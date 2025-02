Por Julieta Fernández

El Concejo Deliberante rubricó la firma del convenio entre la Municipalidad de Río Cuarto y Aerolíneas Argentinas para sostener los vuelos de la ruta Río Cuarto - Buenos Aires. Esto se debe a la decisión que había tomado la empresa en diciembre de suspender el servicio desde enero a marzo (lo que se revirtió a mediados de enero con la mediación del Municipio). El oficialismo remarcó la importancia de sostener la conectividad con la Capital Federal y revalorizaron el hecho de que hace 9 años volvió dicha conexión a la Capital Alterna.

El concejal Gustavo Perlo fue el encargado de iniciar la defensa del convenio, asegurando que el medio de transporte es “muy utilizado” en Río Cuarto y la región y ponderando la gestión realizada por el intendente Guillermo De Rivas con las autoridades de Aerolíneas Argentinas. Perlo afirmó que en el mes de enero se logró un 60% de ocupación y consideró que fue un número positivo al tratarse de una temporada baja para Río Cuarto (una ciudad más vinculada al turismo de eventos o reuniones y no al vacacional). El edil señaló que en febrero el número será “mucho mejor”. Además, aseguró que existe un “compromiso político” de la Provincia de asistir al Municipio cuando el convenio finalice y que los gastos se reintegrarán a través del programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción).

“Cuando una ruta se pierde, genera muchos costos volver a reconectar y ponerla vigente en una aerolínea. Fue acertada la gestión del Municipio y más aún si a Río Cuarto no le va a costar nada económicamente”, planteó el concejal oficialista. Por su parte, el bloque radical-juecista solicitó la abstención por falta de información. “Creo en lo que dicen sobre que los fondos van a venir desde la Provincia pero eso debe estar escrito y así lo pedimos en comisión. Sabemos que esto trae desarrollo para la ciudad pero necesitamos información concreta para poder acompañar”, señaló el jefe del bloque, Gabriel Abrile, quien enfantizó que en el proyecto aprobado ayer se establecía que el Municipio se haría cargo de los costos. “No basta con decirlo, debe estar escrito”, agregó Abrile en su cuestionamiento a lo que podría considerarse casi un “acuerdo de palabra”.

En tanto, el bloque de La Fuerza del Imperio del Sur reabrió el debate sobre el convenio que rigió entre mayo y junio del año pasado. El Municipio (en aquel momento sin asistencia de la Provincia) afrontó el costo de los asientos que no se vendieran hasta alcanzar el 80% de ocupación. El jefe del bloque nazarista, Franco Miranda, señaló que en ese entonces el Municipio gastó más de $83 millones y expuso que, de repetirse la misma situación entre enero y febrero de este año (sumando el incremento que sufrieron los boletos), el Municipio podría pagar más de $90 millones. “Si la cantidad de pasajes que se abonan es similar a la del año pasado, ese sería el costo aproximado. Ese costo es la mitad del presupuesto mensual que el Municipio tiene para subsidiar al transporte urbano. Algo que se usa para el trabajo, la educación, la salud dentro de nuestra ciudad”, manifestó el edil.

“¿Es justo que los ciudadanos de Río Cuarto paguen el servicio que también utilizan en la región?”, lanzó Miranda, a la vez que citó el paradigma que tendría la empresa Aerolíneas Argentinas en tiempos de Javier Milei. “La empresa dice que con esta cobertura se asegura la cobertura de costos y la rentabilidad de la operación. Eso no nos cierra. Es una empresa pública que debería garantizar la conectividad. ¿Es justo que una empresa pública nos cobre a los riocuartenses de esta forma para asegurar su rentabilidad?”, reflexionó el concejal nazarista.

Otro de los aspectos remarcados por la tercera fuerza fue que aún no les llegaron los reportes que la empresa se comprometió a enviar de manera semanal para informar cuantos asientos vacíos quedaron. Agregó que el convenio establece que la aerolínea emitirá facturas quincenales y pidió conocer si ya se efectuaron pagos por parte del Municipio (que tendría un plazo de 10 días, luego de emitida la factura, para abonar). “El convenio está por terminar, debiera haber un mínimo de cuatro facturas abonadas. ¿El intendente facultó al secretario de Economía a efectuar el pago de un convenio que aún no estaba aprobado?”, redobló.

El concejal prunottista, Augusto Lago, recogió el guante y respondió a las críticas del nazarismo apelando a la figura del propio José Manuel de la Sota cuando nombró a Río Cuarto como Capital Alterna de la Provincia. “El año que viene se cumplen 10 años del regreso de la ruta Río Cuarto - Capital Federal. Debemos estar orgullosos de la importancia de nuestra ciudad y región en relación a la cultural, el aporte social y el desarrollo económico que esto implica”, consideró. Agregó que, al día 13 de febrero, las facturas alcanzan los $18 millones, un costo que sería menor al que preveían desde el Municipio.

Guillermo Natali de La Fuerza del Imperio reforzó la crítica a la redacción del convenio y entabló un breve cruce con el jefe de la bancada oficialista Leonado Carpintero, quien preguntó por qué el edil dijo que el Municipio pagará los costos y luego agregó que “confía en que la Provincia los cubrirá. “Lo dije porque no está en el convenio ni en ningún instrumento formal. No tengo duda de que el ATP va a llegar pero también podría utilizarse para otras necesidades de Río Cuarto”, planteó Natali y reafirmó en varias oportunidades que “el convenio es malo”. Natali sumó al análisis la situación que atraviesa la Argentina con el modelo económico del presidente Javier Milei y consideró que “no sorprende que, en este contexto, Aerolíneas deje de trabajar como debiera una empresa pública. Va a ir solo donde no haya pérdidas”.

El jefe del bloque Hacemos Unidos cerró el debate asegurando que “como siempre, el gobernador y su equipo cumplen con su palabra” y aseguró que “fue necesario y suficiente el convenio elaborado en su momento como una herramienta accesible para recuperar rápidamente los vuelos”. El convenio se rubricó con el voto positivo del oficialismo y el acompañamiento del concejal Mario Lamberghini del Partido Libertario.