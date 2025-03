Manes denunció penalmente a Caputo por amenazas coactivas

Tras los hechos ocurridos el sábado pasado luego de que el presidente Javier Milei abrió las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el diputado nacional de la UCR Facundo Manes denunció penalmente este miércoles al asesor presidencial Santiago Caputo por el delito de amenazas coactivas.

La denuncia fue presentada esta mañana ante los tribunales de Comodoro Py, la misma fue presentada por Andrés Gil Domínguez y Mariano Bergés, los abogados de Manes. Los mismos también solicitaron que el juez que intervendrá en la causa sea sorteado por bolillero y grabado.

“Más allá de la repercusión periodística del asunto porque involucró la sorpresiva y violenta intervención del principal asesor del Presidente, el punto aquí es establecer la delictuosidad del comportamiento Santiago Caputo y del resto de personas que lo acompañaban. No tenemos dudas de que se ha configurado el delito de amenazas agravadas“, expresó Manes en la denuncia.

El diputado identificó a Caputo como uno de los integrantes del “triángulo de hierro” que, según señaló, “se encarga de la administración general del país de forma paraconstitucional”. Además aseguró que el asesor presidencial tiene ”injerencia en cantidad de actividades y organismos del Estado”.

Además, afirmó: “La inmunidad parlamentaria prohíbe que un diputado o senador sea molestado por sus dichos o votos y el Código Penal brinda una herramienta penal para sancionar a quien intente coaccionarlo mediante amenazas".

“De este modo, el ordenamiento asegura no solo que el legislador no pueda ser judicialmente responsabilizado por sus opiniones, sino también que terceros no puedan impunemente amedrentarlo para condicionar su conducta parlamentaria“, agregó.

Manes solicitó que se cite a declarar como testigos a los diputados Juliano, Germán Martínez (Unión por la Patria), Marcela Coli, Melina Giorgi y Danya Tavella (UCR) y que el juez de la causa “disponga las diligencias necesarias a efectos de proteger mis derechos y los de mi grupo familiar”.

La respuesta de Manuel Adorni

Tras la denuncia, el vocero presidencial tildó la denuncia como una acción "lamentable" por parte del diputado radical en una rueda de prensa y aportó su mirada sobre el incidente ocurrido aquel sábado.

Adorni salió en defensa de Caputo y cargó duramente contra el diputado radical. "Es lamentable que se utilice un recurso judicial para incentivar el show que vino a proponer el diputado kirchnerista Facundo Manes", dijo el vocero. Además, acusó a Manes de ser el agresor en el conflicto: "Porque, de hecho, él agrede", afirmó, refiriéndose a la actitud del diputado durante la sesión.

"Se la pasó toda la sesión hablando o intentando hablar sobre las palabras del presidente de la nación, lo cual es de por sí una enorme falta de respeto a la investidura presidencial y, en definitiva, a todos los que estábamos escuchando al presidente de la nación, presidente que, por supuesto, eligió la gran mayoría de los argentinos con su voto", señaló.