Llaryora pone el Fonid en el foco para negociar con docentes

Por Bettina Marengo

El gobernador Martin Llaryora encabezará hoy en las Altas Cumbres el acto de inicio de clases con un paro docente de 24 horas que es contra la política salarial nacional, que le sirve porque pone en foco el ajuste del presidente Javier Milei, y la esperanza de poder evitar la semana que viene un paro del magisterio cordobés contra su propia propuesta paritaria.

Más allá de las expectativas de los negociadores y de las principales voces del Panal sobre una resolución salomónica con la UEPC, el principal gremio docente de Córdoba, lo cierto es que solo tres de los 26 departamentos de la provincia, Minas, Pocho y Sobremonte, habrían aceptado el viernes la oferta oficial que implica actualización mensual del IPC (sería del 2,2% en enero y posiblemente algo similar para febrero), más un bono por única vez del 100 mil pesos, más reconocimiento a roles directivos, que no abarca al grueso de la plantilla. El gobierno puso un distractivo en la negociación: anunció que garantiza hasta junio el incentivo docente (Fonid) que Milei cortó apenas asumió la Presidencia, y del cual se hizo cargo la Provincia. Y que después verá. En la práctica, constituiría una rebaja salarial que podría ser judicializada.

Con ese menú, el oficialismo cree o espera tener cuerda para evitar una medida de fuerza de 48 horas reclamada y votada por la delegación Capital, en manos de la oposición a la conducción provincial de la Upec, más cercana a Llaryora, y por otras delegaciones “grandes” como Villa María y Río Cuarto. En el resto de los departamentos hubo propuestas de uno o dos días de paro a partir del 5 de marzo, con las excepciones manifestadas arriba. En la jefatura provincial del gremio hablan de “sintetizar” una respuesta. El martes 25 será la asamblea provincial que definirá los pasos a seguir.

En el esquema del gobierno la palabra clave es el concepto de “insuficiente” con el cual las delegaciones de la Uepc calificaron la propuesta salarial, pero dicen que la pauta cruda (el 100% del IPC) no está en discusión porque no va a negociar el control del gasto público ni el equilibrio fiscal, además de temer un efecto contagio en otros gremios a futuro. La decisión del gobierno nacional de no homologar paritarias superiores al 2% le sirve de paraguas.

Por eso apuestan a poner en el centro de la discusión el Fonid, quizás tardíamente, porque el año pasado Llaryora lo reemplazó con fondos propios tras desconocer el acuerdo paritario de Juan Schiaretti, atado a una inflación desbocada en ese momento, y ahora es considerado un “derecho adquirido” por los docentes. Lo mismo para otros beneficios como el Boleto Educativo que alimentaron la narrativa del “modelo cordobés” y que en vacas flacas el Panal computa como prerrogativas que no tienen otros sectores y que, por lo tanto, deslizan, deberían contarse como parte de lo que ganan los educadores.

Con la preocupación por el plazo fatal del Fonid hasta junio, la provincia pretende no solo que la negociación pase por ahí sino que los gremios salgan a pelearle a Milei el Fonid como salen a pelear hoy la paritaria nacional con colectivos que saldrán de Córdoba a la movilización frente a la Casa Rosada. Pero los maestros también leen política y saben que difícilmente Llaryora pueda dejar de pagar el incentivo en vísperas de las elecciones de medio término, que serán difíciles para el cordobesismo, cuando está instalado que en dos años intentará buscar su reelección como gobernador y con la oposición contando costillas con la suba impositiva y la racionalidad del gasto. Habrá que ver. Lo que el llaryorismo quiere pero no puede decir por razones obvias es que los docentes apliquen la lógica electoral y que, habiendo elegido mayoritariamente al ajustador Milei en las elecciones presidenciales, no reclamen como combatientes lo que no superior defender como trabajadores. O algo así.

En ese escenario, Llaryora estará hoy a las 10 horas en la escuela rural Carlos Guido Spano, del Camino del Peregrino, en Villa Benegas. Se trata de unas de las 825 escuelas rurales de la provincia que cuentan con conexión a internet Starlink, el servicio satelital del “amigo” de Milei, el magnate Elon Musk.

Tras 36 horas de vuelo con escalas de regreso desde Arabia Saudita, el gobernador optó por el oeste norte de la provincia en línea con lo que prometió en Deán Funes en el inicio de las sesiones ordinarias de la Legislatura, en el sentido de “acelerar” el desarrollo de esa zona del interior, y para alejarse de la Capital, zona no confortable en relación al vínculo con los docentes.

En Capital hoy también habrá marcha de los gremios docentes al Panal, en el marco de la jornada de lucha nacional por la paritaria en Capital Humano. La movilización se repetirá el jueves 27 en esta ciudad, ya no nacional sino de orden provincial, con participación de gremios como Luz y Fuerza que reclaman la no privatización de la Epec.

Llaryora tendrá el consuelo de no ser el único gobernador que empieza las clases con paro. El santafesino Maximiliano Pullaro también enfrenta una medida de fuerza hoy porque el principal gremio docente de su provincia, Amsafé, adhirió a la medida de fuerza decretada por Ctera y los gremios nucleados en la CGT. Lo mismo que pasará en Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Santa Cruz.