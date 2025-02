Por Gabriel Marclé

Contrario a lo esperado, ayer ingresó al Concejo Deliberante de Río Cuarto un proyecto de Declaración referido al hecho más resonante de la actualidad política: el escándalo cripto de la moneda $Libra en el cual está inmerso el presidente Javier Milei y su Gobierno. Llamativa iniciativa la que surgió desde el propio oficialismo (Hacemos Unidos por Río Cuarto), en días donde el Partido Cordobés evitó hacer olas por la polémica y esquivó la temática.

El proyecto, que lleva la firma por la concejal oficialista Marilina Gadpen (representante del Partido Socialista en la alianza de Hacemos), describe: “La situación llevó a que miles de inversores perdieron todo su dinero mientras que un puñado de grandes tenedores de este activo acumularon ganancias millonarias”. Hasta ahí, la descripción de un hecho que genera preocupación y por el que la edil -y su bloque, que no se despegó del proyecto- lanzó un pedido para que la Justicia investigue el caso. Pero el texto lanza acusaciones contra el presidente: lo responsabilizan de las consecuencias del hecho, al cual definen de “estafa”.

“No se duda del carácter de estafa de las acciones cometidas, existiendo centenares de denuncias por lo ocurrido. Preocupa la participación del Presidente en estas actividades y el alcance de esta participación”, señala el escrito de Gadpen, el cual concluye que “Javier Milei, es partícipe necesario y fundamental de lo que podría considerarse como asociación ilícita”. Fuertes palabras que ahora deberán ser analizadas en Comisión tras ingresar sin resistencia -ni siquiera la del bloque del Partido Libertario que preside Mario Lamberghini.

La Declaración tuvo efecto en la discusión política cordobesista. Por más que se trate de una expresión surgida de la capital alterna y la distancia con la escena nacional sea significativa, en Córdoba no se esperaban el ruido de las palabras impresas en el proyecto. De hecho, el mensaje que bajó desde el Panal de Martín Llaryora habría instado a “no hacer olas” y hasta el intendente Guillermo De Rivas se aisló de cualquier consulta vinculada a $Libra.

Ante esto, desde una parte del justicialismo riocuartense hubo intención de desligarse de la maniobra y señalarlo como una acción individual de la concejal que representa al PS, la cual replicó lo hecho por el legislador provincial Matías Chamorro (otro socialista del Partido Cordobés) en la unicameral cordobesa y por diputados socialistas en la Cámara de Diputados.

La incomodidad se sintió entre las líneas más alineadas con la estrategia llaryorista ya se había anticipado que el escándalo de $Libra debía quedar fuera de los temas locales y que debía decantar por sí solo. “La gente sabrá que hacer con esto que pasó y hay que ser cuidadosos cuando nos expresamos. Una cosa es defender a los jubilados y docentes universitarios, pero otra diferente es hablar de estafas presidenciales con soltura”, le comentaba a Alfil un dirigente del Ejecutivo local.

Pese a esto, desde el bloque oficialista que preside Leandro Carpintero le aseguraron a Alfil que no hubo pedido para que la edil baje el proyecto y que corresponde ahora su tratamiento en el recinto.

En el Gobierno esperan que este tema pase rápido y que la oposición -especialmente Primero Río Cuarto, bloque que preside Gabriel Abrile- no use el proyecto de Gadpen como argumento para ensanchar la grieta y poner al oficialismo en contra de los vecinos que más apoyan al Gobierno libertario. Puertas adentro del Concejo, el proyecto de la edil socialista pareciera haber ofrecido la oportunidad para que el bloque exprese su inconformidad con el comportamiento del presidente Milei, postura que resaltan los propios ediles -por fuera de los micrófonos, para no sobresaltar a los jefes provinciales. A la espera de que el proyecto llegue al recinto para su debate, se anticipan intercambios picantes en el Legislativo.

Primera lectura para Ficha Limpia

Tal lo adelantó Alfil en su pasada edición, el Concejo Deliberante aprobó ayer el proyecto de Ficha Limpia en primera lectura. El mismo consiste en impedir que sean candidatos/as a cargos electivos o de asumir o mantenerse en un cargo público en la esfera municipal a personas que se encuentren condenadas por delitos dolosos que afectan distintos bienes jurídicos protegidos por nuestro Código Penal, ya sea en primera instancia con sentencia firme o en instancia ulterior confirmatoria.

El proyecto, que tiene como objetivo “establecer normas claras que apunten a la ética y a la transparencia en la función pública”, fue presentado conjuntamente por todos los bloques políticos que integran el Concejo Deliberante y aprobado de manera unánime. En las próximas dos semanas continuará siendo abordado en Comisión hasta obtener la aprobación en segunda lectura. Se espera que entre en vigencia a mediados del mes de marzo.