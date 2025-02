Por Gabriel Abalos

[email protected]

Cuando lo sagrado baja al ruedo

Llega para sostener cuatro fines de semana de febrero en el Teatro Real (San Jerónimo 66), la esperada obra de Julio Chávez y Camila Mansilla Lo sagrado, con dirección general de Julio Chávez, que hoy se estrena en Córdoba a las 21. Se ha programado en el marco del ciclo Escena Nacional.

Julio Chávez y Camila Mansilla colaboraron por quinta vez en una obra conjunta. En este caso, el personaje es Rafael, un maduro escritor y filósofo que vive en un pueblo junto a la playa y que está terminando de escribir un libro que tituló Lo sagrado. La obra recrea un período de su vida durante el cual formó pareja con una mujer que tenía un hijo pequeño, a quien nunca volvió a ver tras la separación. El marco de ese trato literario con el ayer resulta muy a propósito para recibir la visita inesperada de ese hijastro, un joven ya, que se presenta a pedirle que cumpla una promesa. Al parecer, el inesperado visitante padece algún disturbio psiquiátrico. Cómo se hace para confrontar el pasado real con su versión literaria.

En escena Julio Chávez, Rocco Romano, Eugenia Alonso y Claudio Medina. Dirección general de Julio Chávez.

Entradas $ 29000 a $ 33000 en autoentrada.com y en la boletería del teatro.

Encuentros de buen cine

El Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) prosigue ofreciendo títulos de cada uno de los tres ciclos de proyección que comenzaron ayer en el Auditorio Fahrenheit. Con un filme del maestro David Lynch, más una película de producción cordobesa, y una del ciclo de películas modernas con perfil de futuras clásicas, de autor y destacadas recientes. Así queda conformada la grilla de este viernes en esta reapertura de la actividad.

A las 16, un filme raro entre las rarezas de Lynch: El hombre elefante (Inglaterra, 1980), un acercamiento del cineasta al mainstream, un biopic de estudio, pero también la historia fascinante de John Merrick, un hombre nacido deforme, luego absorbido por los teatros y circos de fenómenos de la época victoriana. Y lo que ocurrió depués de ser “rescatado” por los científicos. Actúan John Hurt, Anthony Hopkins, John Gielgud, una crema de actores.

A las 18.30, el filme cordobés de este viernes es Siete perros (2022) dirigido por Rodrigo Guerrero, con Luis Machín, Maximiliano Bini, Natalia di Cienzo. Un hombre que enviudó recientemente mitiga su soledad refugiándose en la compañía de los siete perros con los que convive en un edificio de departamentos. Su abandono y su aislamiento deben cesar cuando es emplazado por el consorcio a deshacerse de sus mascotas, en cuya gestión se pondrá en contacto con algunos buenos vecinos.

A las 21 va El viejo roble (Inglaterra, 2023) dirigida por Ken Loach. La historia se ambienta en un pueblo minero del noroeste inglés, de antigua e intensa actividad, hoy destino para refugiados sirios, debido al dramático despoblamiento provocado por los cierres de minas. Solo queda en pie el último pub, The Old Oak, escenario de viejas ceremonias de tiempo libre de una época que se acaba. Ni conservadores, ni laboristas, pueden recomponer lo que el thatcherismo cortó de raíz.

Entrada general $3500, abonados $400, jubilados $3000.

Quién no amó más de la cuenta

En Teatro la brújula (Rivadavia 1452, Alta Córdoba) se presenta este viernes y el próximo la obra inspirada en el famoso libro de autoayuda Las Mujeres que aman demasiado de Robin Norwood, del que toma su título. Cuatro mujeres que padecen la misma tendencia a aferrarse a sus parejas, no equivalen sin embargo a cuatro personalidades similares. Allí es donde la obra atraviesa una pared hacia el absurdo, cuando las cuatro se reúnen a poner en común sus problemas y experiencias. Todo acabará en enfrentamientos tragicómicos, cada una reivindicando ser más víctima que las otras, o haber amado más, esgrimiendo sus culpas, sus paranoias y sus tendencias autodestructivas. Todo esto es sostenido por el grotesco, ese costado menos realista que permite soslayar el drama y adentrarse en la esencia de un teatro de humor. Actúan Isabel Pino, Astrid Gelvez, Liliana López y María Cecilia Flores. El autor es Eduardo Grilli, y la dirección está a cargo de Laura A. Mercado.

A las 21. Entradas anticipadas $10000 mediante transferencia, $11500 en teatrolabrujula.com.ar y $12000 en puerta.

Juan Baro, Alejandro Arcas y Cia.

En Club Resistencia, Av. Rafael Núñez 4914, el artista platense Juan Baro, tecladista del dúo Peces Raros, presenta su proyecto live set por primera vez en Córdoba, dando a conocer su próximo disco del cual adelantó la canción Snobs. El músico será parte del Festival Cosquín Rock, la otra semana, precisamente con Peces Raros. También devela su nuevo repertorio esta noche en Resistencia Alejandro Arcas, live set. Y harán su número conjunto Moji Manhattan y Jess Pedernera, quienes se presentan en un ansiado formato B2B techno. Espalda contra espalda, pondrán a jugar cada quien su estilo en ese duelo simbólico. Abre Lutzy, y habrá visuales de VJ Rdead. Entradas desde $10500.

Hora de oír a Magnesio

Pétalos de sol (Cañada esquina Bv. San Juan), histórico subsuelo y under cordobés, cumple 29 años este viernes y trae en exclusiva al músico de Buenos Aires Magnesio 1864, en su primer show en Córdoba y con su álbum debut titulado El fuego quema y se siente bien. El disco se lanzó en agosto pasado y se pudo escuchar en todas las tiendas digitales. Conocedores de su trabajo pintan un imaginario poético próximo a lo fantástico y a lo naíf. Algunas de las diez canciones incluidas son Puedo Volver, Buenos Aires, No me importa, Volverla a tener y 5-4-3897. Actuará como artista invitado Mateo Meteoro.

A las 21, entonces, canciones pop y melancólicas en el sótano de la cañada. La entrada aniversario de Pétalos es libre y gratuita.