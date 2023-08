Enroque Corto Río Cuarto

Radicales, sobre la hora del cierre de listas

El periodista consultaba con su informante, allegado a las diferentes formaciones de la Unión Cívica Radical de Río Cuarto, para conocer detalles del proceso que llevará al cierre de listas de los precandidatos que competirán en la interna municipal del 17 de septiembre.

Periodista: Se viene el cierre de listas. Imagino que estas son horas de mucho movimiento, ¿no?

Informante: ¡Mucho! Tengo algunos datitos se le interesan.

P: ¡Obvio que me interesan! Igualmente, tengo una duda. ¿Cuándo cierra el plazo?

I: Me dicen que será el martes a las 20 horas. Le digo que todos están jugando a mantener la expectativa hasta el último momento y seguro habrá alguna lista que se presente sobre la hora.

P: ¿Y sabe algo de los precandidatos?

I: Que están pidiéndole a todos que no filtren nada para tener alguna carta guardada. Por lo que veo, la gente de Gabriel Abrile seguirá intentando convencer a algunos para que cierren con ellos con el argumento de que es el candidato que mejor mide.

P: ¿Siguen con la idea de no hacer la interna?

I: Eso dicen. Buscan consensos, pero no se bajan porque los otros están competitivos. En el caso de Gonzalo Luján, no tengo mucho más que los nombres que ya se sabían. Marcos Curletto, Yanina Moreno, Mario Álvarez, seguro estarán.

P: ¿Y Miguel Abella?

I: Mmm. Me dicen que eso fue para meter miedo la semana pasada. No lo veo al hijo del “Chicharra” participando. Los que no largan nada son los de Evolución.

P: ¿Querrá sorprender Gonzalo Parodi?

I: Eso dicen, que algunos van a quedar en shock después que oficialicen los nombres. Dicen que nadie se espera la lista que van a presentar.

P: Algo así me contaron. Calculo que este lunes ya estará más cerrada la cuestión.

I: Sí. Pero también están viendo qué queda disponible después de lo que están haciendo los Rins y Juan Jure en la campaña. Esos no jugarán directamente en la interna, pero sospechan que operan para bajarla. Hay mucho enojo.

P: ¿Con los dos?

I: Con (Benigno Antonio) Rins en particular. El “Toño” apareció en escena para hacer campaña por él y ahora para bajar la interna.

¿Más de un candidato PJ en 2024?

El periodista recibía el mensaje de un militante del peronismo, quien llegaba con revelaciones sobre una presentación que se hará en los próximos días.

Militante: Mire esto. Parece que en agosto tendremos el lanzamiento del primer peronista en carrera por las municipales.

Periodista: Ya pensé que se habían lanzado antes.

M: ¡No se confunda! Este sería lanzamiento oficial. Mauricio Dova ya tiene todo listo para hacer su acto. El 24 de agosto. Anote bien.

P: El intendente (Juan Manuel Llamosas) pidiendo que todo el PJ se encolumne detrás de un solo candidato, el que elegirá él. Pero Dova no se rinde, ¿no?

M: Y no. Es más, no sé si en el Palacio están en desacuerdo con tener más de un peronista en carrera.

P: ¿Está seguro? No viene siendo muy efectiva esa táctica.

M: Entiendo su escepticismo, pero el peronismo a veces se mueve de formas misteriosas. No me voy a poner a explicarle lo cierto que es eso, pero al final todos tiran para el mismo lado.