Un exabrupto simpático J.C. Maraddón Cultura 25 de febrero de 2025

Cómo podían imaginar en 1978 los hermanos La Bionda que 46 años después el director Brady Corbet iba a utilizar su inocente hit “One For You, One For Me” como música de fondo para los créditos finales de la película “El brutalista”, nominada en diez categorías en los premios Oscar.