Llaryora busca fondos árabes, relativiza octubre y pone proa al '27

Por Bettina Marengo





Martín Llaryora parte hoy a Arabia Saudita a buscar fondos frescos para encarar la obra pública hard que quiere tener lista no para las elecciones de este año sino para la larga campaña para su reelección, que comenzará en 2026 y terminará en 2027. Tiene agenda con embajadores de saudíes, de Kuwait y de Qatar, siguiendo la ruta del financiamiento que inició Juan Schiaretti. Además de gestionar plata, el gobernador tomará distancia de los que pueden ser unos de los días más difíciles para el cordobesismo, con la posible detención del ex hombre fuerte del oficialismo provincial, Oscar González, ordenada por el juez Miguel Vaca Narvaja en causa federal por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, conexa a la causa por la tragedia de las Altas Cumbres.

Con las valijas hechas, Llaryora se enfrascó en su viaje de una semana, al que se subieron ministros como su muy cercano Guillermo Acosta, de Finanzas. El plan del gobernador es ambicioso porque también busca obtener dólares para hacer frente, con la toma de más deuda, los compromisos en moneda extranjera que la Provincia tiene fijados para este año, que superan los 700 millones de dólares. Se verá. La Nación ya dio el aval para la toma de fondos en el exterior, y en la Provincia sostienen que la macro economía nacional es propicia para la llegada de financiamiento.

Las obras que obsesionan al sanfrancisqueño para cuando le toque plebiscitar su gestión son la autopista de la ruta 19, y las circunvalaciones de Río Cuarto y de Villa María, en una lista para nada exhaustiva. Dicen en el Panal que la plata está pero con una inyección de dólares se puede acelerar, además de no quedar exangües de recursos en un momento donde la Nación tiene a la Provincia “peor que en la época del kirchnerismo” en términos de giros, se sinceran algunos. Con un añadido: la Casa Rosada no ofrece un interlocutor para los cordobeses más allá de Guillermo Francos, el jefe de Gabinete cuya comentada posible salida de funciones para ocuparse de menesteres menos exigentes sería una mala noticia para el mandatario provincial. Con todo, es posible que la primera gran noticia del año que dé Llaryora sea el lanzamiento de la licitación para la construcción de la Autovía Córdoba-San Francisco. No sólo a la inversión pública le apuesta Llaryora. Hay emprendimientos privados que el Gobierno quiere mostrar finalizados como el proyecto Infinito Open, ubicado al sureste de la Capital, que podría estar listo a fines de año.

Con el escenario político encaminado a la suspensión de las PASO al menos en 2025, el entorno del gobernador se muestra relajado sobre las elecciones de medio término, que entiende serán un test para el presidente Javier Milei y no para las gestiones provinciales. Esta semana, Alejandra Vigo seguramente votará en el Senado la suspensión de las primarias como lo hicieron sus homólogos cordobesistas en Diputados. Más allá del guiño al oficialismo nacional, es lo que le conviene a Llaryora y al cordobesismo, para quien la ausencia de las primarias es lo mejor que le puede suceder localmente en una elección que sabe difícil y donde es poco lo que puede accionar para traccionar votos a la cantera cordobesista. “Es Milei si o Milei no”, resumen.

En el Panal lo ven al radical Rodrigo de Loredo trajinando sin primarias para conseguir un lugar en las listas libertarias en Córdoba y algunos no creen que Luis Juez haya dicho “de verdad” que no quiere jugar en este turno electoral sino directamente en 2027, y temen que Milei termine ungiendo al líder del Frente Cívico al frente de la boleta cordobesa para Diputados. La foto en Olivos consolidó algunas sospechas.

Por eso el contrapeso a favor de De Loredo, a quien el llaryorismo “compensa” con un furioso intercambio tuitero por la cantidad de empleados provinciales y por los impuestos, destinado a posicionarlo en la agenda pública, con Juez como tercero excluido. Mientras, siguen de cerca los pasos de Mauricio Macri en Córdoba y su pesca de nuevos talentos. Dicen que el expresidente convocó para dentro de diez días al intendente de Viamonte, Facundo Manzoni, dirigente de pueblo chico pero muy habilidoso con las redes sociales, junto a otros intendentes de otras provincias, con ganas de charlar con caras nuevas.

El razonamiento del Panal es que la única pieza que cambiaría fuerte el pronóstico de 22 o 24 puntos en octubre, con retención de las dos bancas para Hacemos Unidos, es la presencia de Schiaretti en las listas, cuyo solo nombre, afirman, implicaría entre ocho y diez puntos más para el esquema provincial. Este es un tema donde nadie tiene buenas cartas, salvo el aludido. En el entorno del exgobernador dicen que “el Gringo” lidera el proyecto nacional pero que no será candidato, y en los cercanos a Llaryora se preguntan si se puede tener ocho provincias listas para competir electoralmente y que el factótum no juegue la fecha. Además, resaltan que los propios aliados nacionales de Schiaretti, sus compañeros del andarivel del medio de diferentes partidos, le van a reclamar la candidatura. Está claro que la expectativa para octubre es baja entre los llaryoristas, pero una buena performance electoral siempre sirve y una mala siempre daña, sobre todo cuando se encargan de destacar que todos los exfuncionarios detenidos, imputados o enjuiciados, Gonzalez, Neonatal, Mosquera, que horadan la imagen del proyecto cordobesista, pertenecen a la vieja guardia. Por suerte pasó para octubre, respiran todos.