Seguridad: Convocatoria frustrada

El secretario de Prevención y Convivencia, Gastón Maldonado, consideró que el proyecto de declaración de Emergencia en Seguridad del bloque Primero Río Cuarto es “para la tribuna”, ya que no respondieron a la convocatoria del oficialismo para trabajar sobre la temática. La periodista dialogó con el funcionario municipal al respecto.

Periodista: ¿Qué onda lo de la convocatoria a Primero Río Cuarto? Pregunto porque datan de varios años estas cosas. La oposición propone algo y el oficialismo asegura que está dispuesto a trabajar con ellos pero después no pasa.

Funcionario municipal: Acá le puedo asegurar que hubo una convocatoria directa. No fue un mensaje al aire, la invitación se hizo. Después se comunicaron para decirnos que tenían otras cosas en agenda. Todo bien pero, ¿plantean declarar una emergencia en seguridad y responden eso? Entonces la emergencia era una cuestión más mediática y política.

P: Un radical me dijo que quizás no han querido “prestarse” a la foto en un tema tan sensible. O no querían que los laureles se los lleve solo el oficialismo, ¿quizás?

F M: Nada más alejado de eso. No niego que el año pasado hicieron aportes constructivos en algunos proyectos. Pero ahora parece que no tienen nada sustancial para aportar y no lo digo por chicanear. Realmente, los fundamentos de este proyecto de emergencia no tienen más de dos páginas. Y aún así, lo que me parece más cuestionable es que evidencian que esta emergencia de la que hablan no es tal. La emergencia implica urgencia pero no actúan como si fuera así. Hay un nivel de improvisación y falta de responsabilidad institucional muy grande. Cuando se los invita a trabajar en serio, terminan arrugando.

Asamblea en la Rural

El informante le compartía a la cronista la invitación a la asamblea que se llevará adelante en la sede de la Sociedad Rural Río Cuarto para tratar el aumento del inmobiliario rural.

Informante: No tengo detalles de la reunión del viernes en el (Centro) Cívico pero claramente no fue suficiente para frenar la tensión con la Rural. La gente de Bioagroindustria y Rentas se iba a reunir con productores por el tema del Inmobiliario Rural pero mañana (por hoy) hay asamblea de productores agropecuarios. Por si quiere darse una vuelta.

Periodista: Según el mensaje que enviaron de la Provincia, iban a explicarleslos componentes del impuesto.

I: Ya veo porque eso no ayudó a calmar las aguas. Dicho así, pareciera que no hay mucha intención de cambiar algo sino aclarar algunas dudas. Es entendible que no haya caído bien en algunos.

P: Vienen tensas las cosas con la Provincia. No recuerdo que haya pasado algo similar en los últimos años.

I: Yo tampoco pero demuestra que el malestar es fuerte. Ojo, en defensa de la Provincia, el mismo día que salió el comunicado de la Rural, ya estaban convocando a una reunión para el día siguiente. El tema es que, por lo visto, no ayudó mucho al planteo que hicieron desde la Rural.