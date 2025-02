Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

SUOEM: Nuevo acuerdo paritario

El dirigente dialogaba con la periodista sobre el último acuerdo paritario firmado entre el SUOEM local y la Municipalidad de Río Cuarto.

Dirigente: Habemus acuerdo con el gremio municipal. 16% para los sueldos de las categorías más bajas, también se actualizan las asignaciones familiares.

Periodista: Eso veía. ¿Fue sencillo? A principios de enero ya se estaban dando las primeras reuniones.

D: Parece que hubo algunos tirones pero finalmente se logró un acuerdo y no implicó alguna medida de fuerza o algo por el estilo. Lo cual deja tranquilo al intendente al menos por un tiempo. En marzo se vuelven a reunir para negociar un nuevo incremento.

Local cerrado

La periodista recibía un mensaje del informante sobre un particular local del microcentro que se encuentra en alquiler.

Informante: ¿Cómo anda? Le mando una foto de un local comercial en alquiler. Si mal no recuerdo, por la ubicación, era el local del emprendimiento de té de la diputada Belén Avico. No sé si está así hace mucho o qué pero, ¿le habrá afectado la crisis?

Periodista: A lo mejor se trasladó a otra ubicación. A ver…

I: Yo le mando esta fotito recién sacada del lugar. Hay un cartelito que bien dice “Local cerrado” y deja la página web y el teléfono. De todos modos, el emprendimiento de la diputada es muy reconocido y siguen trabajando vía web Y si no me equivoco, también exporta sus productos. ¡Hasta a la reina Máxima le gustaron sus tés! (risas).

P: Me había olvidado de ese dato. Bueno, por el tema del local, seguramente optó por achicar su estructura de costos. No me llama la atención en este contexto pero entiendo a lo que apunta.

I: Nunca es una señal positiva cuando un local cierra. Quizás la empresa siga funcionando más que bien por otros canales pero es un indicio de la época que se vive. Si existió durante varios años, es porque en algún momento habrá sido rentable. Acá la crítica pasa porque la diputada está muy alineada a este gobierno y es muy fuerte cuando a los funcionarios les llegan estos golpes de realidad.

“Nadie está exento”

El dirigente opositor llegaba a la periodista para dialogar sobre el hecho de inseguridad que cobró relevancia en las últimas horas. Uno de los hijos del intendente Guillermo De Rivas, junto a un grupo de amigos, fue víctima de un robo en la vía pública.

Dirigente opositor: Muy triste lo que le pasó al hijo del intendente y nunca me verá parado del lado de los que aprovechan esta situación para pegarle. Al menos no desde el aspecto personal o desde el “festejo” que he visto en redes sociales de parte de algunos.

Periodista: Coincido en lo de no hacer leña del árbol caído. De todos modos, también entiendo que este hecho haya generado repercusiones de todo tipo. No deja de ser una señal de que lo que se hace sigue siendo insuficiente y el problema es bravo.

D O: Hay una realidad: un hecho así no pasa desapercibido porque quiere decir que el intendente ha sentido en carne propia las consecuencias de la inseguridad y demuestra que nadie está exento.

P: Le preguntaron sobre eso en la conferencia del Otoño Polifónico, ¿lo escuchó?

D O: Sí. Dijo que eso demostraba que su familia “es una más”, como cualquiera de Río Cuarto. Que su hijo andaba en bici, después de hacer deporte y con sus amigos, como cualquier otro chico y que por suerte no sufrió daños mayores. Sea como sea, esto no cambia la percepción de la mayoría de los riocuartenses. Veremos la repercusión de la marcha del próximo lunes.