Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Pedirle a San Cayetano

La cronista recibía un mensaje del informante, quien le compartía la publicación de la dirigente Viviana Pomiglio, en el día de San Cayetano.

Informante radical: Mire lo que recuerda la ex concejala, Viviana Pomiglio en redes. ¿Puede creer que, en vísperas de un Día de San Cayetano, se produjo el cesanteo de más de 200 empleados? Poquito después de que asumiera Llamosas en 2016. Estaba Mauricio Dova en ese momento como secretario de Gobierno. Pobre San Cayetano, no habrá dado abasto en esos momentos.

Periodista: No me acordaba que había sido por estas fechas.

I R: Sí. Fueron cerca de 200 contratos los que no se renovaron y fueron días complicados. Más allá de que el llamosismo hablaba de que ya habían vencido los contratos, se la pasó muy mal. Es cierto que algunos pudieron regresar a sus puestos pero otros no. Tengo muy presente una imagen de los trabajadores en la puerta del gremio municipal que conducía Walter Carranza. No se callaron nada porque Carranza no se movió para acompañarlos.

P: Recuerdo eso también. Creo que fue uno de los hechos que hizo que unos años después no lo vuelvan a elegir como secretario general.

I R: Fue una de tantas. Pero bueno, me parece necesario recordar estas cosas porque, aunque a veces “garpe” el discurso de achicar el Estado y demás, no se puede negar que hubo gente que quedó tirada con el cambio de gestión y esta fecha viene bien para recordarlo.

Aparición fugaz

La cronista se encontraba con el militante peronista, quien le comentaba sobre la actividad en AGEC que reunió a dirigentes y militantes del PJ provincial.

Militante peronista: Anduve viendo que la actividad del otro día ha generado muchos comentarios. Incluso de gente que uno creía que ya no estaba en la arena política local. Pero se ve que sí…

Periodista: ¿Quién?

M P: ¿Se acuerda de Eugenio Funes? O se lo reformulo de otra manera: ¿Se acuerda de que había un sector albertista en la ciudad?

P: Me acuerdo. Él supo integrar el directorio del Edecom. Se fue en el 2021, ¿no?

M P: A fines del 2021, así es. Y su salida de la gestión no tuvo mucha repercusión porque fue un pedido de su espacio, no del Municipio. Por lo que se dijo, habría ejercido el “tráfico de influencias” a partir de su representación partidaria y pedía recompensas a cambio. Claramente no se fue bien de ese espacio. Y ahora vi que estuvo comentando algunas fotos del intendente Llamosas. Yo la llamaría una “aparición fugaz”...

P: ¿Y qué dijo?

M P: Habló de tener un “accionar diverso” porque en Capital se ganó y acá se perdió. Que hay que replantear un par de cosas. A ver, no dijo nada que no haya pensado alguien con dos dedos de frente pero ahora no se puede negar que sí se está poniendo más carne al asador. No sé si toda la carne pero me animo a decir que se la están jugando más. Algo que no se vio mucho en la provincial por parte de algunos dirigentes. Ahora bien, no sé si Funes jugará políticamente en algún esquema para las elecciones nacionales. Pero si habló de replantear un par de cosas dentro del PJ provincial en un acto que respaldaba la candidatura de Schiaretti, ¿estará jugando en esa línea?