Por Bettina Marengo

Sin acompañamiento de los diputados que responden a Martín Llaryora y a Juan Schiaretti, el bloque Encuentro Federal, que conduce Miguel Angel Pichetto, se sumó a los radicales de Democracia para Siempre en el intento de no dejar morir en la cámara baja el escándalo del critpogate, por el cual está imputado el presidente Javier Milei como uno actores de la posible estafa. El pedido es para el 11 de marzo a las 12 horas, ya en sesiones ordinarias, y la idea es tratar una serie de proyectos, de todos los bloques, vinculados al escándalo.

De Encuentro Federal, el pedido tuvo la firma de Pichetto, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Mónica Fein y los cordobeses Oscar Agost Carreño, que es amigable pero no integra el oficialismo cordobés, y Natalia de la Sota, que hace tiempo tiene estrategia propia en relación al gobierno Milei. No se sumaron los cuatro que responden al gobierno de Córdoba, García Aresca, Carlos Gutierrez, Juan Brugge y Alejandra Torres, como ya había sucedido en el primer pedido de informes que se hizo el 16 de febrero, apenas desatada la crisis. La posición de los cordobesistas en Diputados es la misma que mantuvo en Senado la representante de Córdoba por el PJ, Alejandra Vigo, quien, al igual que Luis Juez y Carmen Alvarez Rivero, rechazó primero la posibilidad de crear una comisión investigadora del affaire $Libra, y luego también votó en contra la constitución misma de la comisión.

La iniciativa se suma a otra que presentó Encuentro Federal, que busca citar a Diputados a citar al jefe Gabinete, Guillermo Francos, al ministro de Justicia,

Mariano Cuneo Libarona, a la Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei y al vocero presidencial, Manuel Adorni, para que “brinden explicaciones sobre la promoción del activo digital denominado "$Libra" por parte del Presidente de la Nación y las consecuencias económicas, institucionales y legales derivadas”. Este proyecto fue firmado por Massot

Emilio Monzó, Stolbizer, De La Sota, Fein y Paulon. De nuevo, ningún llaryorista ni schiarettista, pese a que la propuesta está lejos del pedido de juicio político que impulsa el PJ/K nucleado en Unión por la Patria.

La posición del oficialismo provincial no se modificó pese a que Milei fue imputado por el fiscal federal Eduardo Taiano. Hay que recordar que tanto Vigo como el llaryorista Miguel Siciliano, que suele representar la voz del gobernador, circunscribieron el escándalo de las bitcoin al accionar de la Justicia, rechazando lo que denominaron un tratamiento “político” del tema. El propio Llaryora no ha dicho nada sobre el peor escándalo que atraviesa el libertario, con quien cuida su relación no tanto por los fondos nacionales, que no llegan, sino porque necesita que la Casa Rosada le firme avales para tomar créditos internacionales para obra pública. “El estofado está en Buenos Aires, no hay por qué meterse”, razonan los cordobesistas, que tienen por delante el mal rato de decidir sobre si dar o no quórum el 11 de marzo en la sesión especial que pidieron sus pares. Además de ese interés, está siempre el temor a ser señalado ante el electorado cordobés como “kirchnerista” o funcional a los K por los opositores Rodrigo de Loredo o Luis Juez, quien, este último, ya fijó su posición sobre el tema: Milei es muy honesto pero demasiado ingenuo.

Taiano investiga al presidente por posibles delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa y cohecho, en una causa que lleva la jueza María Servini y que incluye también apunta a los empresarios critpo Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, que tuvieron participación en la creación de la criptomoneda.

Mientras, la Comisión de Comunicación y Tecnología de Diputados sesionó ayer convocada por su presidente, el cordobés Pablo Carro, de Unión por la Patria, quien aprovechó el destacado “tecnología” para ofrecer un escenario para debatir sobre el criptogate. Participaron Germán Martínez (presidente del bloque UP), Hugo Yazky, Carolina Gaillard, Julia Strata, Cristian Castillo, Itai Hagman, Vanina Biasi, Cecilia Moreau, Leopoldo Moreau, Sergio Palazzo, Juan Marino, Tomas Ledesma, Ernesto Alí, Daniel Arroyo, Maximiliano Ferraro, Mónica Fein, entre otros. El listado de especialistas incluyó a Mariano Bioca, de la Cámara Argentina Fintech, Guido Zatloukal, presidente de la Fundación Blockchain Argentina, Santiago Siri, presidente de The Democracy OS Foundation, Laureano Bielsa, abogado, especializado en finanzas, relaciones internacionales y criptoactivos, entre otros.