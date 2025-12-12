Avanza la licitación que promete ser motivo de brindis para De Rivas

Por Gabriel Marclé

La Municipalidad abrió el pasado miércoles los sobres de la licitación para el servicio de mantenimiento de alumbrado público y semaforización, un trámite que en otro contexto hubiera pasado como un expediente más, pero que hoy aparece como un gesto político necesario para la gestión de Guillermo De Rivas. En medio de los cuestionamientos por la postergada licitación de Higiene Urbana —cuyo pliego logró finalmente aprobarse ayer en el Concejo pero que recién se licitará y adjudicará dentro de los primeros 120 días del 2026—, el oficialismo encontró en este paso un mensaje ordenado y oportuno.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Martín Cantoro, ofició de vocero técnico del proceso que marca un avance fundamental para uno de los tres contratos más importantes del Ejecutivo municipal. Seis ofertas —algunas individuales y otras en consorcio— buscan quedarse con un contrato de 48 meses que incluye mantenimiento de luminarias, provisión de tecnología LED, obras complementarias y actualización de los controladores semafóricos.

Cabe recordar que el Gobierno había prorrogado la fecha de presentación de propuestas hasta el miércoles, considerando que el caudal de consultas y carpetas ingresadas en los primeros días de diciembre ameritaba extender el plazo.

En cuanto a las propuestas económicas, se conoció que el Consorcio CIG ofertó $17.115.042.457,83; Coemyc SA, $14.270.565.009,24; el Consorcio Q Plus, $15.992.019.053,81; Electromecánica Tacuar SRL, $16.354.907.915,72; Servicios Urbanos Mendoza SA, $14.841.522.624,97; y Autotrol SA —actual prestataria—, $14.019.215.400,00.

Para un presupuesto oficial estimado en $15.000 millones, quedó claro que algunas propuestas resultan sensiblemente más competitivas que otras. En un contexto de restricciones económicas, que una empresa pueda ofertar por debajo del monto establecido es un dato especialmente valorado por el Ejecutivo, aunque la decisión final no dependerá de él, sino de la comisión encargada de la evaluación.

Con todo, en el oficialismo admiten que la actual prestataria, Autotrol SA, llega bien posicionada. No sólo por la experiencia acumulada en los años que lleva operando en la ciudad, sino también porque el servicio de Alumbrado y Semaforización fue el mejor valorado de los tres licitados durante la gestión de Juan Manuel Llamosas. A eso se suma que presentó la oferta más baja del paquete, un factor que, en tiempos de ajuste, nunca pasa desapercibido.

De todos modos, en el Ejecutivo enfatizan que corresponderá a la comisión de preadjudicación determinar cuál es la mejor opción para la ciudad. Este cuerpo iniciará ahora el proceso habitual: evaluación técnica y económica, revisión de antecedentes y, recién al final, el análisis comparado de las ofertas. Un recorrido que, como siempre, combina tiempos administrativos con los vientos de la coyuntura política.

En la actualidad, el contrato en cuestión está sujeto a un régimen especial: no hay plazos, sino un plazo establecido “hasta tanto se licite nuevamente el servicio”, de acuerdo a lo aprobado por el Concejo Deliberante en 2023. Sin fecha cierta, en el entorno municipal predomina el optimismo respecto a poder resolver la cuestión en las próximas semanas y adjudicar antes de fin de año. Aunque los más realistas afirman que se concretará en enero del 2026.

La apertura de sobres y al avance del proceso licitatorio no es, en sí mismo, una victoria. Pero para una gestión que venía encadenando demoras y defensas incómodas, el movimiento suma: permite mostrar que los engranajes siguen funcionando. Se trata de un avance que, en apariencia, luce menor al no estar atravesado por el nivel de conflictividad que sí afecta a Higiene Urbana o, en su momento, al Transporte Interurbano. Aun así, para De Rivas llega en el momento justo y le permite sumar un logro concreto a su balance del año.