"El ajuste más grande del que se tenga memoria": CFK apuntó contra Milei y Caputo por la inflación de noviembre

El reformismo de Milei
A dos años de la asunción se debate qué tan profundos son los cambios impulsados por el gobierno, obviando muchos condicionantes
Luego de que el INDEC revelara un aumento inflacionario de 2,5% del mes pasado,la exmandataria recordó que en 2015, en el último mes de su gestión, el índice de precios paralelo que elaboraba la oposición era más bajoNacional12 de diciembre de 2025Redacción Alfil
Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el día de ayer los datos de la inflación de noviembre, misma que alcanzó el 2,5%, la expresidenta apuntó nuevamente contra el actual mandatario y su ministro de economía.
En palabras de Kirchner, y a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, afirmó que la medida inflacionaria se da después del "ajunte mas grande del que se tenga memoria", mismo que se da en el marco de recortes en salarios, jubilaciones, obra pública y transferencias a las provincias, así como de un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 20 mil millones.
Tras lo dicho, la exmandataria rememoró la situación económica al final de su segundo mandato. En noviembre de 2015, la inflación informada por el denominado “IPC Congreso” que, según ella, "o era más que la repetición del índice de precios al consumidor que publicaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en ese entonces a cargo de Mauricio Macri".
Cristina Kirchner añadió en su mensaje señalando a "los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre)" en referencia a la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, quienes presentaron el nuevo índice, una década atrás.
En ese sentido, remarcó: "O sea… en noviembre del 2015, (anteúltimo mes de nuestro tercer mandato presidencial) la inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…"
En su repaso, la cabeza del PJ afirmó que argentina tenía, durante su mandato, " los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina" y que en su gobierno se entregó computadoras a estudiantes de secundario, medicamentos a jubilados y discapasitados, pensiones y " además poníamos satélites en el espacio… entre otras tantas cosas que para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin…"
Ayer el INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5%...— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 12, 2025
Y eso después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil… pic.twitter.com/wVRuIqRvg9
A dos años de la asunción se debate qué tan profundos son los cambios impulsados por el gobierno, obviando muchos condicionantes
Esta mañana. tras aterrizar en argentina, el presidente envió al Congreso Nacional el proyecto de "Ley de Modernización Laboral". Aprobado porlos integrantes del Consejo de Mayo, introduce cambios estructurales en varios capítulos centrales de la legislación vigente
En el marco de un acercamiento político de cara a las elecciones 2027, el presidente desembarcará en la provincia a menos de una semana desde la presentación de los primeros seis aviones F-16 en Río Cuarto.
El caso del viaje demorado en Oliva es una muestra de todas las ineficiencias estatales que afectan a la gente
Desde Oslo, previo a la ceremonia de la entrega del Nobel de Paz a la dirigente venezolana, María Corina Machado, el presidente dedicó unas palabras en su segundo aniversario desde que asumió a la presidencia.
Gremios rechazan el artículo 63 | La gripe K preocupa al Panal | Hernández Maqueda intenta meter presión a Monteoliva con los “cuidacoches”: pide delito federal y acusa feudos callejeros
La hermanísima presidencial primereó en el organismo que designa y castiga a los jueces federales. Roca es el primer legislador nacional libertario puro que ingresa al Consejo. El Panal dice que ya sabía de la novedad.
La Legislatura de Córdoba aprobó la creación de la Procuración Penitenciaria Provincial, un nuevo organismo autónomo bajo la órbita del Poder Judicial. Impulsado por la legisladora Nadia Fernández, su función principal será controlar el funcionamiento de las cárceles y otros lugares de detención.
Se partió el bloque del PRO en la Legislatura de Córdoba. Botta abrió bloque propio y el recién asumido Agost Carreño se quedó con el oficialismo con apoyo de Bullrich desde Buenos Aires.
El dirigente radical reunió en Córdoba a varios referentes de la UCR para anunciarles su bandera de largada de campaña propia. El mensaje fue claro: empieza a recorrer la provincia y pide que lo acompañen para instalar su candidatura.