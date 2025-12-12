El reformismo de Milei

Por Javier Boher

Una de las cosas que hablábamos mucho con mi papá en los tiempos de hegemonía kirchnerista era lo difícil que iba a ser desmantelar el profundo entramado de leyes, regulaciones, kioskos, subsidios, choreos y demás artilugios que había usado para construir poder y pagar lealtades. Cada vez que se toca algo en algún lado aparece algún grupo afectado exclamando que la patria está en peligro, pero también alguna traba burocrática por la cual no se puede implementar el cambio en toda su magnitud. Todo eso ha quedado muy en evidencia desde que asumió Milei.

El diario La Nación publicó un informe para evaluar si es sostenible la afirmación presidencial de que este es el gobierno más reformista de la historia. La conclusión general, lógicamente, es que no; apenas si se trata de un reformismo moderado.

El informe va desarrollando de a poco las razones para sostener dicho argumento, pero la mayor objeción está en la falta de “blindaje” legislativo para muchos de los cambios propuestos, que apenas se sostienen con resoluciones administrativas que pueden revertirse de un plumazo ante un cambio de gobierno.

Las autoras mencionan al pasar la debilidad legislativa libertaria, que se pasó dos años con el cuarto bloque de cada cámara, negociando votos con la oposición dialoguista para sacar algunas leyes. Es increíble que recién se renueva el Congreso poniendo a los libertarios como primera minoría en diputados y ya todos se olvidaron que hace dos meses le estaban levantando el Beto legislativo y amenazando con el Juicio Político. Digamos, o sea… al tipo lo podían echar en cualquier momento y las autoras de la nota de pasan por alto ese dato no menor.

Hay otros datos que son importantes para entender la dinámica de los cambios. Por un lado, la mayor parte de las decisiones administrativas se concentraron en áreas mucho menos conflictivas, pero de gran impacto en la actividad productiva diaria de miles de personas, como el transporte o el comercio. Hay menos regulaciones en muchas áreas, con muchos cambios que quizás no se terminan de efectivizar porque las medidas fueron judicializadas (caso SADAIC) o porque chocan con otras regulaciones que permanecían ocultas (como el depósito inicial en el Banco Nación para constituir una sociedad, que si o si debe hacerse de manera presencial).

En las áreas donde hay más potencial de conflicto hay muchas menos reformas, pero más profundas, como el caso de la Boleta Única de Papel. La reforma propuesta era mucho mayor (con distritos uninominales o listas abiertas), pero lo poco que se pudo aprobar fue parte del motivo por el cual se revirtió el resultado de la provincia de Buenos Aires entre septiembre y octubre.

Hay algo también referido a los tiempos. Los primeros cuatro meses del gobierno prácticamente no pasa nada, pero a partir de entonces los números van creciendo, con mucha actividad entre febrero y agosto de este año. Desde allí la cosa se empieza a calmar, todo presionado por la agenda económica, el dólar, el salvataje de Estados Unidos y una elección que puso a todos a la defensiva.

El resultado no parece poco a la luz del mapa legislativo y el entramado de regulaciones y nichos en los que medran las estructuras paraestatales del peronismo.

Lo que define la magnitud del cambio es la percepción de la gente, el qué tan distintas ve las cosas respecto a lo que venía pasando antes. Es como el caso del kirchnerismo hasta 2005, que generó un gran impacto simbólico con la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, las que no cambiaron sustancialmente el orden social, político y económico pero señalaban que se abría otra etapa en el país.

Comprar en Temu o Shein es el bajar los cuadros de esta época. Hay que tener cuidado de enamorarse de los simbolismos.