"El ajuste más grande del que se tenga memoria": CFK apuntó contra Milei y Caputo por la inflación de noviembre

Luego de que el INDEC revelara un aumento inflacionario de 2,5% del mes pasado,la exmandataria recordó que en 2015, en el último mes de su gestión, el índice de precios paralelo que elaboraba la oposición era más bajo

Nacional12 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el día de ayer los datos de la inflación de noviembre, misma que alcanzó el 2,5%, la expresidenta apuntó nuevamente contra el actual mandatario y su ministro de economía. 

En palabras de Kirchner, y a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, afirmó que la medida inflacionaria se da después del "ajunte mas grande del que se tenga memoria", mismo que se da en el marco de recortes en salarios, jubilaciones, obra pública y transferencias a las provincias, así como de un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 20 mil millones.

Tras lo dicho, la exmandataria rememoró la situación económica al final de su segundo mandato. En noviembre de 2015, la inflación informada por el denominado “IPC Congreso” que, según ella, "o era más que la repetición del índice de precios al consumidor que publicaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en ese entonces a cargo de Mauricio Macri".

Cristina Kirchner añadió en su mensaje señalando a "los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre)" en referencia a la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, quienes presentaron el nuevo índice, una década atrás.

En ese sentido, remarcó: "O sea… en noviembre del 2015, (anteúltimo mes de nuestro tercer mandato presidencial) la inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…"

En su repaso, la cabeza del PJ afirmó que argentina tenía, durante su mandato, " los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina" y que en su gobierno se entregó computadoras a estudiantes de secundario, medicamentos a jubilados y discapasitados, pensiones y " además poníamos satélites en el espacio… entre otras tantas cosas que para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin…"

