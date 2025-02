De Rivas anticipó que buscará ordenar la actividad de los trapitos

Por Julieta Fernández

“Enviaremos una ordenanza para trabajar en conjunto para regular espacios públicos, evitar ocupaciones indebidas y mantener el orden urbano”, señaló el intendente De Rivas al referirse a las distintas acciones realizadas (o por realizar) en el marco del ordenamiento del tránsito y los espacios públicos de la ciudad. Al igual que el resto del discurso pronunciado por el jefe municipal, hubo cierto cuidado a la hora de referirse a quienes llevan adelante esta actividad: los trapitos o cuida coches. “Más allá de la crisis, la exclusión y que hay que buscar otro tipo de soluciones, es algo que hay que trabajar porque hoy está alterando la tranquilidad de los que circulan y se estacionan. Hay que abordar este tema con seriedad, siempre entendiendo la situación de estas personas que muchas veces presentan una alta vulnerabilidad social”, consideró el mandatario.

Según pudo saber Alfil, el proyecto buscará ser trabajado en conjunto con las tres fuerzas opositoras (similar a lo ocurrido con el Nuevo Código de Espectáculos Públicos, la regulación de Uber o lo que ocurrirá en pocas semanas con Ficha Limpia). Los detalles se brindarán una vez que el proyecto haya ingresado al Legislativo: “Todavía se está trabajando en eso y esperamos que se dé una discusión constructiva con la oposición”, remarcaron desde el entorno del intendente a este medio. Una vez más, De Rivas apuntará a buscar la aprobación por unanimidad de un proyecto que seguramente tenga repercusión en el interior provincial, dados los antecedentes en ciudades como Córdoba o San Francisco en relación a la problemática de los naranjitas.

Por lo pronto, el anuncio de la iniciativa ha sido tomado con cuidado desde algunas fuerzas opositoras. Por ejemplo, el concejal Pablo Benítez de Primero Río Cuarto se mostró de acuerdo con el orden del espacio público pero consideró que primero “se debería actuar con los vendedores ambulantes”. “Hace falta hacer un acuerdo con los trabajadores, sin quitarles posibilidades pero también tener en cuenta que hay comerciantes que pagan sus impuestos todos los meses. Sin dejar de lado el aspecto socio laboral, hay que tratar este tema. Y con los trapitos, considero que eso será una etapa más del ordenamiento que hay que hacer. Habrá que ordenarlos como se hace en otras ciudades pero hay que esperar a conocer la propuesta”, dijo el concejal juecista en relación al proyecto que anunció el intendente en la apertura de sesiones.

Por otra parte, desde el nazarismo remarcaron que aún no tienen una opinión formada sobre el tema y esperarán a conocer el proyecto que anunció el Ejecutivo y aún no ha ingresado al Concejo. No obstante, remarcaron: “Creemos que hay otras prioridades como trabajar profundamente en el eje de la inseguridad, eso es lo que más demandan los vecinos”.

Si bien todo está “muy verde” y por ahora solo se trata de un anuncio, es inminente que el debate en torno a este proyecto tendrá cierta reverberación en el interior provincial. Algunos de los últimos antecedentes se vieron en la Legislatura con el proyecto que buscaba prohibir la actividad en toda la provincia (presentado por el legislador Gregorio Hernandez Maqueda). No obstante, en la ciudad Capital rige un protocolo para evitar el “cobro indebido” por parte de los naranjitas. Por otra parte, tal como lo indicó Alfil en los últimos días, en San Francisco se dispusieron más controles pese a que hay una ordenanza que prohibe la actividad de los cuida coches.