11 de septiembre de 1973 Pronunciamiento Militar en Chile

Por Daniel Alvarez Soza

Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Doctor en Ciencia Política

Max Marambio sobre los detalles del 11 de septiembre, en su obra “Las armas de Ayer”, nos dice:

“Cuando en vísperas del golpe llegué cerca de la medianoche a la casa del Presidente en la calle Tomás Moro, Allende había terminado de cenar y hacía sobremesa después de trabajar en la redacción del discurso en la cual anunciaría la convocatoria a un plebiscito, una opción desesperada que, más que frenar el golpe, desencadenó los acontecimientos” (1).

La Marina tomó la iniciativa. Cuando se iniciaron los preparativos, buques de guerra de Estados Unidos se encontraban realizando las maniobras navales UNITAS junto a la Armada de Chile, lo cual fue factor importante para distraer a la izquierda, que no esperaba que se efectuara una intervención mientras la flota se encontrara en alta mar. “La evidencia muestra que el golpe fue solo chileno, pero también es indudable que el gobierno estadounidense no podía haber desconocido la razón por la cual los buques de guerra chilenos regresaron a puerto de esa manera. Al momento en que esto se supo, el diario comunista “El Siglo” logró publicar una edición el 11 en la mañana después de cambiar el titular de “El plebiscito se llevará a cabo” a “Todos a Asumir Posiciones de Combate”, inmediatamente después de una reunión de urgencia pasada la medianoche por parte de la comisión política del partido” (2).

El todavía Presidente de la República se informó de lo que estaba ocurriendo, cuando a las 6:20 de la mañana, el general Urrutia de Carabineros lo telefoneó para informarle que la Armada había tomado por completo el control del puerto de Valparaíso, dejándolo incomunicado del resto del país. “Con esta acción, la Marina además daba la impresión de que la insurrección podría limitarse a esa rama de las Fuerzas Armadas, lo cual servía para confundir aún más a la izquierda, ya que dentro de sus líderes había algunos que pensaban que era posible obtener el apoyo del Ejército en contra de la Armada, lo cual por cierto era algo alejado de la realidad, como se iba a confirmar en las horas venideras”.

“A las 7: 00 a.m., las Unidades del Ejército comenzaron a salir de los cuarteles. Para las 8: 15 se había hecho ocupación de la tercera urbe más grande del país, Concepción, ciudad en que se esperaba algún nivel de resistencia, dada la fuerte presencia estudiantil ligada al MIR y laboral de la izquierda, sin embargo, la acción se llevó a cabo sin contratiempos. A las 8: 20 a.m se le ofreció un avión a Allende por si deseaba abandonar el país, quien les respondió a su interlocutor: “general, el Presidente de la República no se escapa en un avión”. El golpe se había planeado hasta los más mínimos detalles, por lo que incluso se retiraron aviones desde las bases y aeropuertos de la capital para reducir riesgos de sabotaje. Aparentemente, aun los propios organizadores del golpe en algo habían creído en el lenguaje incendiario de algunos dirigentes políticos de la izquierda más extrema”.

“Lo más impactante de toda esta operación fue su carácter casi de guerra, organizada a escala masiva y diseñada para aplastar en su totalidad a quien había sido escogido como el “enemigo”. Se debía eliminar los bolsones de resistencia lo antes posible, pues la prolongación de la lucha podría beneficiar al gobierno.

El bombardeo aéreo de la Moneda no era militarmente imprescindible para derrotar al gobierno, pero se empleó de todos modos, quizás como muestra de la resolución de derribar toda resistencia, quizá como parte de un amedrentamiento sicológico a todo adversario potencial, dada la precisión demostrada. Se disparó a la gente en las calles, fábricas y universidades y sus cuerpos fueron dejados a la vista en las riberas del río Mapocho. Se ofreció dinero como recompensa por la captura de los líderes de los partidos de izquierda; además se incentivo la entrega de información y Chile fue puesto bajo estado de guerra.

La junta anunció el suicidio de Allende al mundo. (*)

Será el Almirante Carvajal, quien informará vía comunicación radial de la muerte de Allende, a los generales Pinochet y Leigh: “Gustavo (Leigh) y Augusto (Pinochet). Hay una información del personal de la Escuela de Infantería que está adentro de la Moneda. Por la posibilidad de interferencias, la voy a trasmitir en inglés: They say Allende commitedd siucide and is dead now. Díganme si entienden.

“Pinochet: Entendido.

Leigh: Entendido, perfectamente” (3).

“Su cuerpo fue enterrado al día siguiente en Viña del Mar y solo se permitió la asistencia de su viuda, quien presencio un ataúd cerrado y su ingreso a un mausoleo familiar. Pero sin ninguna marca que permitiera su identificación. Lo que de muestra que aun enterrado no se quería que el lugar se convirtiera en uno de peregrinación” (4).

Allende estaba muerto. Una buena cantidad de dirigentes de la UP habían pensado que las demostraciones de apoyo popular, como la reunión masiva que tuvo lugar el 4 de septiembre, a las que asistieron un par de cientos de miles de personas que marcharon en Santiago, bastaban para mantenerlos en el gobierno, al menos por algún tiempo. Su mejor apuesta era superar el año y llegar hasta las elecciones presidenciales de 1976, aunque las perdieran.

Otros solo se dieron cuenta el mismo 11 de septiembre de que, pese a toda su retórica acerca del enfrentamiento que venía, los preparativos de la extrema izquierda, dentro y fuera de la UP, habían sido totalmente inadecuados. Por último, existían aquellos que tenían ilusiones de que se podía esperar una división en las Fuerzas Armadas.

Alrededor de las 18:00 horas, los comandantes en jefe de las tres instituciones castrenses y el director de Carabineros se reunieron en la Escuela Militar para instaurar, solemnemente una Junta Militar de Gobierno, integrada por el General Augusto Pinochet Ugarte (Ejercito), Almirante José Toribio Merino Castro (Armada), Gral. Cesar Mendoza Durán (Carabineros) y el Gral. Gustavo Leigh Guzmán (Fuerza Aérea), siendo este último, que en la ceremonia de asunción expresará enérgicamente la posición de las FF.AA, diciendo:

“Después de tres años de soportar el cáncer marxista que nos llevó a un descalabró económico, moral y social que no se podía seguir tolerando por los sagrados intereses de la patria nos hemos visto obligados a asumir la triste y dolorosa misión que hemos acometido.

“No tenemos miedo. Sabemos la responsabilidad enorme que cargará sobre nuestros hombros, pero tenemos la certeza, la seguridad de que la enorme mayoría del pueblo chileno está con nosotros, está dispuesto a luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta la últimas consecuencias”.

