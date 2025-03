Por Bettina Marengo

El llaryorismo saldrá a la ofensiva hoy en la Legislatura y será a dos puntas, con un desafío a la oposición provincial que viene envalentonada con proyectos calientes sobre seguridad, impuestos y cambio de reglamento del cuerpo, y con un mensaje a las propias filas del PJ, donde el sector del bloque que responde a Juan Schiaretti y Alejandra Vigo se plantó en diciembre pasado con la modificación de la ley de procedimientos con menores que delinquen, iniciativa del Panal, y evitó su aprobación.

Es miércoles de ceniza y el oficialismo espera la Pascua. Luego del discurso de Javier Milei en el Congreso de la Nación, al que Martín Llaryora asistió en uso del manual cordobesista, quedó claro que el recorte a las provincias sigue pero también que la Casa Rosada tiene sus miedos por la volatilidad de la economía que el propio presidente adelantó, por el criptogate que todavía no llegó a su techo y porque el acuerdo con el FMI necesitará del OK del Congreso. ¿Momento de apretar?

Llaryora saldrá a dar algunas señales, más pensando en la política interna que en hacer cambiar de parecer al libertario. Con su instrucción, el bloque Hacemos Unidos por Cordoba presentará hoy un proyecto que insta a los senadores nacionales a reclamar a la Nación el pago de los fondos para la Caja de Jubilaciones, pisados por Milei desde el día que asumió, y que restituya el Fonid (incentivo docente) que la Casa Rosada también cortó en febrero del 2024, como parte del ajuste nacional a las provincias para que cierren las cuentas fiscales. La intención del oficialismo es hacer sudar al Frente Cívico. El senador Luis Juez quiere ser gobernador de Córdoba con ayuda de Milei y el PJ busca dejarlo pegado al ajuste a los jubilados y los docentes, que hoy miércoles definen si aceptan la propuesta salarial de la Provincia, con el Fonid como uno de sus puntos de negociación. El proyecto no tiene dictamen y necesita dos tercios para ser aprobado, lo que sí o sí requiere votos opositores. “Suponemos que nadie se puede negar a que reclamemos para los docentes y la Caja”, se regodean en Hacemos Unidos, que seguirá usando el viejo manual cordobesista de reclamar sin pelearse con Milei. Billetera no mata galán.

La iniciativa es parte del mismo esquema de “defender lo nuestro” con el cual el domingo salió Miguel Siciliano, a pedido del Gobernador, a torear al presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza, el también cordobés Gabriel Bornoroni, armador libertario local, por el retiro de la Nación de la obra pública y por el incumplimiento con el mantenimiento de rutas nacionales que pasan por el territorio provincial. “¿Quién lo va a hacer, Bornoroni con una pala?” se preguntó el dirigente que funge de vocero duro del sanfrancisqueño.

Con dictamen y, según afirman voces legislativas, con un acuerdo político que no estaba en diciembre, Hacemos Unidos llevará al recinto el malquerido proyecto de ley Procesal Penal Juvenil de la Provincia y la modificación de la ley 9944 de Promoción Integral de Derechos de Niños y Adolescentes, elaborados por Siciliano, Julieta Rinaldi y Victoria Busso, a partir de la propuesta de la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero. El tema es sabido y este espacio lo contó: en la última sesión de diciembre, los legisladores PJ del ala Vigo/Schiaretti se negaron a votar las iniciativas, pese a que tenían el apoyo del arco opositor y todo para ser ley. Un pedido empático del presidente del bloque juecista, Walter Nostrala, de volver el paquete a comisión, salvó al oficialismo de quedar con la disidencia expuesta en plena sesión. Qué pasará hoy en el recinto es la pregunta. Desde el Panal asumen que el malestar del viguismo no es por el proyecto en sí sino por quien consideran su alma mater, la ministra Montero, a cargo de las Salas Cunas creadas por la hoy senadora Vigo, y por un ajuste en las mismas. La dirigente fue muy crítica con el gobierno de Schiaretti y la vieja guardia no perdona del todo. Lo que se dijo para frenar el proyecto, fue que la Justicia y sus agentes no habían sido suficientemente consultados. Con el argumento de que el legislador vecinalista Rodrigo Agrelo pidió tratamiento de preferencia para hoy (había pedido tablas la semana pasada y acordaron posponer a esta semana), el llaryorismo tuvo que apurar las cosas. El oficialismo parece dispuesto a correr el riesgo de aprobar la reforma con la oposición unida y el voto de Hacemos partido. ¿El motivo de semejante título? Además de que el reclamo de Agrelo no les dejó mucha alternativa, hacer ver que las políticas que se llevan al recinto legislativo no son de los ministros sino del gobernador y, por extensión, expresar apoyo a la ministra. “La ley sale con o sin todos los votos del PJ”, desafían los más locuaces, que recuerdan que ya pasó mucho tiempo desde diciembre.

El exgobernador Juan Schiaretti también endureció su posición sobre Milei. El “Gringo” tomó como emblema de decadencia institucional la agresión al diputado Facundo Manes por parte del asesor presidencial Santiago Caputo, en pleno Parlamento, y salió a expresarse en X sobre el tema como no lo había hecho sobre el escándalo de las critpomonedas en el cual tuvo papel estelar el presidente de la Nación. Uno de sus legisladores en Córdoba, Leonardo Limia (uno de los que se plantó contra la ley penal juvenil en diciembre) presentará hoy un proyecto de repudio por el hecho. Es la tercera acción de Schiaretti para diferenciarse de Milei. La primera fue el RT que le dio al posteo de Vigo en contra de la designación vía decreto de dos jueces de la Corte Suprema, que fue precedente a la (anunciada) ausencia de la senadora en la Asamblea Legislativa y del repudio tuitero a los límites que puso el oficialismo nacional a la actividad de los periodistas acreditados para cubrir el evento.

No será un inicio de cuaresma sencillo para los Llaryora’s boys en la Legislatura y no porque el papa Francisco esté enfermo. La UCR buscará aprobar sobre tablas un proyecto de reforma del reglamento del cuerpo, que incluye sesiones todos los miércoles,más tiempo para fundamentar los proyectos, y reconfiguración de minorías con la actual conformación. La iniciativa es de Miguel Nicolas y los radicales se entusiasman con llegar a los dos tercios mágicos, algo que el juecismo duda. Otro tema con el que la oposición hincará es la seguridad: hay un pedido de interpelación al ministro del área, Juan Pablo Quinteros, y un proyecto por los recientes hechos de inseguridad en Río Cuarto.