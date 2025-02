La baja de edad de imputabilidad reavivó la tensión de Quinteros con la oposición

Por Gabriel Silva

Se sabe que uno de los flancos predilectos de la oposición en el Gobierno provincial es el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Integrante en su momento del arco que lideran el senador Luis Juez y el diputado nacional Rodrigo de Loredo, el titular de la cartera de Seguridad en el gobierno de Martín Llaryora fue de los más cuestionados por los bloques opositores en Córdoba.

Y ayer, con motivo de una discusión por la baja de edad de imputabilidad en Radio Mitre Córdoba, Quinteros avanzó contra la oposición al decir que los legisladores nacionales “son cagones” y “no tienen huevos”. “Nuestros legisladores nacionales que les encanta venir a Córdoba cuando se prende una cámara o subir un video para TikTok o para Instagram, porque parece que están preparados para eso decirles que no los votaron para eso. Los votaron para que se sienten en una banca y discutan la edad de imputabilidad, que no lo hacen porque son unos cagones que no tienen huevos”. “Es más cómodo estar en el gris, que digan si están a favor o en contra. Que lo digan y que se dejen de hacer marketing, porque para eso les pagan un sueldo”, dijo un Quinteros exaltado.

Frases a las que rápidamente De Loredo salió al cruce al tratarlo de “standapero”. “Es un payaso total, me da vergüenza ajena el ministro de Seguridad que tenemos”, dijo Quinteros y agregó que “no mutó de su rol de parlador a pesar de tener uno de los problemas más graves y que requiere de un mayor profesionalismo en Córdoba como es la seguridad. Dice tonteras y pavadas, me sorprenden todos los días las boludeces que dice este tipo”.

En la Provincia respaldaron al ministro y, además, avalaron la teoría de Quinteros. “Desde que Juez es senador y De Loredo diputado, ¿cuántos proyectos presentaron?”, dicen.

Hace algunas semanas, Quinteros, que se muestra en plena sintonía con la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, había señalado que respaldaba la iniciativa de la integrante del Gabinete nacional de bajar la edad de imputabilidad. En un nuevo gesto de los ya habituales entre el ministro llaryorista y Bullrich.

Ahora, con esta discusión local, las tensiones se reavivaron entre la oposición y Quinteros que, tras el cruce de De Loredo, cosechó las críticas de otros radicales. Entre ellos, la jefa del interbloque de Juntos por el Cambio, Alejandra Ferrero.

La radical que responde a De Loredo dijo: “le recomiendo que antes de agredir verbalmente a Juez y De Loredo conteste los pedidos de informes de Córdoba. Y sepa que quien frenó el proyecto de reforma penal juvenil en Córdoba fue su bloque oficialista. Ocúpese de los barrios que cada vez hay más salvajismo y ustedes brillan por su ausencia”, dijo.

Ferrero metió la cuña en la interna del peronismo luego que en diciembre pasado la bancada de Hacemos decidiera bloquear el debate sobre el proyecto que en su momento había mandado la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero. Y aprovechó, así Ferrero, para agitar nuevamente las diferencias que hay no sólo en el PJ sino también en el Partido Cordobés con los foráneos.