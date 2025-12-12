Avanza la licitación que promete ser motivo de brindis para De Rivas
Por Gabriel Marclé
La Municipalidad abrió el pasado miércoles los sobres de la licitación para el servicio de mantenimiento de alumbrado público y semaforización, un trámite que en otro contexto hubiera pasado como un expediente más, pero que hoy aparece como un gesto político necesario para la gestión de Guillermo De Rivas. En medio de los cuestionamientos por la postergada licitación de Higiene Urbana —cuyo pliego logró finalmente aprobarse ayer en el Concejo pero que recién se licitará y adjudicará dentro de los primeros 120 días del 2026—, el oficialismo encontró en este paso un mensaje ordenado y oportuno.
El secretario de Obras y Servicios Públicos, Martín Cantoro, ofició de vocero técnico del proceso que marca un avance fundamental para uno de los tres contratos más importantes del Ejecutivo municipal. Seis ofertas —algunas individuales y otras en consorcio— buscan quedarse con un contrato de 48 meses que incluye mantenimiento de luminarias, provisión de tecnología LED, obras complementarias y actualización de los controladores semafóricos.
Cabe recordar que el Gobierno había prorrogado la fecha de presentación de propuestas hasta el miércoles, considerando que el caudal de consultas y carpetas ingresadas en los primeros días de diciembre ameritaba extender el plazo.
En cuanto a las propuestas económicas, se conoció que el Consorcio CIG ofertó $17.115.042.457,83; Coemyc SA, $14.270.565.009,24; el Consorcio Q Plus, $15.992.019.053,81; Electromecánica Tacuar SRL, $16.354.907.915,72; Servicios Urbanos Mendoza SA, $14.841.522.624,97; y Autotrol SA —actual prestataria—, $14.019.215.400,00.
Para un presupuesto oficial estimado en $15.000 millones, quedó claro que algunas propuestas resultan sensiblemente más competitivas que otras. En un contexto de restricciones económicas, que una empresa pueda ofertar por debajo del monto establecido es un dato especialmente valorado por el Ejecutivo, aunque la decisión final no dependerá de él, sino de la comisión encargada de la evaluación.
Con todo, en el oficialismo admiten que la actual prestataria, Autotrol SA, llega bien posicionada. No sólo por la experiencia acumulada en los años que lleva operando en la ciudad, sino también porque el servicio de Alumbrado y Semaforización fue el mejor valorado de los tres licitados durante la gestión de Juan Manuel Llamosas. A eso se suma que presentó la oferta más baja del paquete, un factor que, en tiempos de ajuste, nunca pasa desapercibido.
De todos modos, en el Ejecutivo enfatizan que corresponderá a la comisión de preadjudicación determinar cuál es la mejor opción para la ciudad. Este cuerpo iniciará ahora el proceso habitual: evaluación técnica y económica, revisión de antecedentes y, recién al final, el análisis comparado de las ofertas. Un recorrido que, como siempre, combina tiempos administrativos con los vientos de la coyuntura política.
En la actualidad, el contrato en cuestión está sujeto a un régimen especial: no hay plazos, sino un plazo establecido “hasta tanto se licite nuevamente el servicio”, de acuerdo a lo aprobado por el Concejo Deliberante en 2023. Sin fecha cierta, en el entorno municipal predomina el optimismo respecto a poder resolver la cuestión en las próximas semanas y adjudicar antes de fin de año. Aunque los más realistas afirman que se concretará en enero del 2026.
La apertura de sobres y al avance del proceso licitatorio no es, en sí mismo, una victoria. Pero para una gestión que venía encadenando demoras y defensas incómodas, el movimiento suma: permite mostrar que los engranajes siguen funcionando. Se trata de un avance que, en apariencia, luce menor al no estar atravesado por el nivel de conflictividad que sí afecta a Higiene Urbana o, en su momento, al Transporte Interurbano. Aun así, para De Rivas llega en el momento justo y le permite sumar un logro concreto a su balance del año.
Con críticas pero con respaldo opositor: se aprobó el pliego de Higiene Urbana
Se aprobó en segunda lectura el pliego de la higiene urbana y, de esta forma, resta un largo proceso licitatorio que seguramente tendrá lugar en el 2026. Aún con críticas de la segunda y tercera fuerza, el oficialismo logró el consenso amplio que buscaba. En tanto, el Presupuesto solo se aprobó con los votos del oficialismo.
La Rural aplaude a Milei por una nueva baja de retenciones
Con un comunicado titulado “Otra decisión en el sentido correcto”, la Sociedad Rural de Río Cuarto elogió la rebaja permanente de derechos de exportación anunciada por el Gobierno nacional. El guiño al rumbo económico convive con tensiones —todavía vivas— en su vínculo con el Gobierno de Córdoba.
De Rivas quita tasas al campo y ¿se acopla a Provincia y Capital?
Hoy se tratará el presupuesto en 2° lectura y se dispondrá la eliminación de dos tasas municipales para dar un gesto al sector agropecuario. Con esta medida, aunque de bajo impacto en las arcas municipales, De Rivas daría el primer gesto de rebaja impositiva, en línea con la Provincia y la Capital.
Enroque corto en Río Cuarto
Activación del Ex Buen Pastor | EMOS: Siguen las repercusiones
Osés dejó el EMOS, en medio de tensiones con Economía
Se trata de la primera baja fuerte en la era De Rivas. El (ahora ex) presidente del EMOS argumentó su renuncia a partir del peso que tendría el área de Economía en el aspecto administrativo y contable del ente. Desde la gestión, ratificaron su acompañamiento a Antonetti y consideraron que “los buenos resultados que mostró Osés tienen detrás fuertes decisiones políticas ejecutadas por el intendente”.
Con una estructura vitalicia, Llaryora camufla crisis penitenciaria
El oficialismo aprobará hoy la creación de la Procuración Penitenciaria de Córdoba. El objetivo, tutelar los derechos de los presos. En los próximos días, el Ejecutivo enviará los pliegos con los siete candidatos cuyos cargos serán inamovibles y cobrarán como un vocal del TSJ. Críticas opositoras.
Shock de pragmatismo: Passerini ahora ve el ‘lado bueno’ de Siciliano
Gobernador e intendente hablaron, semanas atrás, del arribo del diputado electo a un ministerio con profunda incidencia en Capital. Nadie desconoce la distancia entre Passerini y Siciliano. Pero el pragmatismo -o quizá la resignación- obliga a aceptarlo, como prenda de cambio de los fondos que lo acompañen.
El reclamo por el 82% móvil sube la tensión del Gobierno por la Caja de Jubilaciones
Jubilados autoconvocados ingresaron este miércoles la iniciativa popular en la Unicameral, con el contundente apoyo de legisladores de la oposición. Desde el oficialismo, califican de “poco oportuno” el planteo de los pasivos y aseguran que devolver el 82% móvil llevaría el déficit de la Caja de $750 millones a $2,1 billones.
Juez fortalece alianza con LLA: interbloque a horas de la visita de Milei a Córdoba
El senador rosqueó con Bullrich, dejó el Frente PRO del que había sido presidente y ahora integra Alianza La Libertad Avanza. Habló con Milei en Las Higueras y acordaron nuevas charlas. Despedida de año con Bornoroni y sin Rodrigo de Loredo.
Hoy se define: riesgo de quiebre en el bloque del PRO Córdoba
Agost Carreño desembarcó en la Legislatura y debutará en sesión este jueves. En el PRO cordobés se libra una pulseada por la presidencia del bloque, que enfrenta al titular partidario con la legisladora alineada a Soher El Sukaria, Patricia Bota. Hay amenaza de quiebre del bloque amarillo y eso se resolverá hoy, antes de la sesión.