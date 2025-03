Por Gabriel Abalos

[email protected]

Lo femenino y lo animal

Esta tarde se presenta en el hall del Teatro Real el libro de cuentos de Soledad González Mándese a mudar, editado por Buena Vista de Córdoba. La autora es dramaturga y escritora con trayecto reconocido a nivel nacional, y con este volumen lanza su primera obra narrativa. La novedad reúne cinco cuentos y un texto poético, que aproximan a los mundos imaginarios atrapados, trasladados y rearmados con firmeza encomiable por Soledad. Ahora esos mundos están a la vista, en movimiento, con sus personajes, sus códigos, sus situaciones.

Estos cuentos “telúricos y fantásticos”, dejan ver con claridad esas marcas enunciadas. Lo telúrico se transmite a través del habla, que llega a lectores y lectoras a través de una narradora principal y partícipe de los hechos, ya sea testigo o depositaria de la energía de la acción. Siempre habla una mujer distinta, y en ocasiones su voz introduce fragmentos de diálogos que dan noticias de otras voces, pasadas o presentes. El componente telúrico del habla aparece en sus léxicos, en sus modismos y referencias, en su humor. La narración resuena frecuentemente en un medio más bien pueblerino, con pocos personajes, salvo uno de los cuentos (Estela y los jabalíes) que deja percibir el murmullo urbano. El componente fantástico se vincula a una neta presencia animal que -unida a la marca a fuego del mundo femenino- se abre a cuadros donde lo instintivo tiene un lugar de impacto en la narración. A los personajes masculinos se les reserva un papel lateral: o ya no son, o solo son una aparición; se convierten en víctima de la parte animal femenina (en su versión trans, en el cuento Ella lo siguió), o bien permanecen en silencio. Las mujeres ante esa ausencia, encarnan por su cuenta ciertos estereotipos dramáticos y surgen en la dialéctica de los hechos varias heroínas asidas a la identidad animal.

Una grata invitación tendida a la buena literatura, personal en su estilo y en su imaginario, precisa en su relato. La presentación es hoy a las 18, en San Jerónimo 66, acompañarán y dialogarán con Soledad González la editora Daniela Mac Auliffe, la poeta y artista Andrea Guiu y la dramaturga Jésica Orellana.

El libro es la performance

Inaugura hoy en el Cabildo “una experiencia editorial en tránsito”, Fotilia, proyecto nómade y performático que comienza su recorrido por diferentes espacios municipales de la ciudad. Presenta un dispositivo móvil que no es un libro convencional sino una intervención artística en permanente transformación y que dispara reflexiones sobre la edición y el objeto editorial. Bajo la curaduría de Gi Cassettai y Julio César Audisio, el proyecto es producido por Tres Salas Editorial y contiene la obra Te amo. Yo tampoco, de la artista Lu Morón, que desafía los relatos del amor romántico mediante una recontextualización de fragmentos cinematográficos, sugiriendo reflexiones sobre las nociones hegemónicas de amor y matrimonio. El 13 de marzo se hará el taller-laboratorio Activar Fotilia, donde se invitará a los participantes a cuestionar y explorar qué significa editar, qué es un libro y qué papel juegan las imágenes en tránsito. También se seleccionará al artista cuya obra será el eje de la nueva propuesta.

Decolonizar el deseo

El Espacio Cultural Museo de las Mujeres (Rivera Indarte 55) abre el año y reúne producciones de artistas de diferentes puntos del país en Movimientos del deseo: prácticas decoloniales, que abordan diversos lenguajes y saberes ancestrales, comunitarios y feministas. Desde las 19 se podrán apreciar las propuestas Sí hay (instalación y documental audiovisual de la artista cordobesa Candelaria Traverso, en colaboración con Lorenzo Lanfranco), Orgullo y bizarría (instalación de Gabriel Alarcón, de San Salvador de Jujuy), Des-cautiva (pintura y collage de objetos de Lola Orge Benech, Córdoba), Mutaciones de la Lengua (Instalación del colectivo La lengua en la calle) e Identidades disueltas (pintura mural de Constanza Cortez, La Rioja). A partir de las 20 bailarán dos alumnos del Seminario de Danza Clásica “Nora Irinova” del Teatro San Martín: Marcelo Argüello danzará Balada para mamá, y Lucio Hernández ofrecerá Despejar lo profundo. Desde las 20.30 el Cuarteto DalMonte, ensamble de cuerdas de la Orquesta Escuela Mediterránea formado por Benicio Fernández y Juana Ludueña (violín), Berenice Negrette (viola) y Muriel Boasso (chelo), y un repertorio de música argentina. La entrada es gratuita.

Esculpir los bosques

En la Capilla del Paseo del Buen Pastor (Hipólito Yrigoyen 325) se presenta hoy a las 20 el libro digital El bosque ignorado, que contiene fotos de esculturas de la artista pampeana Gabriela López. Allí se muestra una versión artística de los bosques de caldenes y los afectos de la artista por su tierra nativa. Es una edición digital de La editorial Bosquemadura, que acompaña las esculturas con ensayos a cargos de conocedores del arte y de la ciencia: una arqueóloga, una bióloga, un antropólogo, una analista del discurso y una filósofa del arte. Participan de la presentación las mujeres artistas e investigadoras Soledad Boero, Bernarda Marconetto, Gabriela Bárcena, quienes dialogarán sobre el árbol pampeano y sobre las obras de Gabriela López. Entrada libre y gratuita.

Sinfónica, árboles, mujeres

En el Teatro del Libertador San Martín (Av. Vélez Sarsfield 365), la Banda Sinfónica de la Provincia estrena Mujeres del árbol, del compositor cordobés Nicolás Mazza, e interpreta las obras In living colour, de la compositora australiana Katahj Copley; Pilgrim Concerto, de Thomas Doss (Nicolás Ahumada, solo de saxo), y The Creation of Faith, de Jodie Blackshaw. Dirección musical a cargo del maestro Pablo Almada. Entradas desde $2000 en autoentrada o en boletería del teatro.