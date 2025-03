Por Bettina Marengo

En medio de la negociación con el FMI, cuando las señales indican que el acuerdo por 20 mil millones de dólares está cerca, la Casa Rosada recibió la noticia de que la Corte Suprema de Justicia, por mayoría, no autorizó la licencia como juez de Ariel Lijo y, por lo tanto, el hombre de Comodoro Py no podrá asumir en el máximo tribunal, donde Javier Milei lo nombró por decreto. Salvo que renuncie.

Sin ese permiso (telefóno para la Cámara Federal, que sí se lo dio) el foco vuelve nuevamente al Senado, donde el pliego de Lijo tiene dictamen de comisión y está listo para ser tratado en el recinto. El malquerido candidato dejó trascender que no renunciará a un trabajo seguro por una designación que es en comisión hasta noviembre, de modo que el único camino que tiene el oficialismo por delante es volver a intentar reunir los dos tercios en la cámara alta. Algo que parecía a punto de suceder hace dos viernes, pero que el ruido del criptogate desarmó.

La nota del día la dio Ariel García Mansilla, el catedrático que también entró por decreto a la Corte, ya juró, y ayer le negó la licencia a Lijo, en línea con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Ricardo Lorenzetti no votó. Dicen que en el Gobierno hubo sorpresa y malestar por la posición de García Mansilla, que se mostró no alineado con los intereses del libertario. En todo caso, el golpe mayor fue para el asesor estrella Santiago Caputo, que siguió muy de cerca el tema Lijo mediante el secretario de Justicia, Sebastian Amerio. Caputo tiene como enemigo al expresidente Mauricio Macri, y ahora también lo tiene molesto al exgobernador Juan Schiaretti, según se desprende del furioso tuit con que defendió al diputado Facundo Manes, atacado en el Congreso por el “mago del Kremlin”. No solo eso: el cordobesismo hubiera querido una extensión de cargo en la Corte, vía Senado, para Juan Carlos Maqueda, a quien el triángulo de hierro libertario prácticamente despidió apenas cumplio los 75 años, en diciembre.

Como se dijo, el foco pasa al Senado. La oposición anunció que pedirá una sesión especial para tratar el pliego de Lijo, que tiene los nueve votos del dictamen, incluidos votos del cristinismo. Distinto es el caso de García Mansilla, que no tiene dictamen aprobado y que ya juró como supremo. Según el senador Luis Juez, la situación del catedrático conservador ya es inamovible hasta que finalice su mandato en comisión, en noviembre. Esa sería también la posición de la Casa Rosada, pero no necesariamente de los bloques opositores o críticos a Milei. Algunos dicen que, sabiendo su inestabilidad, y con posibilidad de que su pliego no llegue ni a dictamen, García Mansilla buscó dejar una imagen de independencia respecto del jefe de la Rosada en su (posible) corto ministerio.

El oficialismo de La Libertad Avanza tiene que salir a buscar los votos para Lijo en el mayoritario bloque de Unión por la Patria/Unidad Ciudadana, donde muchos senadores, pero no todos, responden a la expresidenta Cristina Kirchner. Hay varias cosas que le interesan a Cristina y que podrían ser prenda de cambio. Que no se trate en el Senado la ley de Ficha Limpia que la puede dejar sin candidatura en octubre, iniciativa que tiene dictamen pero necesita mayoría agravada, es un punto. Los corrillos parlamentarios-judiciales aseguran también que a la ex presidenta le importa intervenir en el nombre de un nuevo Procurador General de la Nación, cargo donde está el “interino” Eduardo Casal desde que el macrismo -y sus aliados- echaron a Alejandra Gils Carbó, y que también busca incidir sobre la designación de un centenar de jueces federales en todo el país.

En la búsqueda de los dos tercios para Lijo, los votos de los amigos y aliados cotizan alto. ¿Saldrá el oficialismo a buscar el apoyo de Juez, amigo del presidente y deseoso de su aprobación para ser candidato a gobernador en 2027, Carmen Alvarez Rivero, a través de Patricia Bullrich, y Alejandra Vigo, jugando con las necesidades de Martin Llaryora?

Juez dijo ayer, en diálogo con el programa Última Pregunta que conducen Andy Ferreyra y Víctor Zapata, que Lijo es “todo lo que está mal” y que no está de acuerdo con una justicia de operadores, y que así se lo dijo a su amigo el Presidente. Es lo que viene afirmando desde que el libertario envió los pliegos al Senado, aunque no puntualizó si, llegado el momento de la votación, tendrá un gesto de abstención, si Milei se lo pide, para favorecer al malquerido candidato. “Lo que les puedo decir es que el pliego se va a tratar en sesión especial o normal porque está plenamente operativo para hacerlo”, adelantó.

“Nunca le pidieron el voto”, afirmaron desde el entorno de Alvarez Rivero, dirigente cercana a Bullrich, ministra del PRO violeta. En cuanto a Vigo, que ha dicho que se abstendrá si Lijo llega al recinto, su gente por ahora hace silencio y replica el tuit de la semana pasada, cuando la jefa del PJ Capital rechazó el decretazo presidencial para designar a los dos jueces en el máximo tribunal. “Nombrar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto es un atropello y una amenaza a la división de poderes, porque el @SenadoArgentina debe prestar su acuerdo”, posteó en ese momento, con RT de Schiaretti.