El PJ Capital, vacante

Por Felipe Osman

La estructura territorial de PJ, que supo acompañar con solidez los triunfos electorales de los últimos años, hoy no parece revestir un activo prioritario para el oficialismo.

En las seccionales, son cada vez es más recurrentes los comentarios que acusan una desconexión entre los dirigentes territoriales del peronismo y la cúpula de Hacemos Unidos, como también los que manifiestan incertidumbre respecto de cuándo llegará una convocatoria para reordenar las filas.

Es que, durante los últimos años, varios jefes territoriales del peronismo han visto declinar su ascendencia sobre el territorio o, en algunos casos, hasta han dado el salto hacia otro espacio político.

Este último es, por ejemplo, el caso de Eduardo Serrano, histórico referente peronista de la seccional 5ta que cambió los colores del oficialismo por los de Juntos por el Cambio en 2023, cuando encontró en la alianza UCR-PRO el andamiaje para competir por la intendencia de Lozada y que Hacemos por Córdoba no le garantizaba.

Pero hay muchos otros, en los que el desgaste no estuvo vinculado a un cambio de equipo. Hoy, Martín Córdoba ya no ejerce el liderazgo que en su momento ejerció en la seccional 13ra, y ese cuadrante de la ciudad no está ordenado como en otros tiempos. Ni qué hablar de Guillermo Kraismann, que espera en prisión preventiva el avance de la causa en la que se lo acusa de estafa por intentar cobrar mediante una simulación de personalidad el sueldo de una virtual asesora legislativa que jura jamás haber pisado la Unicameral.

Sin las desventuras de estos últimos, Diego Hak también ha visto retroceder su incidencia en la seccional 10ma. Y Diego Casado, otro jefe territorial de ese sector de la ciudad, hoy no cuenta entre sus prioridades motorizar el trabajo en el territorio, al punto de que ve (casi) desde afuera el proceso electoral de los centros vecinales que tres años atrás supo liderar en su seccional.

Walter Ramallo, de la 11ra, tampoco consigue el consenso de otros tiempos, y no son pocas las voces del PJ territorial que denuncian que el ex legislador juega a plantar listas alternativas en las elecciones de centros vecinales, dividiendo el voto peronista para marcar su territorio.

Son algunos de los ejemplos, pero suficientes para apuntar que las estructuras territoriales del partido encaran tiempos de cambio. A este desorden, se suma un factor determinante: el repliegue de los movimientos sociales, desfinanciados por Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada. En principio, el retroceso de los movimientos sociales plantearía un escenario fértil para la estructura partidaria del PJ, eliminando un competidor directo en las tareas de contención social. Sin embargo, el PJ no ha reabsorbido las estructuras que quedaron inutilizadas tras ese repliegue, probablemente, por falta de recursos.

En ese marco, buena parte del PJ Capital espera ser convocado por quien ha ejercido como su máxima referencia a lo largo de la última década, la senadora nacional Alejandra Vigo, para encarar una renovación que vuelva a poner orden dentro de las estructuras y, más aún, para empezar a poner a punto la maquinaria para el duro test electoral que el oficialismo deberá enfrentar en octubre. Pero esa convocatoria se hace esperar.

Resulta contra-fáctico especular sobre cuáles pueden ser los costos electorales a pagar por el oficialismo si, llegada la campaña, no ha atendido a la necesidad de reordenar sus estructuras territoriales. Las consecuencias se verán, en su caso, si el escenario actual se mantiene hasta octubre. Por lo pronto, la gestión probablemente no contará con la defensa de sus referentes en las seccionales.