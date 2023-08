El massismo cierra sin acto y con necesidad de volver al piso de Córdoba

Por Bettina Marengo

El espacio massista cordobés cierra su campaña para las PASO sin un acto tradicional pero con la misión de que Unión por la Patria saque al menos quince puntos en el segundo distrito electoral del país. La lógica de hierro del oficialismo nacional es que sin esos votos de Córdoba, se le hará muy difícil a Sergio Massa ser el candidato más votado individualmente en las primarias y, con ese mérito, generar expectativa para la primera vuelta del 22 de octubre y para pasar a la segunda vuelta electoral.

Luego de la visita del precandidato a Córdoba, el miércoles y jueves de la semana pasada, el vicepresidente del Banco Nación, Carlos Caserio, quedó a cargo de la organización de las elecciones de la lista de Massa. Lo cierto es que la campaña de UP se hizo muy corta en la provincia, no solo por la demora en definirse las candidaturas a nivel nacional sino por las dificultades internas en un espacio político que tiene tantos subespacios como dirigentes, y donde varios de esos segmentos aseguran que cortarán la lista de diputados nacionales que encabeza la jefa de La Cámpora, Gabriela Estévez. La tensión por esta estrategia “canceladora” llegó a las puertas de Massa en su visita a la UNC, con una especie de manifestación camporista a favor de la “lista larga”. El Renovador cerró su gira con una foto con la diputada, que ésta se encargó de difundir.

“Hay muchas ganas entre los dirigentes cordobeses, faltó tiempo por las elecciones provinciales y de la Capital”, afirman cerca del precandidato, donde sin embargo aseguran que la impronta massista logró una organización que no tenía el espacio en Córdoba. Y dicen que la semana que viene empieza otra etapa camino a las generales.

En otra posición están los referentes de la lista que encabezan Juan Grabois y Paula Abal Medina, cuyo objetivo es capturar el voto tradicionalmente K y, según resultado, pelear el liderazgo del elector progre cordobés. El espacio tuvo ayer un cierre anticipado de la campaña electoral con un acto en el barrio “El Milagro”, donde estuvo la secretaria de Integracion Socio Urbana de la Nación, Fernanda Miño, junto a la titular del partido Patria Grande, Constanza San Pedro, y los precandidatos a diputados del espacio. Hay expectativa de transferencia de Grabois a Massa para octubre: el dirigente social ya dio señales. Igual el voto Grabois, si adquiere volumen, complica los números que necesita el jefe de Hacienda.

En el entorno de Caserio afirman que lograron una buena organización para este último tramo de la campaña en los distintos departamentos, con referentes y los intendentes afines, y que los gremios de las CGT alineados están dando una mano grande en la previa de las elecciones y para el día de la votación. A esta altura, el objetivo, como el de todos los espacios políticos, es garantizar la fiscalización y la asistencia el domingo 13, cuando hay una presunción general de que la participación va a caer respecto a otras primarias. Sin acto de cierre, el peronismo massista haría una volanteada masiva con mesas en toda la provincia, con alrededor de mil puntos de concentración.

Hay mutuo resquemor con el cordobesismo por el voto peronista no amarillo y no Milei. La necesidad electoral del tigrense colisiona con la del gobernador y precandidato presidencial Juan Schiaretti, cuyo objetivo es ganar en la provincia con entre 25 y 30 puntos. Para eso necesita la estructura PJ trabajando para él.Los mensajes y llamados a intendentes potencialmente díscolos estuvieron a la orden del día. No solo eso: fue notable como el mandatario endureció su discurso sobre Massa en las vísperas de su visita a Córdoba, y cómo medio Hacemos Unidos por Córdoba salió a marcarle la cancha al ministro y candidato en temas como la tarjeta Sube para el transporte urbano, cuya pronta implementación en Córdoba anunció. Desde el bunker massista evitaron movilizar intendentes, con la teoría de no quemar etapas y aguardar al segundo tramo del proceso electoral.