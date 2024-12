De Loredo dijo que Abrile debió ser intendente y lastimó a Parodi

Por Gabriel Marclé

La Unión Cívica Radical de Río Cuarto está lejos de tener su noche de paz. El brindis navideño ya no representará el pedido de unidad y alegría de otros tiempos, cruzado por una novela que acaba de presentar un capítulo cúlmine para Evolución Radical en la capital alterna. Es que Rodrigo De Loredo, principal referente cordobés de ese espacio, decidió terminar con el vínculo que tenía con Gonzalo Parodi, “La 30 de octubre” y el grupo que supo militarlo incluso en sus momentos de mayor debilidad. Y lo hizo de la peor manera, confirmando a Gabriel Abrile como su nuevo cabecilla en el Imperio por encima del último candidato a intendente del radicalismo.

En un “dump” de fotos por el cierre de año que subió a su cuenta de Instagram, el diputado nacional mostró una imagen junto a Gabriel Abrile y otros dirigentes radicales del sur, tomada durante el asado de hace unos días por el fin de año. Allí, le dedicó unas palabras al médico: “Cuánto mejor estaría el imperio con Gabi y todo el equipo de Río Cuarto”. De esta manera, De Loredo terminaba expresando que el médico debió ganar las elecciones del pasado 23 de junio, obviando un pequeño detalle: Abrile nunca llegó a liderar la boleta, ya que perdió la interna del 2023 contra Parodi y debió conformarse -tras meses de idas y vueltas- con el n°1 de la lista de concejales.

No quedan dudas de que han pasado muchas cosas durante este año para que, de repente, entre radicales se desconozcan cuando hasta no hace tanto supieron trabajar codo a codo. Si se hablaba de Rodrigo De Loredo en el Imperio, se hablaba de Parodi. Sin embargo, el diputado definió asestarle una puñalada a su ex socio riocuartense al poner en primer plano a Abrile como líder opositor en la capital alterna, alguien viene de sumar territorio e influencia en la ciudad con Parodi todavía fuera de la foto. Presidencia del bloque radical en el Concejo, Daniel Frangie -su hombre de confianza- en la Defensoría del Pueblo y, ahora, cabecilla deloredista de la capital alterna, lugares que ganó el abrilismo desde la caída en las municipales.

Por supuesto, la reacción en el entorno de Parodi giró en torno a la decepción provocada por las declaraciones de alguien que “no tendría un nombre en la región de no ser por nosotros”, afirman. “Es la respuesta de un nene enojado porque no quieren hacer lo que le piden”, subrayó un dirigente radical del sur sobre el comentario del jefe de la bancada radical en la cámara baja, aduciendo que a los radicales riocuartenses de Evolución les pesó pararse como oposición a Javier Milei -más allá de la derrota en las urnas.

En ese sentido, afirman que esta “movida” de RDL no responde tanto a una ponderación de Abrile como sí a una respuesta ante el distanciamiento del grupo de Evolución Río Cuarto de la estrategia global. Es decir, el posicionamiento opositor de los ex “La 30” con respecto al presidente no ofrece una ventaja estratégica para un De Loredo que está cada vez más cerca de liderar el frente cordobés de “radicales peluca”, algo que sí encontró en Abrile.

Más allá del “enojo” de los radicales que militaron a De Loredo en cada elección, a Alfil le llegaron comentarios del entorno cercano al diputado que revelan otra versión sobre el origen de esta ruptura y que pone el ojo en la responsabilidad de Parodi. “Apenas perdieron las elecciones, dijeron que no eran más deloredistas”, comentaba un dirigente cordobés citando unas declaraciones publicadas en este diario pasada la renovación de autoridades partidarias en los diferentes comités de la provincia.

Todo indica que el 2025 arrancará con un capítulo nuevo en la vida política del grupo radical que, en esta última etapa con Parodi, se acostumbró a liderar el partido en la ciudad con un trabajo territorial que superaba al de otros espacios. Se trata de “La 30” que ganó en épica cuando Juan Jure repitió para un segundo mandato venciendo al delasotismo más esplendoroso en las urnas del 2012 y que, pese a caer en tres mandatos consecutivos, todavía conserva rasgos identitarios del radicalismo que gobernó la mayor parte del tiempo desde 1983.

La pregunta es, ¿qué será de Evolución Río Cuarto? En el costado parodista anticipan el inicio de una nueva línea política y aseguran que el espacio “ya no existe” -al menos no con ese nombre. Con los últimos acontecimientos queda casi confirmado que, de seguir existiendo, el espacio deloredista tendrá al abrilismo encabezando esta nueva etapa.