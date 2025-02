Por Bettina Marengo

Movimientos en el Senado en las primeras reuniones de las sesiones extraordinarias. Alejandra Vigo podría reemplazar al expulsado Edgardo Kueider en la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara alta, y el cordobesismo en general y el schiarettismo en particular se anota un punto en el escenario donde juega el principal opositor al gobierno provincial, Luis Juez, quien integra el Consejo de la Magistratura, preside la comisión de Defensa, y acaba de renunciar a la presidencia del bloque PRO en la cámara alta.

La decisión es parte de la negociación del interbloque Provincias Unidas, al cual pertenecía el entrerriano que continúa detenido en Asunción junto a su secretaria por supuesto blanqueo de activos. En concreto, lo planteó el presidente del espacio federal, el correntino Carlos “Camau” Espínola, quien reclamó que la jefatura de Asuntos Constitucionales le sea respetado al bloque original, aunque en el primer reparto fue para los bloques peronistas de los cuales provienen tanto Kueider como Camau.

Vigo ya es vocal de la sensible comisión por la cual van a pasar proyectos como las PASO y todas las iniciativas que tengan aspectos constitucionales y electorales. Politica pura. Si se confirma su designación, la jefa del PJ Capital y esposa de Juan Schiaretti tendrá un lugar que no consiguió el bloque cordobesista en Diputados. Schiaretti, se sabe, está en pleno armado electoral de su partido “Hacemos”, con el cual podría participar en varios distritos en las elecciones de medio término. Entre los otros senadores por Córdoba, Juez (vocal de la comisión) y Carmen Alvarez Rivero, no se detectaron objeciones.

La pérdida numérica para Provincias Unidas se notará en el número de miembros de la bancada, ya que al caído Kueider lo reemplazará la camporista Stefanía Cora, con lo cual Unión por la Patria va a tener 34 integrantes pero esto ya será problema de La Libertad Avanza y de sus socios. En el segmento federal quedaron, además de Vigo y de Espínola, el salteño Juan Carlos Romero, la chubutense Edith Terenzi y la neuquina Lucía Crexel.

Todo se develará mañana miércoles a las 15, en la previa del inicio del tratamiento del proyecto de suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) luego de la amplia media sanción que obtuvo la semana pasada en la Cámara de Diputados, en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso. Un rato después, la comisión de Justicia comenzará el trabajo sobre otras leyes con media sanción: Juicio en Ausencia y la ley de Reincidencia y Reiterancia.

A la esposa de Juan Schiaretti no le va a costar votar a favor de la suspensión de las PASO, una modalidad electoral sobre la que el peronismo de Córdoba nunca quiso avanzar porque en general suelen facilitar la organización y abroquelamiento de las fuerzas opositoras vía elecciones. De hecho, la primera opción de los legisladores que responden al gobernador Martín Llaryora o su antecesor era la eliminación de las primarias, pero La Libertad Avanza no consiguió los números ni aún con la división del voto peronista en Diputados. Aunque no está claro si el PJ/cristinismo repetirá la ruptura en el Senado y facilitará la suspensión de las PASO por este año, hay quienes aseguran que la reforma “saldrá con fritas” porque a Cristina Fernández de Kirchner le conviene demorar hasta octubre las elecciones frente al actual buen momento de Javier Milei.

Aunque pasó bastante desapercibido en Córdoba, la senadora del PJ cordobés acaba de publicar una columna de opinión en el diario La Nación donde se opone a la posible derogación de la figura del femicidio del Código Penal y a la eliminación de las conquistas en materia de equidad de género que anunció Javier Milei en su cuestionada exposición en el foro de Davos. Sin mencionar su nombre ni apuntar directamente al presidente de la Nación, la jefa del PJ capitalino evitó la confrontación directa. Milei sigue siendo un imán para la opinión pública cordobesa y el oficialismo provincial elige quirúrgicamente las batallas y los modos para diferenciarse. En el párrafo más duro de su artículo, Vigo sostuvo que la objeción a las políticas de género no son propuestas “aisladas ni inofensivas” sino que “forman parte de un discurso político que no busca empatía ni reflexión, sino reacciones viscerales”. “Parecen priorizar la confrontación por sobre el rigor de los datos y la construcción de consensos”, agrega el texto, en una línea similar a lo que Llaryora señaló como punto de diferenciación con Milei en su discurso de inauguración de sesiones de la Legislatura provincial.