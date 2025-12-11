Activación del Ex Buen Pastor

El periodista recibía información sobre la apertura de un nuevo espacio para sostener la lucha por los Derechos Humanos en Río Cuarto. Se trata del Ex Buen Pastor, la ex cárcel de mujeres de Río Cuarto que, aseguran, estuvo al servicio del terrorismo de Estado.

Informante: No sé si fue a la apertura del Ex Buen Pastor. A partir de ahora, será un museo y sitio de la memoria en Río Cuarto

Periodista: ¡Claro! En el Día Internacional de los Derechos Humanos. No pude llegarme.

I: La verdad que fue muy emocionante y la confirmación de un logro que llevó mucho tiempo concretar. Justamente, unas horas antes cerraron un convenio en la Sala de Situaciones de la Muni entre la Fundación por la Cultura, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Río Cuarto y La Huella. Es una acción que deja buenas sensaciones en comparación con lo que se vio en otros años. Están diciendo que la activación del espacio es colectiva, no de una sola organización. Pero también que ahora será un espacio abierto a toda la comunidad.

P: ¿Qué implica el acuerdo?

I: Básicamente garantizar el ingreso, la preservación y la apertura pública del ex Buen Pastor. Que no sea un lugar cerrado o simbólico, sino un espacio vivo para la memoria y derechos humanos. Había expectativa porque hacía rato que pedían un uso concreto del edificio. Con esto sienten que por fin se institucionaliza.

P: ¿Hay lectura política?

I: Que el Municipio se anota un

poroto en agenda de memoria y que las organizaciones ganan un pie firme para activar actividades ahí. Todos dejan su impronta…por una vez, sin tironeos fuertes. Casi un milagro…

P: ¿En serio?

I: Y… cuando se habla de memoria, a veces se alinean los planetas. Ojalá que dure mucho, porque es tremendo logro. El Ex Buen Pastor, que el Estado donó y subvencionó durante casi 100 años, vuelva a ser de todos.

EMOS: Siguen las repercusiones

La periodista recibía un mensaje del informante sobre más repercusiones tras la renuncia del presidente del EMOS, Juan José Osés.

Informante: Tiene que ver esto ahora. El ex director obrero del EMOS, Gastón Alvarez, apuntó fuerte contra el actual director obrero y el sindicato de Obras Sanitarias. Me hicieron llegar estos videos que subió a sus historias de Instagram.

Periodista: Estoy viendo. El descargo empieza apuntándole al fiscal Miralles por no tomar denuncias que realizó contra funcionarios municipales.

I: También. En general, es muy fuerte todo lo que plantea. Seguro muchos se acordarán de lo que pasó con el que fue presidente del EMOS en la primera parte de la gestión Llamosas. Víctor Núñez.

P. Claro. Renunció por una denuncia de cobro de viáticos.

I: Exacto. Álvarez había expuesto esa situación. Ahora me dio la impresión de que, en medio de todo lo que dijo, respaldó un poquito a Osés. Dijo que el empresario quizás “tenía buenas intenciones”.