma sintonía se manifestó a Alfil, Waldo Wolff, el secretario de Asuntos Públicos del gabinete de Larreta: “no todo el mundo se puede pronunciar a favor tuyo”, dijo el funcionario que confía en el corrimiento al centro de las encuestas de los últimos días y el rechazo al voto duro.

“Horacio va a abrazar a los que están al medio”, dijo y sostuvo que, en esa pelea por el voto de centro, no hay preocupación por la competencia con Schiaretti en las Paso “porque va a primar el voto útil”.

El juecismo de Patricia

“Le dije a los dirigentes nacionales que lo ideal era la unidad, pero los que están en las dos listas trabajaron para que yo sea gobernador: (Pedro) Dellarossa y (Luis) Picat”, dijo también Juez ayer argumentando su neutralidad.

Y, si bien sostuvo que lo de Larreta “no me habilita a cometer un acto de torpeza”, en la comparación con la foto triunfal de Chubut, Juez cree se podría haber dado en Córdoba. Y no el 23 de julio, el 25 de junio.

Por lo que es ahí donde hurgará el bullrichismo, en esa incomodidad. Como lo contó este diario la semana pasada, Ernesto Martínez, Graciela Villata y Beltrán Corvalán, entre otros, quedaron en el armado de Bullrich que prepara uno de los actos para cerrar campaña en Córdoba.

“Más del 70% del juecismo está con Patricia y va a ser mejor que no nos lleven a un escenario de pulseada”, dijo ayer una bullrichista de la primera hora que aún repasa los dirigentes nacionales que vinieron a respaldar a De Loredo en su campaña por la intendencia.

Juez no lo va a admitir públicamente, pero en su fuero íntimo cree que un acto de ‘justicia’ sería un triunfo de la mujer halcón. Por lo menos, sería el resultado que lo haga jugar sin incomodidad desde el lunes 14, lejos de la desconfianza permanente.