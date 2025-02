Gira de Calvo por el norte provincial

Las clases no comienzan el lunes Carolina Biedermann Provincial 21 de febrero de 2025

Por falta de un acuerdo con CTERA y con la UEPC, las clases no empezarán este lunes y habrá paro docente. Se espera que los docentes cordobeses lleguen a un acuerdo con la Provincia el próximo martes. De Nación aún no hay novedades y arrastran a los docentes de once provincias al cese de actividades.