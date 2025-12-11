Carolina BiedermannProvincial10 de diciembre de 2025
El exconcejal asume este miércoles como vocal en el Ente de control tras la firma del decreto. La movida reordena un tema, en la interna radical y deja sin efecto las maniobras para bloquear su llegada.
Redacción AlfilRío Cuarto10 de diciembre de 2025
Avico, más diputada que nunca | La disposición de Natali
Felipe OsmanProvincial10 de diciembre de 2025
Facundo Torres recibió a los gremios, que movilizaron durante la Audiencia Pública del Presupuesto. En la reunión advirtió sobre la complejidad del escenario. Los sindicatos quieren que la Provincia aumente la presión sobre el Gobierno Nacional. El Centro Cívico, garantías.
Gabriela YalangozianProvincial10 de diciembre de 2025
La iniciativa popular por el 82% móvil ingresará este miércoles a la Unicameral en plena discusión del Presupuesto 2026. Las bancadas opositoras anticipan su acompañamiento, mientras el oficialismo evita pronunciarse. La movida llega en momentos de gran tensión por el manejo de la Caja de Jubilaciones.
Bettina MarengoProvincial10 de diciembre de 2025
Asumió el nuevo ministro de Vinculación y Gestión Territorial con el que el gobernador busca reflotar mística de gestión en la ciudad de Córdoba. Los presentes y los ausentes de la ciudad y del PJ Capital. Llaryora tomó juramento pero no habló por prescripción médica.