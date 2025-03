Benegas Lynch desembarca para dar la “batalla cultural” en el Imperio

Por Julieta Fernández

“La batalla cultural es tan o más importante que la política o la economía”, había manifestado Alberto “Bertie” Benegas Lynch a fines del año pasado en una entrevista con Perfil Córdoba. El diputado nacional había sido el autor de frases polémicas que sugerían que la educación no debiera ser necesariamente obligatoria.“Libertad es que, si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”, había manifestado el abanderado de la batalla cultural libertaria. No es casualidad que la principal referente local en esta actividad sea Laura Soldano, influencer espiritual y recientemente designada como coordinadora del partido en la ciudad. Ambas figuras se han puesto al hombro la tarea de militar las ideas de la libertad desde el plano de dicha “batalla cultural”.

El encuentro de este jueves en el Hotel La Urumpta no será el primero de este calibre en la provincia. El anterior tuvo lugar en la Capital y fue encabezado por Gabriel Bornoroni, principal armador del partido en Córdoba. Se reunieron cerca de 350 referentes y militantes del espacio a nivel provincial. Fue poco tiempo después del famoso “cripto-gate” y aunque tuvo el propósito de desplegar una capacitación de comunicación política, también dio inicio al proceso de ordenamiento de las bases en un año electoral y sumamente importante para los libertarios de Córdoba.

En esa reunión, el diputado cordobés elogió a los militantes presentes y les aseguró que Javier y Karina Milei “están orgullosos del trabajo que han hecho en la provincia”. “Son el granito de arena que es la camionada que va a tapar a los zurdos de la República Argentina”, enfatizó Bornoroni ante los presentes en el hotel César Carman. En tanto, el “librepensador” (como apodan a Benegas Lynch), encabezó una capacitación con herramientas en materia de comunicación política. Cabe resaltar que estos movimientos de Bornoroni se ven impulsados por la necesidad de estar preparados y con una estructura robusta, independientemente de si LLA se alía a otros sectores políticos en las legislativas de este año. De hecho, la apuesta del referente cordobés es llevar una lista mayoritariamente “pura” para fortalecer la presencia de los “leones” en el Congreso.

La reunión de este jueves en Río Cuarto tendría un condimento especial: está dirigida a referentes de los distintos sectores productivos de Río Cuarto y la región. La actividad apuntará a adaptar la batalla cultural al entorno socio-productivo, un sector que La Libertad Avanza busca disputar con más fuerza, especialmente después de los varios guiños favorables de entidades ruralistas que celebraron la quita temporal de retenciones y que han mostrado una fuerte enemistad con el gobierno de Martín Llaryora luego del “impuestazo” en el Inmobiliario Rural. En la edición anterior, Alfil daba cuenta de un nuevo posicionamiento de la Sociedad Rural Río Cuarto en línea con el rumbo adoptado por el gobierno nacional. Aunque asegurando que todavía falta “un paso más” en cuanto a los derechos de exportación, la dirigencia ruralista de la Capital Alterna se mostró esperanzada.

En tanto, Laura Soldano cobrará un papel más protagónico en este tipo de actividades y participará de la charla en calidad de empresaria local y coordinadora del partido en Río Cuarto. En tanto, Benegas Lynch también se presentará en la charla como Magister en Economía y Administración de Empresas (además de su rol como diputado). Bornoroni también participará del evento en calidad de abogado y presidente del bloque de diputados del oficialismo.