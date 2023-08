En Villa Allende, la discusión arranca por eventuales aliados

A poco más de una semana de la victoria de Pablo Cornet (PRO) en Villa Allende para que los amarillos puedan extender su mandato en la ciudad de Sierras Chicas, comenzaron a discutirse los factores que incidieron para el triunfo. Importante, no únicamente por la permanencia para que Juntos pueda retener un bastión relevante en el Gran Córdoba, sino que además por la manera en la que se produjo el triunfo: con el PJ tratando de sostener la ola, después de las victorias en Provincia y Ciudad; y con el arco aliancista completamente fragmentado.

Por lo tanto, no son pocos los que encontraron oportunidad en el caos con una paleta de 12 candidatos y unos comicios atomizados por completo. A diferencia de lo que había ocurrido en la victoria de Martín Llaryora frente a Luis Juez; y de Daniel Passerini ante Rodrigo de Loredo. Dos comicios completamente polarizados.

En Villa Allende, Cornet construyó un triunfo con aliados de peso nacional como Patricia Bullrich y el G-25, además de los gestos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, pero también hubo factores locales. Entre ellos, en el PJ están aquellos que siguen apuntando a los nuevos socios: Myrian Prunotto y Javier Pretto, vicegobernadora y viceintendente electos, respectivamente.

Con más responsabilidad del ex PRO que de la radical, a él le achacan que la suma de peronismo con amarillos no alcanzó; y a ella no involucrarse en el territorio.

Pero, además, los que siguen el día a día de la política en Villa Allende sostienen que el radical Heriberto Martínez y el amarillo que llegó con el sello del Partido Laborista, Santiago Mansilla, sirvieron de ‘tapón’ para que el resto de las alternativas a Cornet no crezcan. Martínez, con el sello del MID, quedó cuarto; y Mansilla se ubicó quinto, pero le restaron votos a los que terminaron segundo, Nicolás García (Hacemos por Villa Allende) y al tercero que fue el radical Julio Loza (Elegí Villa Allende).

Mansilla, por caso, logró quedarse con el voto PRO del que no quería a Cornet, pero no estaba dispuesto a votar a un amarillo teñido de PJ, ni a un radical tradicional como Loza. Esa es la evaluación que hacen algunos en Sierras Chicas, donde lo interesante, más allá del resultado en la superficie, fue lo que se movió en los cimientos del triunfo de Cornet.

Análisis que empieza a tallar a la hora de reconfigurar el gobierno en Villa Allende de la gestión que encabezará Cornet.