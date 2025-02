En el municipio de Arroyito se firma el Acta de Inicio de la Sede Regional Arroyito

El gobernador Martín Llaryora, junto al intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, y acompañado de la rectora de la Universidad Provincial, Julia Oliva Cúneo, firmó el acta de inicio de la construcción de la Sede Regional Arroyito. Esta obra será clave para fortalecer la trama socioproductiva de la región del este de la provincia de Córdoba y facilitar el acceso a propuestas universitarias.

El martes 11 de febrero, el departamento San Justo y la ciudad de Arroyito fueron escenario de este importante paso en el desarrollo educativo de la zona. Con esta firma, comienza la construcción de una nueva sede que promete transformar el panorama académico y ofrecer nuevas oportunidades a los estudiantes de la región.

“Esta sede de la Universidad Provincial no va a ser solo la Universidad de Arroyito, sino que será un gran Polo Educativo Universitario para toda la región» «Sé que estas inversiones transforman para siempre a la comunidad, pasarán los años y viviremos las colaciones de los egresados cuando Arroyito empiece a tener sus propios universitarios formándose en su tierra y quedándose aquí, para hacer de este lugar una ciudad cada día más grande y más próspera”, expresó el gobernador Llaryora.

“Gustavo Benedetti , no es casualidad que nos estén acompañando tantos intendentes y jefes comunales, no solo de este departamento, sino de toda la región, porque Arroyito, a partir de hoy, empieza a escribir una nueva historia en materia educativa y productiva» «Este barrio, esta ciudad, comenzará a recibir a estudiantes de toda la zona y eso, sin dudas, será progreso y crecimiento para esta localidad del este cordobés, que no para de crecer, brindando más y mejores oportunidades a sus vecinos”, cerró Llaryora.

“Este programa, que traerá la Universidad a los pueblos, a la gente, dará posibilidades de estudiar y de generar desarrollo, producción y empleo. Estamos muy felices de que la obra pública no se detenga en nuestra ciudad. La educación de nuestros jóvenes siempre fue una prioridad de esta gestión de gobierno, estamos cambiando la historia de nuestro pueblo”, apuntó el intendente Benedetti.

Por su parte, la rectora Oliva Cúneo apuntó: “El plan de federalización impulsado por nuestro gobernador implicó que nuestra Universidad, en tan solo un año, creció el doble de lo que era en sus orígenes.”

En esa línea, agregó: ‘Traemos a la ciudad de Arroyito propuestas universitarias de gestión pública, algo inédito para la comunidad»

La Sede Regional Arroyito comprende la construcción de un edificio propio, que supone una inversión inicial de casi seis mil millones de pesos para dos plantas que abarcarán 2.500 metros cuadrados.

En dicho encuentro el gobernador de la provincia anuncio:

El desembolso de 250 millones de pesos que el intendente Benedetti solicitó para la finalización total del edificio de la escuela Proa. El mandatario provincial instruyó al ministro Calvo iniciar de manera urgente las gestiones para que esta obra quede finalizada por completo en los próximos meses.

A su vez, adelantó aportes económicos a las instituciones de la Fundación Alfredo Lescano, Club de Abuelos Arroyito y Salón Parroquial del Paraje El Fuertecito.