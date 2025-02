Por Gabriel Marclé

Hace unos días que el Gobierno de Río Cuarto terminó con el clima de vacaciones, aunque dentro del palacio de Mójica procuren no haber descansado en ningún momento durante la temporada estival. El lanzamiento del año político, con el discurso inaugural del año legislativo donde el intendente Guillermo De Rivas marcó los lineamientos de su gestión, el clima político de la ciudad tuvo un despertar que se alinea con el escenario electoral de este año.

La gestión derrivista apuesta a medidas que impacten positivamente entre los vecinos, pero en medio asoman reclamos y movilizaciones -motivadas desde sectores de la oposición- que ponen al drama de la inseguridad en el centro del debate. En ese ida y vuelta, De Rivas ayer sumó puntos por la mejora del servicio de colectivos y se distanció del griterío que se generó en torno al reclamo de los vecinos autoconvocados, que anoche volvieron a marchar en la explanada de la Municipalidad pidiendo más respuesta frente a la problemática. Pese a la centralidad de esa tensión, también hubo tiempo para hablar del escándalo cripto de $Libra. Lunes completito.

El “brillo” del comienzo de semana vino por el lado de los colectivos. En el marco de la primera etapa de modificaciones al sistema de transporte público, que inició en noviembre de 2024, se presentaron cuatro nuevas unidades 0 kilómetro de 15 que serán adquiridas durante este año. Desde 2018, antes de la pandemia, que no se avanzaba en renovar la flota de colectivos que se está empezando a visualizar. Y, como se dijo, se trata de una etapa primigenia del plan de reforma del transporte que se ejecutará durante este año.

Como venían funcionando los colectivos, la gestión De Rivas interpretó -tal lo había adelantado en campaña- que se debía dar marcha atrás con el todavía nuevo sistema de transporte, aun cuando había riesgo de manchar el legajo de Juan Manuel Llamosas en sus ocho años al frente del Mójica. Ayer, De Rivas ratificó ese rumbo y señaló que los avances hechos hasta el momento le dieron resultados, principalmente porque bajaron los reclamos al servicio. A la espera del informe de la Universidad Técnica Nacional (UTN) para afinar los cambios que vendrán, la idea del Gobierno local es avanzar en el territorio más sensible: el centro y microcentro. El foco está en el transbordo, cuya eliminación ya fue puesta a prueba –“con éxito”, afirman- en Banda Norte y que durante este año avanzará hacia el resto de la ciudad.

De Rivas aprovechó el acto de ayer para reflotar el reclamo al Gobierno nacional por los subsidios para el transporte y prometió seguir insistiendo con el tema. “Vamos a gestionar ante el Estado nacional para recibir el mismo acompañamiento que tiene el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) para el financiamiento del sistema de transporte. Si es un Gobierno federal, la distribución tiene que ser también para el interior del país”, acotó el intendente. Primer pedido a Nación del 2025.

Nueva protesta contra la inseguridad

Anoche hubo una nueva convocatoria de vecinos que le reclamaron al Gobierno de Guillermo De Rivas por mayores respuestas frente a los hechos de inseguridad que se registraron durante el inicio de año. En la convocatoria se pidió al intendente que recepte a los autoconvocados y ponga en acción reformas, pero en el Mójica pidieron seguir los pasos administrativos para confirmar una audiencia con De Rivas y sus funcionarios.

El centenar de personas que se hizo presente en la segunda marcha dejó su huella en el estado de ánimo del Gobierno y hay cierta incomodidad en un año especial como este. Aun así, desde los sectores más rosqueros del oficialismo le bajan el precio al reclamo y señalan el oportunismo político de sectores de la oposición. Casualmente, en esta “cruzada” contra la inseguridad se han juntado radicales y libertarios.

“Nos expusimos a esto porque creímos que era lo correcto y los resultados marcan que elegimos el camino correcto. No importan las piedras que pongan en el camino los que hace poco, antes de las Guardias Locales, le pedían a la Municipalidad que intervenga en la seguridad. Lo hicimos, pero ahora la responsabilidad de la inseguridad es nuestra. Algo no funciona en esa lógica”, indicaron desde el Mójica en la previa a la convocatoria que tuvo lugar anoche y, al cierre de esta edición, todavía no daba señales de una reunión entre los vecinos y el Ejecutivo.

El caso $Libra

La agitada agenda de lunes no impidió que la Municipalidad se hiciera un tiempo para reflexionar sobre el escándalo cripto de $Libra que tiene al presidente Javier Milei en el blanco de una estafa por millones de dólares.

No habló De Rivas, protegiéndose de la polémica, sino su secretario de Gobierno, Roberto Koch. “La Justicia tiene que investigar de manera inmediata. Esto reviste una gravedad institucional enorme”, dijo en declaraciones a Así Son Las Cosas por FM Gospel. Aunque tímido y casi forzado, el posicionamiento del Mójica no acató el silencio cordobesista.