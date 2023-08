Enroque Corto Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El duelo en UEPC

La cronista se encontraba con el informante sindical, quien le recordaba que mañana se llevarán a cabo las elecciones de la Unión de Educadores de la Provincia. A nivel local, el secretario general Juan Simes (lista Rosa y Celeste) se volverá a enfrentar a Darío Grabina de la lista Negro.

Informante: Ya sé que andan con las PASO en la cabeza y deben ver candidatos hasta en la sopa pero le recuerdo que también hay elecciones en UEPC. Este viernes se eligen autoridades.

Periodista: ¡Cierto! Gracias por recordármelo. Hasta donde tenía entendido, eran dos listas las que competían en el departamento.

I: Sí. Vuelve a presentarse Darío Grabina de la Lista Negro junto a Silvia David como candidata a secretaria adjunta. Y el secretario general, Juan Simes, va por la reelección junto a la actual secretaria adjunta, Viviana Venencias. No diré mucho porque seguramente ya estamos en veda pero sí se advierte una campaña más tranquila que en 2019, o da esa impresión.

P: ¿Tranquila en qué sentido?

I: Sin tanto descalificativo. También me da la impresión de que fue una campaña más corta. Eso no quiere decir que no haya críticas o chicanas. Por el lado de la lista Negro, se sienten más empoderados, ya que el espacio no es tan nuevo y ha crecido un poco más. Pero tiraron alguna que otra queja. Ejemplo: que los candidatos no podrían tomarse una licencia gremial durante el día de la elección.

P: Ahora el escenario es un poco distinto al del 2019. Había tres listas, si mal no recuerdo.

I: Claro. La Rosa y Celeste, la Negro y la Naranja. Eso puede generar alguna que otra expectativa de un escenario más parejo pero, la última vez, Simes y Venencias hicieron una buena elección. Un dato más: obviamente Simes está alineado a la lista que, a nivel provincial, lleva a Roberto Cristalli como candidato. Los de la lista Negro no se inclinaron por ninguna de las listas que compiten por la conducción provincial de la UEPC.

Superávit, pero no tanto

El periodista consultaba con su informante en el Ejecutivo municipal sobre los números que se dieron a conocer en las últimas horas y que refieren al informe de ejecución presupuestaria que el secretario de Economía, Pablo Antonetti, presentó en el Concejo Deliberante.

Periodista: Me llegó el informe de presupuesto del segundo trimestre. Invictos con el superávit.

Informante: Eso es un valor que van a tener en cuenta los que vengan después de nosotros. No creo que en la historia de la ciudad se haya logrado algo así. Hay que celebrar, pero no tanto.

P: Claro. Veo que la inflación también hace estragos en las cuentas.

I: Como en todo. En un año, se gastó un 15% más que la inflación. Se mantiene el superávit, pero esas señales nunca son buenas. Se puede festejar hasta ahí, porque la verdad es que las cuentas municipales están en verde como si estuviéramos en 2022. El interanual no nos está dando tan bien.

P: Bueno, imagino que la toma de deuda tiene que ver un poco con eso.

I: Seguro. Se necesitan fondos para hacer frente a lo que viene. Imagínese que, si se cumplen las profecías que hablan de una devaluación fuerte, ya arrancamos en desventaja. Ojalá que con estos nuevos fondos se pueda generar la estructura necesaria para mantener el récord del superávit.

P: El ahorro también decayó.

I: Un 33%. Y los ingresos subieron apenas un 6% con respecto a la mitad del año pasado. Es una situación complicada, por más que el superávit se mantenga. El tema no es la mala administración, creo yo. A todos nos golpea por igual esta situación económica. Lo que se sabe es que el clima no está para tirar manteca al techo.