Maqueda resaltó a Schiaretti en vísperas de decisiones (electorales) nacionales

Por Bettina Marengo





Dicen que no habrá foto porque no hace falta, porque hablan siempre, pero el schiarettismo se mostró satisfecho con las declaraciones recientes del cordobés Juan Carlos Maqueda, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, quien dijo que en las últimas elecciones presidenciales se sintió “totalmente identificado” con la candidatura del exgobernador Juan Schiaretti, a la par que destacó al peronismo cordobés como “republicano y democrático”. El “Pato” lo afirmó en una nota con el diario La Nación, en la que habló, como viene haciendo desde que dejó su cargo en el máximo tribunal, del escenario político e institucional nacional. En ese marco hizo un guiño anti K al cordobesismo al sostener que “en momentos de tentaciones autoritarias de los gobiernos nacionales” el peronismo provincial “ha mantenido las virtudes verdaderas del peronismo y no se ha desviado, como hemos visto quienes hacían cosas en nombre del peronismo que eran lamentables”. “Se identifica con los signos vitales del peronismo histórico que son la producción y el trabajo, la cultura y la educación”, remató Maqueda. El ex juez supremo proviene del PJ provincial y su llegada a la Corte fue producto de un acuerdo entre José Manuel de la Sota y el expresidente Eduardo Duhalde, pero sus palabras fueron recibidas en el schiarettismo como el guiño a un proyecto nacido y criado en Córdoba de parte de una voz nacional autorizada por trayectoria y por rango generacional.

Como sea, los dichos del ex juez le agregaron sazón al armado del partido Hacemos en el que está enfrascado a Schiaretti, ahora con más tiempo por la suspensión de las PASO de agosto. El ex gobernador se mantiene en un silencio interrumpido ocasionalmente cuando postea sobre un encuentro con un dirigente o para fijar alguna posición sobre grandes tópicos, sin dejar trascender su decisión final sobre una candidatura a diputado en octubre ni inmiscuirse en el barro del día a día, acotado por las necesidades y límites de Martín Llaryora pero sobre todo por la prioridad de proteger a la nave insignia, la gobernación de Córdoba.

A propósito, esta semana tendrá visita nueva en sus oficinas de la ciudad de Córdoba, con un telón de fondo nuevo en las que tendrá que tomar decisiones: las elecciones de medio término en CABA, que el primo Jorge Macri adelantó al 18 de mayo, y lo que está pasando en el peronismo en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof blanqueó una línea interna para pujar poder con Cristina Fernandez de Kirchner, algo que puede tener repercusiones en el PJ nacional y en peronistas no alineados con los que habla Schiaretti.

En CABA, con muy pocas certezas y poco tiempo por delante, Hacemos podría integrar una alianza en CABA para probarse en el mayo porteño. Amigos en ese distrito no le faltan, pero son amigos en situación de indefinición que habrá que ver si quieren federalizar la propuesta o mantenerse cerrados en sus marcas. Sin dar muchas pistas, en el espacio mencionan a “dirigentes jóvenes”. Los plazos apremian porque el 19 de marzo es el último día para la presentación de alianzas. El ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, casi socio de Schiaretti en las últimas PASO del 2023, trabaja en un espacio propio que asusta al oficialista PRO. En el distrito, la madre de todas las incógnitas es si habrá alianza PRO-Milei o si definitivamente se consuma el divorcio entre Mauricio Macri y el jefe de la Rosada, como pareciera. “Todo está sin definir pero participar de elecciones siempre sirve”, se sinceró uno que está al tanto de los movimientos. La misma poca certeza se aplica a otras referencias del andarivel del medio, Elisa Carrió o Margarita Stolbizer.

Mientras, la divisoria de aguas que planteó Kicillof en Buenos Aires frente a su (ex?) jefa CFK parece no motivar en nada al schiarettismo, que insiste con que son “todos kirchneristas” que finalizarán juntos en octubre, y descree de un corrimiento de dirigentes cercanos a Hacemos hacia el “axelismo” y a la recientemente creada línea “Derecho al Futuro”.