Caputo vs Manes

Por Javier Boher

Los hechos

Los que conocen el Congreso dicen que la salida es por donde venía bajando Caputo y que la salida del recinto es por donde estaba Manes, por lo que fue el súper asesor en negro el que se desvió para cruzarse con el diputado. Ya venían cruzando palabras desde el recinto, donde Manes blandió una constitución. Ese verbo, blandir, se suele usar para las armas, ¿y qué es, sino eso, la Constitución para algunos personajes?

Se cruzan en el pasillo, otra vez discuten (“tensión”, dijo el periodista que filmó el choque), Caputo da unas palmadas al pecho de Manes y se retira escoltado por el youtuber oficialista (autopercibido periodista independiente) Fran Fijap.

La postura oficialista será que Manes provocó a Caputo, mientras que la postura opositora fue que Caputo es violento, Milei es nazi y este es un régimen autoritario porque amenazaron a un diputado con “tirarle el Estado encima”.

La interpretación

1. Caputo es un personaje oscuro. Si Karina es “el jefe”, el asesor sin cargo es “el dueño”. Milei le agradeció desde el primer día por haber sido el artífice de la candidatura, la campaña y el triunfo, así que está en deuda con él. Es una persona con mucho poder, quien define el rumbo político al que después pone cara el presidente y ha ido llenando los ravioles del organigrama estatal con gente de su riñón.

Personalmente no creo que Milei sea un personaje antidemocrático, pero desde su dogmatismo libertario es capaz de asegurar que la democracia no es la mejor forma de gobierno posible (algo que se defiende desde un conjunto particular de valores, no desde una postura real y objetiva). Si para el presidente la democracia no es un dato importante, para Caputo directamente es un problema. Casi no se le conocen intervenciones, pero cada vez que se puede ver su mano en acción es en contra del espíritu de democrático. Las dos últimas crisis de imagen que atravesó Milei vieron a Caputo en un rol protagónico.

2. Se hace mucho énfasis en que Caputo no tiene ningún cargo y que no puede amenazar a nadie -en particular a un diputado que fue elegido por el voto popular-. Sin posición oficial en el gobierno, el asesor de Milei maneja ARCA, SIDE y todos los demás resortes del Estado con los que se puede perseguir y asfixiar a un opositor, lo cual es gravísimo y señal de autoritarismo. Sin embargo, eso está lejos de ser una novedad en este país.

El kirchnerismo estuvo 16 años en el poder. Durante tres de los ocho años de Cristina Kirchner el gobierno estuvo a cargo de su marido, que no tenía una posición en el ejecutivo. Durante los cuatro años de Alberto Fernández el poder estuvo repartido en otras figuras, sea en la vicepresidenta (cabeza del Senado) o en su ministro de economía, Sergio Massa. Todas esas anomalías (casi la mitad de los años del kirchnerismo el poder de decisión no estuvo en la presidencia) acostumbraron al electorado a minimizar la pérdida de importancia de los roles institucionales. Era y es gravísimo, pero lo normalizamos.

3. Las instituciones funcionan, pero -como ocurre con cualquier actividad- solo lo pueden hacer de acuerdo a lo que dicen las leyes. Aunque Caputo sea un personaje oscuro y en la informalidad, no se puede hacer nada de manera preventiva, solo llamar la atención sobre su rol para tener de dónde agarrarse cuando efectivamente se compruebe que está incurriendo en actitudes o actividades incompatibles con la democracia. Así ha funcionado siempre y -aunque nos parezca insuficiente- nos han dado el período de democracia más prolongado de nuestra historia.

A raíz del penoso nombramiento de Lijo, alguien dijo algo muy cierto: los espacios vacíos que deja un poder son ocupados por otro. Si el Congreso no cumple su rol institucional no puede esperar que el ejecutivo se controle o que la Corte rechace a un juez que parte de la doctrina dice que debe ser aceptado. Con este caso de Caputo es exactamente lo mismo: si el Congreso renuncia a sus atribuciones para jugar al papel de víctima atropellada por el ejecutivo, solo queda un único desenlace posible y es que lo atropelle el ejecutivo.

4. Caputo y Manes tuvieron lo que fueron a buscar. El primero, el protagonismo que la oscuridad no le permite tener. Es un operador que se junta con importantes operadores de otras épocas (hablan de reuniones con el Coti Nosiglia y José Luis Manzano), pero en algún punto las sombras le molestan. No solo quiere que sepan que él es el poderoso, sino que además quiere que le teman, por lo que este acting de machote guapo lo hace sentir más fuerte.

Manes, por su parte, solo conoce el lenguaje socialdemócrata victimista del radicalismo progre. Esto le sirve para decir que los otros son malos y que él y su espacio representan lo bueno. Junto a Lousteau, Stolbizer, Carrió y toda esa gente proponen un kirchnerismo bueno, una lavada de cara a los que quieren volver. Es la posición que se cree moralmente superior, sin entender que la única moral que vale en la política es la del triunfo.

5. El cambio de época marca que la población se sintió humillada y traicionada por el presidente anterior, que fue capaz de encerrarnos a todos durante meses. Esa falla personal de cada ciudadano solo se puede expiar aceptando las imposiciones y atropellos de un gobierno que se ve a sí mismo (y se vende) como viril y decidido, por lo que la postura débil y timorata de Manes no puede encajar con una mayoría de la población que piensa en términos de revancha. Esta no es mi postura, no la creo valiosa y me parece que es la puerta de entrada al desastre, pero es la situación que sabíamos que iba a tocar cuando los dos populismos entraron al ballotage. Todos los que valoramos y apreciamos la democracia liberal republicana en la que somos sujetos llenos de derechos y libertades estamos en minoría frente a esta pelea. Apenas si nos queda seguir los hechos de cerca y hacer sonar el silbato cuando los veamos cruzar los límites de la cancha.