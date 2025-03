Luis Caputo: "Lo que hagamos nosotros no va a afectar a la gente”

En medio de las negociaciones para cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en paralelo a una serie de rumores que, sumados al contexto internacional, están afectando algunas variables financieras y cambiarias sin implicar un problema importante por el momento, el ministro de Economía Luis Caputo intentó llevar tranquilidad a la gente respecto de que no habrá devaluación y que no hará “nada” que la afecte negativamente. "Lo que hagamos nosotros no va a afectar a la gente. Ahora estamos recapitalizando el BCRA para crear las condiciones necesarias para que cuando liberemos las restricciones no haya un salto cambiario, como algunos piensan. Por otro lado, el FMI no pide nada de eso", remarcó.

En diálogo con A24 repasó las condiciones necesarias para salir del cepo: que se acomode el mercado de dinero; que el nivel de inflación converja al ritmo del crawling peg que es del 1% más la inflación internacional y que se pueda capitalizar el Banco Central con reservas suficientes. “Estamos haciendo todo eso para liberar las restricciones cambiarias. ¿Cuándo van a estar dadas esas condiciones? No lo puedo decir porque no sabemos cuánta plata nos va a dar el FMI, pero ése es el objetivo", aseguró Caputo.

A comienzos de este mes el Ministro había dicho en otra entrevista que ya estaba el monto definido. Sí reiteró que la plata que se reciba se destinará a reemplazar las letras del Tesoro que hay en el Banco Central (a las que volvió a llamar “papelitos de colores”) por dólares que entrarán a través de la deuda con el FMI.

Sobre qué pide el FMI respecto del tipo de cambio -hay versiones de que reclama flotación-, sostuvo que eso no es lo importante, sino que se haga “en las condiciones correctas”. No reveló el monto que desembolsará el organismo; puntualizó que “lo define el Directorio” del Fondo y que ni siquiera el Gobierno sabe la cifra.

En la entrevista indicó que el Gobierno puso la macroeconomía en orden y que ahora la idea es recapitalizar con esa nueva deuda del FMI al Banco Central, para dar paso a una salida del cepo sin turbulencias. “Para que cuando liberemos las restricciones, puedan estar seguros de que no va a haber problemas para la gente ni va a haber un salto devaluatorio”, indicó el ministro de Economía, quien aseveró una vez más que el Fondo “no pide nada” vinculado a aumentar el precio del dólar en la Argentina.

En el mismo día en que el los dólares financieros y el informal subieron, aseguró que “la Argentina es un país que puede flotar -dólar libre- como cualquier otro, si están dadas las condiciones. No hay una definición sobre si un país puede flotar o no. Uno puede flotar en tanto y en cuanto tenga su economía sana. Argentina siempre tuvo déficit, que fue financiado con emisión. Esa emisión de pesos la gente no la demadaba, había sobrante de pesos, y eso se volcaba al dólar”.

Una vez más volvió sobre porqué hay sectores que aseguran que el dólar está barato. “El daño que ha hecho el kirchnerismo no es solo económico sino psicológico. Al empresariado lo han acostumbrado a que solo puede ganar plata si está el dólar alto, si paga salarios bajos y si está protegido, y a tener rentas extraordinarias por eso. También han convencido a la clase baja de que sólo pueden vivir de subsidios. A la clase media le hicieron creer que veranear en Brasil es un lujo que no se pueden dar”, aportó.

Y ratificó que el Gobierno está avanzando por el camino inverso, por el de sanear la economía para que el dólar tenga un valor normal, poder reducir impuestos y que haya competencia para que gente pueda salir a comprar más productos a mejores precios.

Mientras el DNU que autoriza el acuerdo está en la Comisión Bicameral del Congreso con la expectativa de que se trate hoy, el Ministro dijo: “La parte técnica típicamente es algo que negocia el Ejecutivo, nunca estos acuerdos pasaron por el Congreso, es nuevo a partir de (el exministro de Economía, Martín) Guzmán. En ese sentido, lo que se trata es la aprobación del crédito público; los detalles del acuerdo son parte de la confidencialidad”.