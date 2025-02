Por Gabriel Silva

Las constantes repercusiones por el severo incremento que tuvieron los impuestos inmobiliarios -tanto Urbano como Rural- escribieron un nuevo capítulo en el marco de la tensión que se generó en los últimos días entre el Gobierno provincial y la Sociedad Rural de Río Cuarto, sede del encuentro que ayer albergó a productores en una asamblea para analizar medidas a futuro.

Sin embargo, el legítimo reclamo del sector se destiñó por los cruces y las tensiones como fruto de la politización que existió antes, durante y después del encuentro en el sur provincial. Esto, debido a la presencia de legisladores provinciales del radicalismo encabezados por el jefe del bloque en Diputados de la UCR, Rodrigo de Loredo; pero, además, porque hubo exposiciones de dirigentes vinculados a la política que opacaron los testimonios y reclamos de los productores. Algo que quedó en evidencia durante casi las dos horas que duró el cónclave en el Imperio del Sur.

Y donde las conclusiones, con los pasos a seguir en torno a incrementos que promediaron el 178% (algunos lo superaron de manera holgada), quedaron en definirse mientras se dirimen entre acelerar por la vía judicial o aguardar por lo que pueda hacer el conjunto de la oposición en la Unicameral en las próximas semanas. Ambos carriles de difícil tránsito: en la Justicia, por la dificultad en la viabilidad de respuesta a los amparos; y en la Legislatura, porque con un arco opositor fragmentado es muy complejo.

Precisamente, algo de lo que se vio ayer en Río Cuarto por el desmarque que hicieron otros sectores, a raíz de la politización que se iba a hacer de la asamblea. Entre ellos, el juecismo y los libertarios sobre quienes, en horas de la siesta, se especuló con la presencia tanto del senador Luis Juez como del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni.

Sin embargo, el entorno de ambos justificó su ausencia casi con idéntico argumento: “no es bueno que se transforme en algo político un reclamo que es justo”.

El desembarco radical

Casi desde el comienzo, el arribo de los integrantes de la UCR fue raro. Una alta fuente de la Sociedad Rural riocuartense señaló en horas de la siesta a Alfil: “nosotros no los invitamos”. “Las invitaciones eran para los productores, los intendentes de la región y el gobernador junto al ministro que ya sabemos que no van a venir. Es más, (Sergio) Busso armó una reunión paralela con la Mesa de Enlace en el Centro Cívico”, dijeron acerca del ministro con el cual tuvieron un fuerte cruce hace unos días cuando el integrante del gabinete llaryorista les dijo que él hablaba con dirigentes, no con productores.

No obstante, una vez que el radicalismo con De Loredo y casi todos los legisladores, entre ellos, Alejandra Ferrero, Matías Gvozdenovich, Carlos Briner, Ariel Grich, Oscar Saliba y Gustavo Botasso asistieron se sentaron en la primera fila del salón.

Y allí estaban frente el primer cruce por parte del productor y exdiputado por el PRO, Néstor Roulet, cuando les dijo: “muchos de los que están acá del radicalismo acompañaron el Presupuesto al dar quórum. Votaron en general en la primera lectura y les dijeron que después iban a discutir en particular cuando sabemos que eso no pasa nunca, ¡no hubieran dado quórum!”, dijo el ruralista que se equivocó con la cantidad de votos necesarios para aprobar el paquete económico provincial.

Lo que le valió luego reiteradas aclaraciones por parte de los radicales cada vez que hicieron uso de la palabra.

La primera en recoger el guante fue Ferrero. “Acompañamos para tener un instrumento de control, pero rechazamos más de 40 artículos”, dijo la jefa del interbloque de JxC. Mientras que el líder de la bancada, Gvozdenovich, salió al cruce por el quórum y en reiteradas ocasiones recordó su conocimiento como productor agropecuario, además de fustigar a Llaryora y el gobierno provincial por el incremento.

Lo de De Loredo llegó casi sobre el final. A los gritos en una asamblea donde nadie, ni siquiera los más perjudicados, habían levantado la voz, el diputado dijo que irán “con todo” por dos frentes: el judicial y el parlamentario.

Pero, al proceder en su declaración un análisis que hizo Javier Rotondo, vocal titular y expresidente de la SRRC, que dijo que “Córdoba es un ejemplo de distribución y administración”, De Loredo reconfiguró. “Lo que estamos genuinamente criticando, en otras provincias es visto como un adelanto”, dijo Rotondo y afirmó que los impuestos en Santa Fe estuvieron muy por encima. Tras ello, el diputado radical criticó y calificó como “el impuesto más alto de la historia en Córdoba, por encima de Schiaretti y De la Sota”.

“Vamos a atacar por todos los frentes para que el gobierno dé marcha atrás con el impuestazo más alto de la historia”, vociferó De Loredo.

Llave en mano

Desde la Provincia siguieron en todo momento la reunión que, en la víspera, sonó como un dolor de cabeza para Llaryora. Sin embargo, en horas de la tarde buscaron desactivar por la convocatoria y los cruces a la oposición.

En tanto, la especulación acerca de la eliminación del inmobiliario rural es algo que en ciertos despachos empieza a tomar forma. Aunque resaltan que lo harían trasladando toda la administración de los consorcios camineros y canaleros a los productores. “El 98% del Inmobiliario Rural vuelve en obras a los productores. Entonces, no lo cobramos y que ellos se hagan cargo de todo, suena justo. Hay que ver”, lanzaron desde la Provincia a este diario.

Avanzar por la autogestión de los productores puede ser un camino de ida en la relación con un sector que históricamente, y con los gobiernos anteriores del peronismo, convivió y se fortaleció en el ganar-ganar de ambos. Un cambio en ese vínculo será con impactos.