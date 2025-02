Por: Florencia Coria

La Municipalidad de Villa Nueva, en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba y la Secretaría de Prevención y Coordinación Institucional, lanzó ayer la Guardia Local de Prevención y Convivencia, un cuerpo civil especializado en prevención y convivencia ciudadana que responde a la creciente preocupación ciudadana por la inseguridad.

El acto de inauguración se llevó a cabo ayer a las 10:00 horas en el SUM del Parque Hipólito Yrigoyen, ubicado en Avenida Coco Cáceres, con la presencia de autoridades municipales y provinciales, marcando un hito en la gestión radical de Ignacio Tagni.

Acompañaron la presentación el secretario de Prevención y Coordinación Institucional del Gobierno de Córdoba, Dr. José Gualdoni, la legisladora provincial Verónica Navarro y el secretario de Seguridad Deportiva, Marcelo Frosasco, exintendente de Villa Nueva. También estuvieron presentes efectivos de Seguridad Ciudadana, Policía de Córdoba, Gendarmería y Policía Federal.

Durante el evento, se exhibieron los nuevos vehículos y patrulleros que formarán parte del cuerpo, así como las herramientas tecnológicas y el equipo capacitado que reforzará la presencia en los distintos sectores de la ciudad.

Una fuerza civil para la seguridad ciudadana

“Hemos asumido una responsabilidad con respecto a lo que tiene que ver con la seguridad de la ciudad”, afirmó el intendente en una entrevista exclusiva. Esta medida se enmarca en la adhesión del municipio a la ley de seguridad pública provincial.

“La seguridad es una prioridad en nuestra gestión y este es un gran avance en el trabajo conjunto con los vecinos para fortalecer la prevención y la convivencia”, destacó el intendente Tagni durante la presentación.

La iniciativa fue coordinada a través de José Gualdoni, secretario de Prevención y Coordinación Institucional del Gobierno de Córdoba, fortaleciendo así la capacidad de respuesta municipal en prevención del delito y de la violencia.

La Guardia Local está integrada por agentes equipados y capacitados a través del Diplomado en Seguridad y Convivencia, impartido por la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), lo que garantiza una formación especializada en prevención del delito y de la violencia.

El proyecto contempla una articulación con diversas fuerzas de seguridad: “La idea es trabajar articuladamente con la policía de la provincia de Córdoba, con Gendarmería, con la FPA. Trabajar todos juntos para garantizar la tranquilidad y seguridad a los villanovenses”, explicó el jefe comunal.

El mandatario destacó que la seguridad fue uno de los principales reclamos durante su campaña electoral: “Me acuerdo que cuando estaba en campaña los vecinos en los barrios me lo comentaban y me decían: no me importa el tema de la inflación, a mí me preocupa cuando mi hijo sale a trabajar a las cuatro de la mañana y no sé si vuelve”.

Desde la Municipalidad de Villa Nueva se celebró la concreción de esta iniciativa, que responde al compromiso asumido por la Provincia de Córdoba de acompañar a los municipios en el fortalecimiento de la seguridad. La implementación de la Guardia Local de Prevención y Convivencia forma parte de las políticas provinciales que impulsan la creación de estos cuerpos en todo el territorio cordobés, promoviendo el trabajo coordinado con las ciudades y sus comunidades.

“Nos faltan cámaras, nos faltan alarmas comunitarias, pero obviamente el gobernador en su visita nos dijo que nos iban a mandar 40 millones de pesos como para reforzar todo lo que tiene que ver con la tecnología”, destacó Tagni, evidenciando la articulación provincial-municipal. En línea con el enfoque de Villa María, se prevé que la Guardia Local de Villa Nueva cuente con armas de baja letalidad.

Tecnología al servicio de la seguridad

El municipio ya ha implementado medidas complementarias en materia de seguridad, como la instalación de cámaras en distintos barrios y la entrega de aproximadamente 250 controles de alarmas comunitarias. Además, ha adquirido más alarmas comunitarias para distribuir en distintos puntos de la ciudad, y contempla la posibilidad de articular con el sector privado para ampliar la red de cámaras de seguridad.

"Sabemos que aún estamos muy atrasados con lo referido a la tecnología y será necesario reforzar", reconoció Tagni, pero destacó que estas iniciativas buscan no solo mejorar la prevención y el control, sino también ordenar el tránsito vehicular, una problemática que también afecta la calidad de vida de los ciudadanos.

Un nuevo gabinete para nuevos desafíos

El lanzamiento de la Guardia Local se produce en un contexto de renovación del gabinete municipal, que fue presentado el pasado 30 de diciembre. En un acto realizado en el Salón de Usos Múltiples de Villa Nueva, el intendente Ignacio Tagni tomó juramento a los nuevos secretarios que integran su equipo, destacando el compromiso y la profesionalidad de quienes asumirán responsabilidades en áreas clave para la ciudad.

El equipo presentado quedó conformado por la Dra. Noelia Franco, a cargo de la Secretaría de Salud; David Ruiz, como responsable de la Secretaría de Vivienda, Hábitat y Desarrollo Social; Amael Saúl, al frente de la Secretaría de Gobierno; y la Prof. Claudia Avellini, en la Secretaría de Educación y Cultura.

Durante su discurso, Tagni subrayó que cada uno de los nuevos secretarios ha demostrado experiencia y dedicación en sus respectivas áreas, y confió en que su gestión contribuirá al desarrollo de una Villa Nueva pujante y en crecimiento.

La Dra. Noelia Franco fue reconocida por su trayectoria en la salud pública, tanto en Villa Nueva como en otras localidades, mientras que David Ruiz fue elogiado por su desempeño en proyectos de viviendas sociales en condiciones de alta complejidad a través de Cáritas. Por su parte, Amael Saúl y Claudia Avellini aportarán su experiencia en gobierno, educación y cultura, áreas fundamentales para el crecimiento de la ciudad.

Obras locales en contexto de crisis nacional

Mientras el panorama nacional muestra un preocupante estancamiento con miles de obras públicas abandonadas desde la gestión anterior, Villa Nueva demuestra una gestión eficiente.

En contraste con la parálisis que afecta a más de 2.000 proyectos federales, la municipalidad villanovense concretó recientemente el proyecto de electrificación en el barrio “El Vallecito”, beneficiando a 200 familias con una inversión de 120 millones de pesos. Esta obra estratégica fue largamente esperada por los vecinos.

“Cambió la política, cambió la forma de gestionar. Ahora estamos articulando todo con los vecinos, haciendo un municipio participativo, amplio, transparente y colaborativo”, señaló Tagni, quien agregó: “Queremos construir una ciudad grande, pero esto no lo hace un solo intendente, lo hacemos entre todos. Desde los funcionarios hasta los vecinos, cada uno tiene un rol fundamental en este proyecto”.

El jefe comunal también enfatizó que el objetivo central de su administración es brindar soluciones efectivas: “Cada persona que se acerque al municipio debe irse con una respuesta, ya sea una solución inmediata o una alternativa viable. Esa es la responsabilidad que debemos asumir todos los días”, concluyó.

Con la implementación de la Guardia Local y un gabinete renovado, el municipio de Villa Nueva busca fortalecer su capacidad de respuesta frente a diversas problemáticas, con especial énfasis en la seguridad, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

“Villa Nueva tiene el potencial de ser una de las ciudades más importantes del país, pero para lograrlo necesitamos ideas, proyectos y el empuje de cada uno de nosotros”, concluyó el intendente, en un mensaje que refleja su visión de una gestión participativa y orientada al desarrollo.