Un hombre a un micrófono pegado

En el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas (Vélez Sarsfield 299, esquina Duarte Quirós) se presenta hoy a las 21.30 un espectáculo titulado Alternativa - El reencuentro, encabezado por Mario Luna, tributo a un programa histórico de la radiofonía cordobesa. El programa Alternativa jugó un rol de importancia en Córdoba medio siglo atrás, al contribuir a la difusión y consolidación de una música, un circuito y una audiencia juvenil, fenómeno que hoy ha alcanzado un rango mainstream y un lugar hegemónico. Ya el rock no es una definición unívoca de un género musical, remite a una realidad compleja donde conviven cierta simbología de una “actitud de vida” con el soporte de marcas multinacionales, publicidad mediática y un amplio merchandising. Cincuenta años atrás, la radio podía representar un guiño a un sector de la audiencia todavía no legitimado, y que se plegaba a un movimiento internacional de creciente masividad, cuyos valores rompían con el nacionalismo cultural reivindicado por la generación anterior. El desarrollo de ese movimiento acabaría siendo parte del nacionalismo musical popular argentino, por prepotencia de autores, de obras, de públicos, y de una industria discográfica y radiofónica que ya no son las mismas que eran. Mario Luna fue el responsable de aquel espacio que lo vinculó a ese género en ciernes (que hoy, a contar desde los precursores, ha cumplido sesenta años de vida).

El espectáculo de esta noche en Ciencias Exactas toma el formato de un programa de radio conducido por Mario, con la participación de la banda Los Mendigos de la Luna, seis músicos de Córdoba que interpretan un repertorio ecléctico donde coexisten canciones de Charly, Spinetta, Nebbia, Serrat y Aznar, junto a creaciones de la música universal de compositores como Chopin y Rachmaninoff. Todo matizado por textos de Borges, Neruda, Octavio Paz en la voz del experimentado locutor. También se compartirán “historias jamás contadas del rock argentino”, adelantos de un libro de próxima edición que lleva por título Alternativa.

Gabi Beltramino, una visita a las raíces

Se presenta esta noche a las 20 en Pez Volcán de Güemes (M.T de Alvear 835) la cantante y actriz cordobesa Gabriela Beltramino, quien vuelve a tomar contacto con el público de Córdoba que conoce su carrera como vocalista de jazz y sabe de su protagónico en una película local de muy buena recepción nacional: La mirada escrita. En 2022 lanzó El camello, el león y el niño, un álbum/proyecto con canciones compuestas y escritas por ella. Actualmente radicada en Berlín, la artista se muestra en un espectáculo integral, donde repasará sus diversas inquietudes musicales, que incluyen el jazz, el folklore argentino y su reciente vinculación al universo digital y electrónico. Se plantea como “un concierto definitivo para actualizar la trayectoria de una música siempre en movimiento”, con el capital de su voz y la emoción, enriquecidas por sus presentaciones en Europa y en Japón, sin nunca desconectarse de su raíz cordobesa.

La apertura de la noche estará a cargo del joven cantautor Juan Cruz Caos, que se presentará en formato dúo set. Entradas desde $8000.

Suenan canciones como hojas al viento

Se presenta este viernes en Pétalos de Sol, Marcelo T. de Alvear 384 (Cañada esquina Bv. San Juan) la banda platense Hojas por el Barrio, que emergió en 2006. Viene a compartir nuevas canciones de su quinto álbum de larga duración, que será lanzado este año. También habrá picoteos en canciones de sus cuatro discos anteriores: Ya no importaba qué dirán en el barrio (2009), Bailaló (2011), Vuelvo de madrugada (2015) y Zodiaco y político (2019). El trayecto de la banda da cuenta de sus búsquedas sonoras donde sobresalen un rock guitarrístico, el punk rock, y el rock barrial argentino, con signos indie y sin eludir huellas de la cumbia, el folklore y el tango. El grupo es integrado por Lucas Jaubet en voz, Lautaro Pugliese en batería, Franco Jaubet en bajo, Fermín Huergo y Canki en guitarras y Damián Mole en teclados. Las entradas cuestán desde $13000, pueden adquirirse a través de Alpogo.com.

Funciones de “Lo sagrado” este finde

Continúa su ciclo de funciones en el Teatro Real (San Jerónimo 66) la puesta de Lo sagrado, una pieza escénica escrita, dirigida y actuada por Julio Chávez, esta noche, el sábado y el domingo. La obra, escrita en colaboración con Camila Mansilla, trata sobre el desencuentro de un padrastro y el hijo de su mujer ya fallecida. El joven reaparece tras varios años de distancia, para tratar de poner fin a un vínculo que el hombre no supo cuidar. El dueño de casa es Rafael, un escritor que ha dejado saldado su pasado en una novela que lo recrea. Gael, el hijo de su ex pareja, mostrará que nada puede ser cambiado por una versión una versión literaria. Actúan, junto a Chávez, Rocco Romano, Eugenia Alonso y Claudio Medina. Entradas $29000 a $33000 en autoentrada.com y en la boletería del teatro.

Muestra y experiencia de arte zen

En la galería de arte de Güemes CO ART (Belgrano 647 – 1er piso), habrá esta tarde a las 19 una activación de la muestra El lugar de las flores, de Nicolás Machado, con charla al pie de obra, una actividad libre y gratuita. La propuesta incluye la experiencia participativa del público, a quien se invitará a conectar con el dibujo y el movimiento para sumarse a la meditación. La muestra de Machado contiene dibujos y pinturas en pequeño y gran formato que incorporan el arte zen: “Los cuatro elementos que van y vienen, se abstraen en el plano pictórico: el agua, el aire, la tierra y el fuego lucen ocultos en las formas visuales de iconografías austeras, espontáneas y poéticas”.