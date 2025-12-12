Con críticas pero con respaldo opositor: se aprobó el pliego de Higiene Urbana

Por Julieta Fernández

La Fuerza del Imperio del Sur y parte del bloque Primero Río Cuarto acompañaron el pliego licitatorio para el servicio de higiene urbana. Al igual que en la primera lectura, solo tres ediles (la radical Antonella Nalli, el juecista Pablo Benitez y el libertario Mario Lamberghini) votaron en forma negativa el proyecto que plantea las bases y condiciones para la prestación del servicio durante los próximos ocho años. En el mismo expediente, estaba atada la prórroga del actual contrato del servicio que vence el próximo 31 de diciembre. Con este artículo, Cotreco tendría 120 días más “o hasta que inicie el nuevo contrato”.

El nazarismo, con una fuerte impronta en propuestas ambientales y duras críticas esgrimidas a la actual prestación del servicio, optó por acompañar. El jefe del bloque, Franco Miranda, expuso que el oficialismo tomó varias de las sugerencias realizadas por la tercera fuerza. “La recolección diferenciada es una mejora que llega tarde pero llega”, dijo el edil. En su alocución, consideró que el nuevo pliego traería algunas mejoras en relación al actual pero señaló que debiera profundizarse el trabajo en materia de economía circular con, por ejemplo, un régimen para grandes generadores de residuos que ofrezca incentivos tributarios a quienes cumplan con la normativa. Agregó que se debiera trabajar en conjunto con la familia Calvo, quienes residen junto al enterramiento sanitario.

“El pliego abre las puertas para mejoras necesarias pero vamos a seguir impulsando el debate para que se cumpla y, en paralelo, se desarrolle un plan ambicioso para la gestión integral de nuestros residuos. Esto es una cuota de confianza. Las buenas intenciones no se borran con el codo. Vamos a impulsar todo para que lo que votamos, se cumpla”, dijo el jefe de la bancada La Fuerza del Imperio.

En tanto, el concejal del mismo bloque, Guillermo Natali (el opositor más allegado al oficialismo), aseguró que su acompañamiento se debe a que, en gestiones anteriores (del radicalismo) “no hubo ni concurso de precios y se pasó por encima del legislativo”. No obstante, deslizó que “no hay explicación para la demora en el pliego. Hubo funcionarios que no cumplieron. Sabrá el intendente las orejas que tendrá que tirar para que no vuelva a ocurrir”.

Entre los argumentos de quienes no acompañaron, la concejala radical, Antonella Nalli, habló de una falta de planificación estratégica por parte del Municipio. “Estos expedientes requieren mucho análisis. El próximo debate de este servicio va a ser en 2033 o 2034”, señaló la edil, quien consideró que, a partir de las condiciones actuales del pliego votado en la jornada de ayer, “no vamos a separar la basura en origen , no tendremos planta de reciclado con sentido social inclusivo para los recuperadores de la ciudad, no trataremos nuestros residuos y seguiremos enterrandolos. El ejecutivo elige no cambiar, no avanzar. Prefiere mantener un servicio antiguo, atrasado, que pagaremos caro pero seguiremos sufriendo ambientalmente”.

La concejala agregó que presentó un proyecto para obligar al Municipio a llamar a audiencias públicas seis meses antes de la finalización de los contratos de servicios públicos para “escuchar a todas las instituciones y los vecinos. Los funcionarios estamos de paso pero los ciudadanos quedan y merecen vivir en una ciudad mejor”. “Llegar tarde tiene un costo altísimo y hoy estamos llegando tarde”, concluyó la edil. En un mismo sentido, el juecista Pablo Benítez aseguró que acompañar el proyecto tendría “línea directa con la presión fiscal de los riocuartenses” y aseguró que en el nuevo pliego no figura la regulación de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, por lo que quedaría “sin obligación contractual de uso, a la buena de Dios”.

En tanto, el concejal Gabriel Abrile (jefe del bloque Primero Río Cuarto), votó a favor al igual que Ana Vasquetto. Abrile abrió su discurso con una crítica al pliego que “desde la coherencia técnica y la honestidad política es malo y no es transformador. Pero está condicionado por un factor que ninguna gestión quiso enfrentar, que es un convenio colectivo que hace años permite un accionar gremial abusivo”. Contrario a algunos de sus compañeros de bancada, Abrile valoró que el pliego contemple “menos funciones que el 2016” porque eso implica “menos discrecionalidad, menos poder concentrado y menos capacidad de presión para quienes incumplieron el último contrato”. “Este es un voto afirmativo que no es afirmativo. Es un voto afirmativo con límites, no un cheque en blanco”, justificó el concejal radical.

De este modo, además del oficialismo, el pliego licitatorio contó con el acompañamiento de la totalidad del bloque La Fuerza del Imperio y con dos de los cuatro votos de Primero Río Cuarto (Abrile y Vasquetto). En cuanto al presupuesto, que se trató en segunda lectura, se aprobó solo con los votos de Hacemos Unidos por Río Cuarto y el nazarista Natali se abstuvo. Entre los argumentos expuestos por los jefes de bloque de las tres bancadas opositoras, se replicó el denominado “impuestazo”, luego de que en la última comisión de Economía, el secretario Antonetti asegurara que el Inmobiliario podría sufrir aumentos de hasta el 70%.