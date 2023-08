Cómo está el mercado inmobiliario cordobés

En el mes que acaba de terminar los inquilinos que firmaron su contrato en julio del 2022 pagaron un aumento del 104%, un escalón más por encima del incremento del 100% de junio. La Ley de Alquileres vigente establece que los contratos tengan un ajuste anual, que contemple la variación de la inflación que mide el Indec y la de los salarios que establece el RIPTE.

La ley de alquileres vigente no le sirve a nadie. Hay menos propiedades en oferta y los inquilinos reclaman por los aumentos que enfrentan. Diputados debatirá una reforma recién después de las PASO, según se resolvió a comienzos de junio.

Para que el 23 de agosto haya quórum la oposición necesita 129 legisladores, de lo contrario podría caerse. Y en caso de avanzar y que se apruebe la derogación, de acuerdo con lo propuesto por Hernán Lombardi, la actual norma se suspendería.

En caso de aprobarse esta opción, pasaría a la cámara del Senado, donde se decidirá el destino del proyecto. Vale recordar que en 2022 ya se acordaron dos dictámenes, uno de la oposición y otro del oficialismo, y además se presentaron 37 proyectos para una nueva ley que rija los alquileres de viviendas.

Lombardi dijo que “la intención es que el 23 de agosto podamos avanzar para derogar una ley que sólo trajo problemas para propietarios e inquilinos. No entendemos la insensibilidad del bloque del FdT que ya no quiso tratar la posible reformulación en las sesiones del 19 de abril y en la de ayer. Parece que no entendieran que los propietarios rechazan esta normativa de plano y que los inquilinos ya no pueden pagar alquileres tan altos”.

El mercado inmobiliario en julio en Córdoba, según el trabajo de la Universidad de San Andrés y Mercado Libre, considerando el stock de publicaciones activas, el precio mediano de venta en dólares por m2 de casas, departamentos y oficinas presenta variaciones negativas del -1.2%, -1.4% y -1.2%, respectivamente.

Si se consideran en cambio las variaciones interanuales (julio de 2023 respecto a julio de 2022), las variaciones de los precios medianos de venta en dólares por m 2 de casas, departamentos y oficinas han sido de +1.1%, -0.3% y -6.7%, respectivamente.

Expandiendo el análisis por aglomerado geográfico en Córdoba (esto es, distinguiendo entre Norte, Sur, Este, Oeste y Centro), se observa que la mayor caída interanual del precio mediano de venta en dólares por m2 de casas ocurre en Córdoba Sur, siendo ésta del 1.8%.

En cuanto a departamentos, la mayor variación interanual de dicho precio se registra en Córdoba Oeste, con una subida del 8.4%. Por su parte, en el caso de oficinas, la mayor variación se observa en Córdoba Centro, con una caída del 9.9%.

Según los barrios en donde contamos con suficiente información a nivel barrio, en Córdoba, la mayor caída interanual en el precio mediano de venta en dólares por m2 de casas ocurre en Argüello con una variación de -33.5%. En cambio, para departamentos, la mayor caída de dicho precio se registra en Güemes con una variación de -15.3%. Por su parte, para oficinas, la mayor caída se observa en Córdoba Centro, con una variación de -7.9%.

Respecto de los alquileres, en base al stock de publicaciones de alquiler activas de la ciudad de Córdoba, en julio respecto a junio, el aumento del precio mediano de los alquileres por m 2 en precios corrientes de casas, departamentos y oficinas de Córdoba ha sido de 10.1%, 5.8% y 5.5%, respectivamente.

Comparando la evolución de los precios de venta por m2 (stock) en un mes dado respecto al precio mediano móvil del total de avisos de los últimos 6 meses, se identifican zonas calientes (precios en alza), zonas frías (precios a la baja) o neutras. Este análisis es importante porque nos permite sacar conclusiones sobre la evolución esperada futura de dichos mercados.

De esta forma, en julio de 2023, el mercado de casas a la venta en Córdoba se encuentra al alza desde abril de 2023. Por su parte, el mercado de departamentos se encuentra en alza desde junio.