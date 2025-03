El “enigma” de Natali

El informante opositor llegaba a la periodista para hablar sobre la situación del concejal de La Fuerza del Imperio del Sur, Guillermo Natali.

Informante: Me sorprende que no hayan dicho nada de la ausencia de Guillermo Natali en la conferencia que dio el bloque de La Fuerza del Imperio el otro día, por el tema de Seguridad. Yo tengo mis sospechas de por qué quizás no estuvo…

Periodista: Tenga cuidado. La mayoría de las veces, cuando uno consulta, nos dicen que fue por alguna razón de agenda o algo por el estilo. Yo la pensaría dos veces…

I: Bueno, está bien. Eso puede haber pasado. No quita que desde hace tiempo hay varios comentarios dando vueltas por los pasillos del Concejo. Mucha gente que lo consideran un aliado del oficialismo, más allá de que sea bastante orgánico en relación al bloque nazarista. Pero como se lo ve en varios actos de gestión y demás, uno se sigue preguntando: “¿Con quién está Natali?”

P: ¿Y? ¿Con quién está? (risas).

I: Cuando hubo que “pinchar” al oficialismo, lo ha hecho. Con el tema del convenio con Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. Pero creo que el Guille, en ciertos temas, puede quedar inevitablemente en un lugar incómodo. Cuando se hace revisionismo de algunas ordenanzas aprobadas hace poco, es muy probable que él quede “pegado”. Por ejemplo, en esta última conferencia del bloque nazarista, también se habló del transporte urbano y pidieron que se vuelva a implementar el sistema anterior. Natali fue presidente del bloque oficialista que acompañó el proceso de licitación del servicio y que, de alguna forma, le puso fichas al nuevo sistema que ahora se critica.

P: Igual, no creo que Natali tenga problemas en decir que el sistema actual no es del agrado de los usuarios. De hecho, la propia gestión De Rivas lo ha dicho y por eso impulsaron varios cambios.

I: Buen punto. Pero insisto, el Guille sigue siendo muy cercano a la gestión. Yo le voy a reconocer que, durante la campaña, muchos le pidieron que se quede en el armado oficialista y él se mantuvo firme con Nazario. Pero ahora, por alguna razón, se lo señala mucho por su cercanía al Ejecutivo. Y quizás por eso, a algunos derrivistas no les cae bien cuando los pincha en sus intervenciones en el Concejo. Casi como si se sintieran “traicionados”.

Novedades de Trasus

El informante le comentaba a la periodista sobre una capacitación dirigida a jefes de personal del Ente Municipal de Obras Sanitarias.

Informante: Le tengo novedades de este tema. Se hizo la primera capacitación para personal del EMOS sobre el nuevo sistema de gestión de Recursos Humanos. Para que se dé una idea, hace unas semanas había venido gente de Córdoba, de Trasus, para trabajar en la actualización de ese software. Ahora están capacitando al propio personal para el manejo del mismo. Algo de ruido hicieron las notas presentadas por la oposición, ¿se acuerda?

P: Me acuerdo. También me habían comentado que se había pedido la suspensión de unos pagos por el tema de las normas ISO, que aún no se habrían implementado en el ente.

I: Es así. Si mal no tengo entendido, el ente le pidió a la secretaría de Economía que se suspendan. Seguro en unos días vamos a tener novedades. Parece que otra nota del director por la oposición va a generar ruido. Yo le avisé.

PRO: Llegó la réplica

La periodista recibía un mensaje de un integrante del PRO que procuraba desmentir los dichos del referente del Nuevo PRO en Río Cuarto, Facundo Pedemonte, en diálogo con Alfil. El joven dirigente había planteado que “Manuel Betorz, Rolando Hurtado, Mónica Lannutti y Matías Paloma rompieron Juntos por el Cambio en las elecciones del año pasado en Río Cuarto y se alinearon a De Rivas a cambio de algunos cargos”.

Informante: La hago corta. Quiero aclarar que, contrario a lo que le planteó su entrevistado en una nota, la ex concejala Mónica Lannutti y el ex candidato a intendente, Rolando Hurtado, no están ocupando ningún cargo en el Municipio. De hecho, no están trabajando en ninguna repartición pública. Quiero ser muy claro en esto.

Periodista: Lo vamos a aclarar entonces.

I: Gracias. Sé que este muchacho (por Pedemonte) los nombró entre los amarillos que se habían aliado a De Rivas “a cambio de cargos”. Bueno, claramente no es así. Y le agrego algo más: ambos siguen formando parte del PRO. Por ahí se mete a todos en la misma bolsa y no está bueno.