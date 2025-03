Macri apunto contra Milei por el DNU del acuerdo con el FMI: "demuestra la debilidad institucional"

En el marco del ExpoAgro, evento agropecuario que toma lugar en la ciudad bonaerense de San Nicolás, el expresidente Mauricio Macri apoyó el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que avanza la gestión de Javier Milei. Sin embargo, cuestionó si la decisión correcta fue hacerlo por decreto de necesidad y urgencia y no elevarlo al Congreso para su tratamiento.

"Demuestra la debilidad institucional en que estamos y no ayuda a generar confianza”, sentenció Macri. En paralelo, el líder del PRO destacó: “Hay que hacer otro buen acuerdo con el Fondo y darle la mayor institucionalidad posible”.

Las observaciones del expresidente se dirigieron de manera específica hacia la elección de Milei de evitar el Congreso para firmar el acuerdo. En ese contexto, sugirió "sería bueno volver a poner el Presupuesto sobre la mesa".

El titular del PRO dijo que mantiene una buena relación con el Presidente, pero aclaró ante la prensa en el comienzo de la Expoagro 2025 que "los últimos meses" no hablaron. "Mientras hemos hablado él me ha dejado decir lo que opino y me ha dicho 'jamás me voy a enojar con usted, presi', esperemos que continúe así", deslizó el exmandatario este martes.

En años anteriores, el Pro ya habían surgido cuestionamientos al oficialismo por no haber incluido el Presupuesto en el temario de las sesiones extraordinarias. "El Gobierno evitó la catástrofe que había dejado puesta Alberto Fernández, bajo la última dirección de (Sergio) Massa, que hizo cosas criminales. Hay que hacer otro buen acuerdo con el Fondo y darle la mayor institucionalidad posible. Sería bueno volver a poner el presupuesto sobre la mesa". aclaró Mauricio.

Advertencia a Milei sobre el cambio climático

El titular del PRO también advirtió sobre el cambio climático: "Hemos visto lo que ha pasado. Cuando escucho que el cambio climático es un invento digo: 'Señores, cuidado', ¿no?". Y aseguró que "este problema vino para quedarse".

En ese marco, también pidió que el Presidente libertario que "empiece la reconstrucción de Bahía Blanca" en trabajo conjunto con el municipio, encabezado por Federico Susbielles, y la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof.

Luego, reclamó por el freno de la obra pública “Este problema del cambio climático vino para quedarse. Hay que poner en valor un plan de obras hidráulicas en todo el país. Hay que poner en marcha esas obras, que las tiene que hacer el Estado. Está en riesgo la vida diaria de la gente, hay que ponerse a trabajar en serio en todo el país. La mayoría de los planes están hechos, los estudios están hechos".En ese sentido, destacó la necesidad de "poner en valor un plan de obras hidráulicas en todo el país" y dejó un mensaje para el Presidente: "No hay alternativa, tiene que hacerlo por obra pública, el Estado tiene que licitar".